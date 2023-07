Šéf VW veřejně přiznal, že auta značky upadají, místo léčby jim ale dá spíš poslední ránu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tento člověk poslal Škodu na scestí a nyní má spasit Volkswagen? Už to zní absurdně, ještě absurdnější je ale konkrétní přístup Thomase Schäfera. I když sám vidí, že s elektrickými auty VW štěstí nedělá, řešení vidí v tom, že víc zatopí pod jejich kotlem.

BMW v posledních letech fanoušky doslova šokuje polarizujícím designem. V tomto duchu mnichovská automobilka přivedla na svět také elektrické SUV iX, které se prakticky ihned stalo terčem kritiky. Tu hlavně marketingové oddělení neuneslo a svým způsobem začalo zákaznické obci nadávat, že nezvládá jít s dobou a staví se proti udržitelné mobilitě. Jenže zrovna pohon byl tím posledním, co bylo lidem trnem v oku. Palec dolů dostával hlavně onen design, který je skutečně odpudivý.

Začíná být širším trendem, že automobilky přestávají svým zákazníkům rozumět. Čemuž se ostatně ani nemůžeme divit, neboť spíše než jim jdou na ruku politikům, se kterými si vyměňují komplimenty. V čele takto uvažujících značek kráčí Volkswagen již přes rok kočírovaný Thomasem Schäferem, někdejším šéfem Škody. Ten je britským Autocarem popisován pomalu jako spása české značky, neboť během svého působení měl zapracovat na tom, aby mladoboleslavské vozy byly dále racionální a dostupné. Nestal se náhodou pravý opak? Mimo realitu zjevně nejsou jen výrobci.

Schäfer v obsáhlém rozhovoru vzpomíná na léta 2015 až 2020, kdy šéfoval africké pobočce VW. Tehdy jej prý lidé s úsměvem zdravili všude, kde se objevil. A zmiňovali, kterak vůz německé značky vlastnili či vlastní a jak jsou s ním spokojeni. Právě toho by manažer z německého Marburgu chtěl znovu dosáhnout, tentokrát pochopitelně již na globální úrovni. Přiznává, že auta značky upadla a pokládá si správné otázky: „Jak se ale vrátit zpátky na výsluní? Co je třeba pro to udělat? Jak opepříme design? A jak vrátíme zákazníka do středu dění?“ říká.

Na první pohled se tedy může zdát, že Schäfer je člověkem na správném místě. „Frustrovali jsme zákazníky tam, kde frustrováni být neměli,“ uvádí dále v reakci na dotykové plochy s haptickou odezvou, které v koncernových vozech spíše nefungují než opačně. Či na nepodsvícené ovládání teploty klimatizace. Proto jsme strávili opravdu hodně času - a pracovali jsme opravdu velmi systematicky - rozpoznáním toho, jaké jsou skutečně funkce, jichž se lidé dotýkají při řízení vozu,“ říká dál rozumně. A ještě chvíli u toho dokáže vydržet.

VW totiž nehodlá vše vsadit na jednu kartu s názvem SUV. Vozy jako Golf, Passat či Polo stále mají mít v nabídce automobilky své místo. Takže pohoda, pan Schäfer prozřel a VW je spasen? Ne, celá věc má jeden podstatný háček - v roce 2026 bude odhalena nová generace Volkswagenu T-Roc jakožto posledního zcela nového spalovacího vozu značky. Od roku 2033 pak Němci již nehodlají prodávat nic jiného než ryzí elektromobily, přes palubu hodí i hybridy. Přesně to po nich ale v prvé řadě nikdo nechtěl a nechce. Přesto to Schäfer chce dělat se slovy, že půjde znovu vstříc poptávce? Jen si tak absurdním způsobem protiřečí.

Schäfer nyní zákazníky ujišťuje, že elektromobily budou dostupné. To je nicméně rohlík, kterým je veřejnost opíjena již více než dekádu, a jaký je výsledek? Elektromobily jsou přes extrémní dotace a umělé zdražování spalovacích aut pořád drahé a špatně použitelné. Proč bychom měli věřit, že za dalších pár let bude cokoli jinak? Nestalo se nic, co by vývoj tímto směrem namířilo.

Zpět ale k misi nového šéfa VW, která při tomto uvažování opravdu nemůže skončit úspěchem, a to přesto, že Schäfer sám sebe považuje za toho nejpovolanějšího. Odvolává se přitom právě na svůj africký úspěch. Jenže u toho byla auta, která skutečně ještě automobilka stavěla pro zákazníky, ostatně Golf sedmé generace je bezesporu vrcholem řady. Jeho nástupce ale zklamal i proto, že šetřil tam, kde neměl. Generace devátá k tomu pak ještě přidá elektrický pohon.

Právě proti tomu se ovšem klientela VW začíná stále hlasitěji vymezovat. Dané hlasy poukazující hlavně na šílené ceny však Schäfer jako kdyby vůbec neslyšel. Přitom paradoxně již dříve mluvil o tom, že emisní norma Euro 7 by v navrhované podobě zvedla cenu Pola o 5 000 Eur (cca 120 000 Kč) na zhruba 25 000 Eur (600 tisíc korun). V té chvíli by se spalovací hatchback prý stal neprodejným, a proto by ve výrobním programu značky musel skončit.

Zajímavé přitom je, že přesně tatáž suma je spojována s produkční verzí konceptu ID.2all, který má Polo nahradit. V tomto případě je ale již oněch 25 tisíc Eur bráno jako dostupná částka, a to přesto, že si za ni koupíte horší, rozumějte hůře využitelné auto. I základní benzinové Polo totiž zvládne stovky kilometrů na jeden zátah a po pár minutách na čerpací stanici je znovu ve hře. Takto pak může sloužit po celé dekády.

Právě takové auto přitom lidé od VW skutečně chtějí. Pokud chce tedy Schäfer vrátit značku na výsluní, musí jim přesně toto nabídnout. Jinak značku nespasí, ale dá ji spíš poslední ránu, tu z milosti. Sám ostatně říká, že „střecha je v plamenech a v sázce je všechno”. Není čas začít hasit?

Zatímco spalovací Polo za 600 tisíc korun by dle Schäfera bylo pro lidi příliš drahé, méně využitelná produkční verze elektrického konceptu ID.2all bude v takovém případě dostupná. A publikum si ji jistě rádo koupí, hlavně kvůli tlačítkům na volantu. Také máte pocit, že se tu někdo zbláznil? Foto: Volkswagen

