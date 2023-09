Šéf výrobce elektromobilů říká, že koupit si spalovací auto bude brzy jako stavět stáj pro koně v roce 1910, je úplně mimo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Richard Truesdell, Wikimedia Commons, CC ASA 4.0

Chápeme, že vzhledem k tomu, s čím spojil svůj život, musí elektrickým autům neustále přihřívat polívčičku. Podobné vyjádření je ale tak nekonečně hloupé, že se divíme, že jej kdy vypustil z úst.

Automobilový svět je na rozcestí, o tom nemá smysl se přít. Nestalo se ovšem nic, co by se podobalo situaci z jiných oborů, kdy jsme byli svědky souboje dvou podstatných jiných, ale v mnohém srovnatelných technologií, z nichž zvítězit mohla jen jedna. A obvykle to byla ta lepší. Nikoli, jsme svědky souboje přirozené technické evoluce s politickým diktátem, ve kterém bychom si na druhou ze zmíněných alternativ nevsadili ani pětník.

Tím neříkáme, že vyhraje určité řešení proti jinému, to bychom byli stejně hloupí jako politici. My skutečně nevíme, kam bude vývoj směřovat, co kdo vymyslí zítra, za rok nebo za 10 let, neví to nikdo. Pokud ale někdo přijde s něčím převratně novým, může to snadno strčit do kapsy cokoli, co existuje. A pokud se nic takového nestane, stěží zvítězí bateriový elektrický pohon aut nad tím spalovacím, i kdyby se politici uregulovali k smrti.

Člověk opravdu nemusí mít bůhvíjak hluboké technické znalosti a rozsáhlé uživatelské zkušenosti, aby pochopil, že bateriové elektromobily jsou dalece inferiorním řešením ve srovnání se spalovacími auty z ekonomického i technického hlediska. V tuto chvíli neexistuje - a v dohledné době existovat nebude - šance, že by se elektromobil skutečnými náklady na pořízení a provoz přiblížil nákladům na totéž v případě spalovacích aut. Politici se toho regulacemi a přerozdělováním snaží dosáhnout, v širokém měřítku a v dlouhodobém časovém horizontu je to ale předem prohraný boj.

Stejně tak není možné dosáhnout srovnatelné použitelnosti, jsou to dva úplně jiné světy. Spalovací auta se neprosadila náhodou, jejich klíčovou výhodou je ohromná energetická hustota paliv jako benzin, nafta či jejich syntetických alternativ, kdy do mrzké 60litrové nádrže nafty, která bude i s onou nádrží vážit něco málo přes 50 kg, vměstnáte ekvivalent 234kWh akumulátoru. I menší než takový akumulátor elektromobilu přitom váží přes 1,3 tuny.

Oněch 60 litrů nafty navíc můžete nalít klidně do PET láhví a schovat je takto do garáže, do auta je přelijete za pár minut a jedete. Zkuste si dobít 234kWh akumulátor. A také si ho zkuste zaplatit (palivová nádrž do auta je díl za pár tisíce), zkuste ho držet při životě alespoň dekádu (palivová nádrže je skoro věčná), zkuste... Jsou to opravdu úplně jiné světy, je to Titanic vedle nafukovacího člunu, je to 10 úrovní rozdílu, jsou to naprosto nesrovnatelná řešení, kdy jedno je mnohonásobně horší, přesto je násobně dražší. Něco takového nemůže vyhrát, a to ani z politické či úřední moci. Technicko-ekonomickou realitu prostě nelze takto ohnout.

I tak se najdou lidé, kteří věří nejen tomu, že bateriový elektrický pohon je konkurenceschopný, dokonce si myslí, že je lepší. Je to hloupost postrádající elementární smysl pro realitu, ale RJ Scaringe má omluvu - jde o šéfa automobilky Rivian, která nic jiného než elektromobily neprodává. A to víte, že si nebude podřezávat větev, na níž sedí. Přesto je jeho poslední vyjádření vskutku pozoruhodné.

Scaringe se v rozhovoru pro Heatmap nechal slyšet, že koupit si spalovací SUV v roce 2030 bude jako „stavět stáj pro koně v roce 1910”. Je to vyjádření tak tupé, že jsme museli chvíli přemýšlet nad tím, zda jej vůbec komentovat, ale přece jen - soustavné srovnávání přechodu od dopravy s pomocí koňských povozů k automobilům k přechodu ze spalovacích aut na elektricky poháněná je naprosto pomýlené a nelze jej mlčky přehlížet.

Ono se stačí zeptat: Zakázal někdo koně? Nařídil někdo spalovací auta? Ne, protože to druhé bylo nekonečně efektivnějším a použitelnějším řešením. Auta mohou jezdit stovky kilometrů v hodině, i když stojí pár set tisíc na pořízení a pár set tisíc za několik let v provozu. Mohou být k dispozici skoro komukoli a kdekoli, mohou přejet klidně celý kontinent za pár desítek hodin, je snadné jim doplňovat energii atp. Zkuste to s koněm, proto kůň prohrál.

Dnes si do stejných situací dosaďte spalovací a elektrické auto a zjistíte, že elektromobil je ten kůň, kterého musíte u dálnice hodinu „krmit”, aby pak za hodinu zvládl ujet možná 150 km, než bude potřebovat znovu nakrmit. Stojí miliony, za 8 až 10 let „umře”, vyžaduje spoustu pozornosti ve smyslu přizpůsobování se jeho možnostem, abyste s ním mohli žít. Je to zkrátka naopak - koupit si dnes elektromobil věříc tomu, že mu politici zametou cestu ke krásnému životu, je jako stavět stáj pro koně v roce 1910. Tehdy vyhrála evoluce, vyhrál zdravý rozum. A opak by tehdy nevyhrál, ani kdyby zkusili koně nařídit a spalovací auta zakázat. To samé se stane znovu, racionalita zase vyhraje. Jen je otázka, kdy se to stane a kolik klacků jí po cestě k tomu bude naházeno pod nohy.

„Jako, co s tím budete dělat, že? Za 10 let? Benzínky budou pomalu mizet. Je to prostě divné,” říká dále Scaringe. Proč by ale mizely? Dokud budou existovat auta na spalovací pohon (a proč by neexistovala, i ta současná budou jezdit ještě dekády), bude pro ně existovat i nabídka paliv, která lze dnes vyrábět prakticky bezemisně. Popravdě řečeno nečekáme, že někdo, kdo spojí svůj život se sázkou na takovou kartu, bude bůhvíjaký génius - to leda génius oportunismu. Ale vyjádření RJ Scaringe jsou tak laciná a hloupá, že nás přesto udivila. Přeberte si je po svém, fakta ale hovoří jasně.

Pokud chce Rivian vyrábět elektromobily, prosím, je to jeho věc. A zákazníky pro ně jistě najde. Ale říkat, že spalovací auto je vedle nich něco jako kůň roce 1910... Omyl, elektrická auta jsou dnes tím koněm. Foto: Rivian

Zdroj: Heatmap

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.