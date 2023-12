Šéfa Dacie se zeptali, kdy přejde jen na elektrický pohon. Říká prostě: „Já to nevím.” před 10 hodinami | Petr Miler

Jak prostá, zdánlivě hloupá odpověď může být tou nejchytřejší možnou. Však kdo může dopředu vědět, jaká technologie pohonu bude tou nejlepší možnou za mnoho dalších let? Hloupé je v tomto případě „vědět”, nikoli otevřeně přiznat opak.

Dokážete si představit, že by někdo v roce 2000 určil budoucí podobu mobilních telefonů na 11 let dopředu? Tehdy třeba Siemens přišel s relativně přelomovým modelem C35 a leckdo mohl říci, že to je ono - pěkný černobílý displej 101x54 pixelů, GPRS, WAP... Aj ta krajta, co by kdo mohl vymyslet lepšího? Tak řekneme, že na začátku další dekády budou telefony ze zákona už jen takové, už žádné Nokie 3210, tohle je ta budoucnost.

Kdyby to někdo skutečně udělal, budoucnost to být mohla, akorát by v tu chvíli Apple v roce 2007 nepřišel s prvním iPhonem a nespustil lavinu, která se valí dodnes. Není prostě možné odhadovat budoucnost technických odvětví s jiným výsledkem, než že vývoj v určitém bodě fakticky předem zastavíte a neposunete jej vpřed, jak si autoři podobných nařízení myslí. Pokoušet se koncem roku 2023 nařizovat technické řešení aut pro rok 2035 je v principu úplně to samé.

Pokud se tedy dnes nějakého soudného šéfa automobilky zeptáte, co bude nabízet za 5, 10, 15 nebo 20 let, musí říci, že to neví, protože to prostě vědět nemůže. A má mu být vcelku ukradené, co se pokouší nařídit politici, neboť - byť to nelze úplně nebrat v potaz - to nikdy nebudou oni, kdo určí podobu budoucnosti. Jak nedávno řekl šéf Stellantisu, stačí jedny volby a všechno je jinak. Přesto se jeden za druhým předhání v tom, kdy budou jimi řízené firmy nabízet jen elektrická auta - 2026, 2029, 2032... Vyberte si. Výjimky ale vždy existují.

Šéf Dacie byl po premiéře nového Dusteru Autocarem tázán, kdy přejde na čistě elektrický pohon. A Denis Le Vot na to odpověděl jednoduše: „Já to nevím.” Je to jedna z mála chytrých odpovědí i s vysvětlením, že „taková rozhodnutí jsou ještě daleko”. Zrovna nový Duster vydrží podle něj v prodeji asi 8 let a ani to nemusí být konec. Le Vot věří, že do i poté bude na trhu „dostatek prostoru” pro zachování převážně spalovacích pohonů v prodeji.

Šéf Dacie říká, že Renault jde do elektrifikace all-in, rumunská značka je ale připravena „nabízet v každém okamžiku na trhu alternativu”. A ne jen tak pro nic za nic, spalovací motory jsou prý pro Dacii „chlebem a solí” a značka jako taková je „záchrannou vestou” pro skupinu Renault „v dnešním nejistém prostředí”. To zní jako racionální strategie, kterou jsme nejednou „podsouvali” skupině VW - mohl si udělat podobnou „záchrannou vestu” ze Škody nebo Seatu, ale nakonec jde do elektromobility all-in se vším, s čím může.

„Není to závod v tom, kdo přejde na elektřinu co nejrychleji. Skoro bych mohl říci, že je to naopak,” říká moudře Le Vot. „Samozřejmě to není tak, že nic neděláme, protože to není možné. Dekarbonizujeme krok za krokem, takže první je LPG - o 10 % méně uhlíku -, pak přejdeme na hybridy,” říká. Ani to ale neznamená, že by v budoucnu viděl jasný moment, kdy by si ze značky mohl dovolit udělat další čistě elektrickou.

„Nikdo si neumí představit, že byste v Evropě uvedli na trh vůz se spalovacími motory, který by žil mezi roky 2028 a 2034, že?” ptá se řečnicky. Podle něj to ale zjevné možné je, protože takové auto by pak vydrželo v prodeji mimo Evropu - „máme Turecko, Maroko a severní Afriku, Latinskou Ameriku a Indii,” říká a uzavírá slovy: „Máme čas.” O budoucnosti zkrátka pořád není rozhodnuto, zdaleka ne.

