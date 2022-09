Šéf vývoje BMW nastínil skutečnou emisní bilanci elektromobilů, jsou dnes jen neudržitelným nesmyslem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Elektromobily jsou obvykle považovány za znak tzv. udržitelnosti, podle šéfa vývoje mnichovské značky jsou ale naopak naprosto neudržitelné. Při emisní zátěži pramenící z výroby baterek a bez „zeleného” dobíjení podle něj nedávají žádný smysl.

Proti politicky tlačené elektromobilitě se snažíme bojovat prakticky od první chvíle, kdy se objevily plány tímto směrem kráčet. Nejde z naší strany o projev snahy uškodit přírodě, naopak - jen místo ideologicky líbivých, ale v praxi neuskutečnitelných či nefunkčních řešeních voláme po těch, která jsou technicky i ekonomicky schůdná a opravdu něčemu pomohu. Proto se vždy snažíme dívat na celý životní cyklus aut, ne pouze na jeden moment jejich existence, který může vypadat krystalicky čistě, i když je ve skutečnosti velmi škodlivý. A vice versa.

Dlouho nebylo politicky přijatelné pokoušet se proti těmto záměrům stavět v pozici vysoce postaveného manažera té či oné firmy, v poslední době ale i z těchto řad slýcháme stále více kritických slov. Nejnověji ta svá vyřkl Frank Weber, který má u BMW na starosti vývoj. Jeho aktuální vyjádření zní velmi rozumně, třebaže je bohužel skoro jisté, že v Bruselu nepadne na úrodnou půdu. Rozhodující slovo má ideologie, ne technická nebo ekonomická realita, Dr. Weber ale přesto zůstává nohama na zemi.

„Elektrické vozy nikdy nebudou udržitelné, pokud v případě jejich baterií nedojde na uzavření kruhu,“ uvádí. „Musíme pochopit, že když přijde řeč na vzácné kovy - jak jsou zpracovávány, jak se dostávají do aut a jak jsou recyklovány -, je na výrobu baterií potřeba tak velké množství energie, že musíme zajistit, že celý proces bude uzavřený. Celková produkce CO2 (při výrobě akumulátorů - pozn. red.) je mnohem větší, než si kdokoli myslí,“ říká dále šéf vývoje mnichovské automobilky.

I když Weber připouští, že v případě samotné jízdy může používání elektromobilů znamenat redukci emisí, v případě baterií jsou dodatečné vstupy tak extrémní, že jen kvůli nim je výroba celého auta emisně dramaticky náročnější. A protože ani elektřinu zdaleka nevyrábíme bezemisně, je celková bilance provozu elektromobilu o 60 % horší než u spalovacích aut. A i když firma pracuje na dalších optimalizacích (zefektivnění výroby u sebe i svých dodavatelů), má být záporná bilance i v roce 2030 pořád 40procentní.

Jaký pak má smysl tlačit na rozšíření elektroaut coby spasitele planety? To není řečnická otázka, odpověď je prostá, žádný. Přesně to říká i Weber: „Zaprvé, pokud dobíjení není zelené, jsou elektromobily nesmysl,” dodává v narážce na snahy EU o přechod na 100% elektromobilitu do roku 2035 a 50% prodeje těchto aut do konce aktuální dekády. „Spočítejte si to a zjistíte, že je neskutečně ambiciózní něco takového chtít,” dodává Weber.

Podle něj neexistují žádné rozumné plány, aby celé řešení mohlo rozumně fungovat. „Aktuálně žádná země nemá plán, který by zahrnoval potřebné investice, a to není přístup, který by mohl fungovat. Zapotřebí je uzpůsobit kompletně celý systém od dobíjecí infrastruktury přes továrny, obnovitelnou energii, recyklaci a využívání evropských materiálů evropskými továrnami,” říká Weber. „A podívejte se na Čínu,“ dává vývojový šéf BMW za příklad zemi, která elektromobily tlačí jako žádná jiná. „Přesto vědí, že nebudou schopni přerodu, a Čína tak za 10 let rozhodně nebude stoprocentně elektrická,“ říká dále manažer bavorské značky s tím, že zrovna ta má přitom pod palcem téměř veškerou rafinaci vzácných kovů.

Jak jsme tedy zmínili již mnohokrát, vyrobit elektromobil není nic náročného. Ovšem zajistit, aby něčemu skutečně pomohl, je problém, který zjevně zajímá jen pár hloubavých lidí. A politici mezi ně nepatří. Přitom by stačilo chvíli myslet, zvážit celý životní cyklus aut, pochopit zatracovanou efektivitu spalovacích vozů a pracovat současně i na jejím dalším zlepšení. Pestrý vývoj by jistě vedl ke zlepšení situace, sázka na jednu kartu je nesmysl vždy a všude. Jenže zkuste něco takového vysvětlit lidem, kteří racionální argumenty odmítají už léta. A nyní, tváří v tvář primárně jimi zapříčiněné emisní krizi, vesele hlasují pro další pokračování cesty stejným směrem...

Ježdění v elektromobilech, jako jsou BMW i4 a iX, může být přínosné, ale jen pokud budeme ignorovat náročnost výroby jejich akumulátorů a to, z čeho vyrábíme elektřinu. Jaký to pak má smysl? Podle šéfa vývoje BMW žádný. Foto: BMW

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.