Šéfdesignér Audi prozradil, jak budou vypadat všechny další novinky automobilky, to bude nadělení

Petr ProkopecVedení čtyř kruhů v posledních letech smyslem pro realitu neoplývá, a tak mu patrně uniklo, že jediným, kdo byl spokojen s pojetím nejnovějšího konceptu značky, byl sám jeho designér Massimo Frascella. Právě ten potvrdil, že zejména jeho kontroverzní příď bude novým standardem.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Vedení čtyř kruhů v posledních letech smyslem pro realitu neoplývá, a tak mu patrně uniklo, že jediným, kdo byl spokojen s pojetím nejnovějšího konceptu značky, byl sám jeho designér Massimo Frascella. Právě ten potvrdil, že zejména jeho kontroverzní příď bude novým standardem.
V září minulého roku se Audi pochlubilo Conceptem C, tedy předobrazem nového sporťáků značky, který jedním vrzem naváže na oba ikonické sporťáky TT a R8, které ve výrobě skončily. Takto řečené to zní povzbudivě, detaily ale spíš děsí.
Mimo automobilku tento krok málokdo hodnotil pozitivně. Pod kapotu má totiž zamířit jen a pouze elektrický pohon, který ve sportovních modelech nedává prakticky žádný smysl a na trhu se setkává s téměř nulovým zájmem. Vůz navíc neodrazoval pouze pohonem, ale i svou fasádou.
Pod jeho vzhled se podepsal nový šéfdesignér Audi Massimo Frascella, který nejspíš dospěl k názoru, že za dílem svého předchůdce Marca Lichteho je třeba udělat velmi tlustou čáru. Proto poslal k ledu ikonickou šestiúhelníkovou masku Audi Singleframe, která se poprvé objevila v roce 2004. Místo ní pak přišel s řešením, které asi nejvíce připomnělo knírek, který v éře němého filmu nosil Charlie Chaplin. A sám mohl i díky tomu velmi věrohodně ve filmu Diktátor parodovat jednoho mocichtivého rakouského rodáka.
Tuto podobnost jsme v nové čelní masce neviděli pouze my, srandu si z Audi dělal celý svět. Vedení německé značky tak na jedné straně mohlo být spokojeno s pozorností, které se konceptu dostalo. Na druhou stranu ale bylo jasné, že pokud vůz v této podobě zamíří do prodeje, fronty se na něj stát nebudou. Audi však přesto s ničím jiným nepočítá. A co víc, masku, která se Frascellovi opravdu nepovedla, hodlá automobilka naroubovat na všechny své další novinky, ať je již jejich pohon spalovací, hybridní nebo elektrický.
Objevit se tedy má skutečně na všem, ne však vždy ve stejné podobě. „Vyvinuli jsme individuální elementy tak, že je můžeme používat flexibilně. Vozy nabízené v segmentu A se tedy budou lišit od sportovních aut či SUV, zároveň ale budou propojené stejným prvkem. Chceme, aby naše auta byla v prvé řadě identifikována jako Audi. Nicméně každý vůz potřebuje svůj vlastní charakter. O ten se zasazují jeho proporce, speciální linky, tvář, oči,“ uvedl Frascella pro Auto Motor und Sport. Naznačil tak, že onen knírek u některých aut bude širší, u jiných pro změnu vyšší, stále to však bude knírek.
Souběžně s tím chce nový šéfdesignér Audi změnit také podobu interiérů, do kterých se mají začít stěhovat menší displeje, znovu po vzoru Conceptu C. Automobilka je pak hodlá propojit s fyzickými tlačítky a ovladači pro nejpoužívanější funkce. O tom už jsme psali na základě předchozích Frascellových vyjádření a máme pochybnosti o tom, zda k tomu skutečně dojde. Ptát se ostatně musíme i na to, zda skutečně dostanou všechny modely značky stejný design, pokud u prvních odhalených vozů nepovede k vysokým prodejům, stejně jako nevěříme tomu, že Audi setrvá jen u elektrického „nového TT”, pokud ho skoro nikdo nebude kupovat. Nevsadili bychom si ani na jedno...
Concept C se má v takřka nezměněné podobě dostat na silnice. A co víc, jeho čelní maska má zdobit i všechny další novinky značky. Ta zřejmě dospěla k názoru, že zatím odehnala příliš málo zákazníků. Foto: Audi
Zdroj: Auto Motor und Sport
