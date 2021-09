Šéf vývoje sportovních Porsche jasně řekl, co bude s elektrifikací a hybridizací ikonické 911 před 7 hodinami | Petr Miler

Ani Porsche nejsou elektrická auta cizí, proč by také nakonec měla. Jako jedna z mála se k nim ale tato automobilka staví rozumně, na jednu kartu vše rozhodně nevsadí.

Pokud přijde řeč na auta a jejich budoucnost, naprostá většina výrobců dává najevo svou oddanost elektromobilitě, do které by se nejraději obuli už včera. Jde dost často jen snahu říkat to, co někteří chtějí slyšet, nakonec i automobilka, která na veřejnosti tvrdí, že bude „nejzelenější” značkou Evropy, reálně brojí proti zákazům spalovacích aut. A říká, že i když elektrická auta umí vyrobit, bez zájmu zákazníků, infrastruktury, výroby elektřiny bez fosilních paliv a sladění dodavatelsko-odběratelských řetězců je kompletní přechod na elektrický pohon nesmyslný či nemožný.

Vedle těch, kteří říkají A a myslí si B, ale existují i ti, jež dokáží hovořit o stejné věci otevřeně. Mezi takové patří i Frank-Steffen Walliser, technický guru Porsche, který má momentálně na starosti vývoj modelů 911 a 718, tedy klíčových sporťáků značky. Právě on v minulosti řekl, že spalovací motory mohou být snadno i čistší než elektrické a že nelze hledět jen na emise související s provozem auta. Je podle něj třeba porovnávat celkový životní cyklus vozů od jejich „narození“ až po jejich „smrt“.

Právě on nyní v rozhovoru pro německý magazín Focus řekl, co čeká jeho „ovečky” a ze slov, která pronesl, je patrné, že pro elektrickou mobilitu stále nehoří. A když, tak rozhodně ne jako pro jediné řešení.

V případě modelu 718 se s elektrifikací počítá, jasný časový plán ale zatím neexistuje. Porsche trápí hmotnost, která u tohoto modelu z nějakých 1 300 kg nevyhnutelně vystřelí o stovky kilogramů výše. Walliser říká, že tohle auto je ve vývoji a jeho tým „optimisticky cílí na hmotnost mezi 1 650 a 1 680 kg”. I pokud by se tato optimistická vize naplnila, znamenalo by to, že i nejlehčí 718 by byla těžší než nejtěžší 911 (Turbo S, 1 640 kg), a tak není divu, že z toho Walliser dvakrát nejásá.

Zajímavější jsou ale jeho slova o budoucnosti 911. V jejím případě se opakovaně mluvilo přinejmenším o hybridizaci, německý technik ale říká, že ani o tom nebylo rozhodnuto a elektrická verze vůbec není ve hře. Podle něj může ikona značky i po roce 2030 dál jezdit na syntetická paliva a ničemu neškodit - hybridní nebo elektrické provedení by prý zkompromitovalo to, čím se tento model proslavil, co jej definuje.

„Produktové plánování znamená zajímat se o všechno. V současné době ale neexistuje scénář, ve kterém by se 911 stala elektrickou,” říká jasně Walliser a dodává, že ani v případě hybridu není nic rozhodnuto. „Může se to stát, ale hmotnost navíc nás bolí a je těžké najít místo pro hybridizaci v autě této koncepce. Díváme se po možných řešeních. Pokud 911 přijde jako hybrid, nesmí jít o mild-hybrid, ale spíše o 'divoký hybrid', u kterého zákazník pozná, že se něco změnilo. Linearitu odezvy, která se s turbodmychadlem trochu ztratila, lze vrátit pomocí hybridizace,” dodává jasně Frank-Steffen W.

Není povolanějšího člověka, který by o budoucnost 911 věděl více, takže můžeme šmahem popřít spekulace o tom, že hybrid už je na cestě a s elektrifikací se počítá - hybrid je jen teoretická možnost a plány na elektrický pohon neexistují ani jako alternativní scénář k jiným.

Porsche 911 (zde ve verzi Turbo S) se podle šéfa jejího vývoje elektrického pohonu nedočká nejspíše nikdy. Hybridní pohon je ve hře, ale zatím stále jen teoreticky. Foto: Porsche

