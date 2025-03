Šéf výrobce elektromobilů pod tíhou ztrát a nesmyslných vizí skončil, miliony měsíčně ale bude brát dál včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

I kdyby už do konce života nepracoval ani vteřinu, vydělal si svým působením v čele firmy tolik, že si bude žít jako král, i když sama firma jde ke dnu. Přesto na ní zůstane přisátý a dál se jen z peněz od ní bude mít velmi, velmi dobře.

Nad fungováním některých firem zůstává rozum stát. Jednou z nich je bezesporu automobilka Lucid Motors, která loni zákazníkům dodala 10 241 nových aut. Meziročně si tak polepšila o 79 procent, načež by vytažení šampaňského jistě bylo na místě. Nicméně i když si za svůj elektrický sedan Air účtuje minimálně 69 900 USD, tedy 1,67 milionu korun, loni se jí povedlo dosáhnout ztráty 3 miliard dolarů, což je nějakých 71,5 miliardy korun. Na každém prodaném voze tedy Lucid prodělává okolo 7 milionů Kč.

Kdyby šlo o nováčka v branži, do jisté míry by se takovému výsledku nešlo divit - promítnuty by do něj byly veškeré vývojové náklady, stejně jako ty spojené s výstavbou továrny či firemního ústředí. Jenže na založení značky došlo již v roce 2007, sedan Air se pak vyrábí od září 2021. Jedním slovem tak jde o tragédii, která se nejspíš letos ještě bude opakovat. A pravděpodobně bude ještě hůře, neboť Lucid chce své prodeje navýšit na 20 tisíc aut, a to s pomocí nového SUV Gravity, se kterým přijdou nové příjmy, ale také nové náklady.

Něco takového by za normální situace vedlo k mnoha vyhazovům, přičemž kufry by si museli balit hlavně vedoucí manažeři. A počítat by nemohli se štědrým odstupným. Jenže svět dnes mnohdy nezajímá realita, místo toho vše převažuje víra ve veleúspěšnou budoucnost. Jakkoli tedy šéf firmy Peter Rawlinson oznámil svou rezignaci, Lucid až tak úplně neopouští, ale „vysávat“ jej bude i nadále.

Britský technik, který dříve pracoval pro Teslu, než si vjel do vlasů s Elonem Muskem, totiž bude nově zastávat roli poradce šéfa představenstva. A jak zjistili kolegové z Auto News, pobírat za to bude 120 tisíc dolarů neboli 2,86 milionu korun měsíčně. Lucid mu navíc bude hradit veškeré zdravotní pojištění, což je v USA nákladná položka, stejně jako mu ponechá k užívání služební auto. A aby toho nebylo málo, může Rawlinson počítat také s bonusem v podobě firemních akcií za 2 miliony USD (47,7 mil. Kč).

Akcie má dostat v rovnoměrných podílech 21. února 2026, 21. srpna 2026 a 21. února 2027, zdá se tedy, že Lucid si jej hodlá ponechat na výplatní pásce minimálně další dva roky. Člověk se musí nevyhnutelně ptát, proč arabští šejkové, kterým Lucid skrze veřejný investiční fond patří, něco takového platí, odpovědí ale zřejmě bude, že nechtějí, aby Rawlinson začal pracovat pro jinou firmu a vytvářel už tak strádajícímu Lucidu další konkurenci.

Peter Rawlinson prokazuje, že pracovat pro firmu, která nevydělává, může být vysněný džob. Když se to sejde... Foto: Lucid Motors

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

