Šéf Xiaomi přiznal, jak firma dala tak rychle dohromady své vlastní auto. A není to to jediné, čím překvapil

Rychlost, s jakou se Xiaomi zařadilo mezi výrobce aut, která jsou s to konkurovat světové špičce, nutně zarazí. Šéf firmy Lei Jun nyní bez okolků přiznal to, co sice dělá kdekdo, otevřeně o tom ale mluví málokdo - intenzivně opisoval od konkurence.

včera | Petr Prokopec

Foto: Xiaomi

Rychlost, s jakou se Xiaomi zařadilo mezi výrobce aut, která jsou s to konkurovat světové špičce, nutně zarazí. Šéf firmy Lei Jun nyní bez okolků přiznal to, co sice dělá kdekdo, otevřeně o tom ale mluví málokdo - intenzivně opisoval od konkurence.

V automobilové branži není neobvyklé, když si jedna automobilka koupí produkt některé z těch konkurenčních a a následně jej rozmontuje do posledního šroubku. To aby zjistila, jak na to ten či onen soupeř jde. A zda náhodou nevymyslel něco, co jí uniklo. Děje se to od nepaměti a v různé míře k tomu přistupují snad všichni. Ovšem jen málokdo je ochoten něco takového přiznat. A není divu, neboť při prezentacích mnohdy létají velmi silná slova jako „konkurence nám nesahá ani po kotníky“. Zmínka o tom, že jste na vrchol dostali s pomocí opisování, se tak logicky nehodí do krámu.

Lei Jun, šéf čínského Xiaomi, ale rozhodně vystupuje z davu. Není tomu dlouho, co překvapil, když na sociálních sítích poslal zákazníky ke konkurenci. O druhý vůz této značky, tedy elektrické SUV YU7, je totiž enormní zájem. Někteří lidé si tak při podpisu smlouvy vyslechli, že na svůj kousek budou muset čekat déle než rok, což je nepřekvapivě nepotěšilo. Lei Jun jim proto doporučil, že sáhnout mohou po jiných vozech vyráběných v Číně, třeba po Xpengu G7, Li Auto i8 nebo dokonce po Tesle Model Y.

S nejprodávanějším elektromobilem světa má ostatně Xiaomi své zkušenosti. „Koupili jsme tři kusy Modelu Y, rozmontovali jsme je do posledního šroubku, a studovali každý komponent,“ přiznal Lei podle Business Insideru. Nebylo by tak od věci předpokládat, že Číňané totéž udělali v době, kdy na trh posílali svou prvotinu, tedy elektrické sedan SU7, pro který jako inspirace mohl pro změnu posloužit Model 3 Model S. I to je nakonec důvod, proč Xiaomi vtrhlo do branže tak rychle - s vývojem začínajícím na čistém listu papíru by nemělo šanci postupovat takovým kalupem.

Nová automobilka ovšem nezůstala jen u přiznání, v Pekingu dokonce při prezentaci svého vozu přivezla právě Model Y pro srovnání. Pokud byste ale čekali, že padnou slova o zastaralosti nebo dojde na kritiku výkonů, dynamiky, dojezdu či kvality, pak vás asi Lei Jun opravdu zaskočí. „Pokud si nevyberete YU7, můžete zvážit Model Y. Nechci ho nikterak kritizovat. Model Y je opravdu velmi působivý vůz,“ uvedl. Taková upřímnost se v branži opravdu nevidí a Xiaomi jen přihrává body do plusu.

Ani v nejmenším nepředpokládáme, že by podobně za pár měsíců mluvil Benedetto Vigna, šéf Ferrari, i když italská automobilka prokazatelně opisovala právě od Xiaomi, když chystala své první elektrické auto.


Xiaomi YU7 vypadá spíš jako Ferrari Purosangue, inspirováno je ale z velké části Teslou Model Y, což šéf značky překvapivě přiznal. A ještě více šokoval tím, že konkurenční vůz doporučuje. Foto: Xiaomi

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec

