Šéf výrobce elektromobilů si sbalil svých pět baterek, okamžitě končí. Na jeho „budoucnost“ aut asi nebyl nikdo zvědavý včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

Je to skvělý technik, dost možná absolutní špička ve vývoji elektrických aut, jenže i takoví lidé mohou ztratit smysl pro realitu. V pozici šéfa automobilky je nezbytný, a tak Peter Rawlinson jako CEO Lucidu s okamžitou platností končí.

Před pár dny se Peter Rawlinson, šéf automobilky Lucid Motors, nechal slyšet, že budoucností elektromobility jsou vozy s dojezdem zhruba 290 km. Něco takového možná na první pohled působí smysluplně, však kolik kilometrů většina z nás denně ujede? Deset, dvacet, padesát, sto? Ona necelá třístovka se tak skutečně zdá dostačující, zvlášť pokud můžete auto dobíjet doma v garáži.

Problémem pro Rawlinsona i ostatní zastánce elektromobility je, že auto si člověk nekupuje podle toho, aby obsloužilo jeho ideální či typické využití, ale aby obstálo i v těch nejhorších možných situacích. Auto se pro vás stane uspokojivým teprve tehdy, když s ním dokážete vyřešit nějaký náhlý životní problém (řekněme třeba večerní převoz blízkého do nemocnice), obstát v nenadálé situaci (např. stihnout letadlo po ztrátě času v kolně za nehodou), obsloužit zdánlivě nemožné (třeba přejet Evropu za noc), cokoli podobného. A v ničem z toho elektromobily neobstojí ani s mnohem lepšími parametry, natož pak s takovými.

Pokud večer dojedete domů s téměř prázdnou baterkou a začnete dobíjet 11kW výkonem, je pro vás rychlá jízda jen po pár desítek kilometrů o půl hodiny později nesplnitelným snem. Jet během delšího přesunu najednou rychleji, když máte dojezd tak tak rozpočítaný na danou vzdálenost při klidné jízdě, to také nejde. A ujet tisíce kilometrů třeba za 14, 15 hodin je v reálném světě absolutně nereálné. I rychlé dobíjení je ve skutečnosti velmi pomalé, obvykle k dispozici není ani to a současné 600km dojezdy na nabití jsou iluzí, od které dávají ruce pryč i sami výrobci. Přidejte k těmto proměnným ještě menší baterky a nemáte nic, jen levnější auto. Jako druhý vůz v rodině? Pohoda. Jako jediné auto? Nesmysl.

Právě proto většina lidí elektromobily odmítá, i takové, které mají třeba dvakrát či třikrát takový udávaný dojezd, než jaký Rawlinson považuje za „budoucnost“. Je zjevně odtržený od uživatelské reality, což je v pozici šéfa automobilky dost velký problém. A když jím řízená firma i po mnoha letech existence prodává po celém světě něco kolem 10 tisíc aut za rok, není divu, že majitelé přestali být Rawlinsonovým řízením spokojeni. Zvlášť se skrze akciové bonusy stal jedním z nejlépe placených lidí v celé branži.

Šéf Lucidu tak včera ve své funkci s okamžitou platností skončil. Protože si společnost je vědoma jeho expertízy, firmě má být dál k dispozici jako „strategický technický poradce”, to je ale vše. Rawlinsonovy pravomoci dočasně převezme provozní ředitel firmy Marc Winterhoff, dle kterého se automobilka zaměří především na zlevňování. Nikoli však zmenšením baterií a zkrácením dojezdu, místo toho Lucid spoléhá na novou platformu a nízkonákladové hnací ústrojí Atlas. Pokud by totiž hlavně nyní po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zastávala myšlenku oněch 290 km jakožto plně dostačujícího dojezdu, možná by se rychle vrátila k nulovým prodejům.

Peter Rawlinson se pro Lucid zjevně stal víc přítěží než pomocí, ostatně i jeho odměny skrze akciové bonusy, které převyšovaly i obrat firmy, mohly být majitelům trnem oku. Tak či onak je s ním ve vedení firmy konec, včera náhle skončil. Lucid Motors

Zdroj: Lucid Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.