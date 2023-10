Šéfdesignér Audi prozradil, kam firma skutečně míří, spalovací modely udrží v prodeji na zvláštní platformě před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Čtyři kruhy podlehly iluzi, že budoucnost patří jen elektrickým autům, a podle toho budou v následujících letech jednat. Ani jejich zdánlivá sázka na jednu kartu ale není tak jednoznačná, cesta zpět bude existovat i zde.

Pro Audi zůstává prioritou elektrifikace, i když se stále více ukazuje, že ke krachu může snadno vést i s větší, než německou automobilkou očekávanou 50procentní pravděpodobností. Firma přesto věří, že její záměr je správný, a tak elektrickému pohonu hodlá co nejvíc zamést cestu. Již od příštího roku tak u čtyř kruhů začnou měnit názvy svých tradičních modelů. Ve hře sice i nadále zůstane alfanumerické označení, nicméně sudá čísla budou vyhrazena elektromobilům, zatímco ta lichá spalovacím motorům. To je poněkud překvapivé, neboť dlouhou historii mají vozy jako A4, A6 či A8.

Bylo by tedy logické, kdyby na elektromobilitu přepřáhly spíše novější typy A5 či A7, jenže takový stav by propagoval spíše spalovací pohon. A to Audi nechce, i když se spalovacími modely počítá víc, než se dlouho tvářilo. Odhodlání nepředstavovat od určitého momentu nové spalovací vozy sice zůstává, zcela nové benzinové a dieselové vozy na jim dedikované platformě ale přijdou. Novinky využívající různé pohony tak do vínku dostanou buď architekturu PPC (Premium Platform Combustion) nebo PPE (Premium Platform Electric). Že první je určená dieselům, benzinům a hybridům, zatímco druhá je jen pro elektromobily, asi nemusíme dodávat.

Usazení celého portfolia na dvě modulární architektury povede nejen ke snížení nákladů kvůli jejich technické spřízněnosti, ale také firmě dovolí vrátit se zpět, kdyby se ryze elektrická budoucnost značky ukázala být utopií. S takto koncipovanými prvotinami Němci přijdou již příští rok, kdy máme čekat A6 Avant e-tron, spalovací A6 ovšem přijde jako nová A7. Objeví se pak i A5 a A5 Avant, tedy přejmenovaná řada A4. V podstatě se tak můžeme připravit na jisté zmatení publika, Audi nicméně nemá jinou možnost než spěchat, pokud chce dodržet své předchozí plány.

Automobilka dál počítá s tím, že rok 2025 bude vůbec posledním, kdy dojde na prezentaci zcela nových spalovacích aut. Následně se pak již mají objevovat pouze elektrické novinky. Ty chce podle šéfdesignéra firmy Marca Lichteho firma navrhovat docela jinak než dosud, aby byly samy o sobě atraktivnější, pakliže sám elektrický pohon způsobuje spíše nezájem. Navrhovány tak budou zevnitř ven, nikoli naopak jako dosud. Znamená to, že z interiérů se stane ještě důležitější místo. „Mohu potvrdit, že již pracujeme na kabině nového RS a mohu i zmínit, že se bude radikálně lišit od toho, nač jsou lidé zvyklí u RS se spalovacím ústrojím. Jiné bude to, jak bude řidič sedět, jak budou vypadat sedadla, jak budete zkrátka vše vnímat,“ uvedl Lichte.

Šéfdesignér Audi zároveň dodal, že na kabině verze RS se začalo pracovat ještě dřív než na interiéru výchozího vozu, pročež bude „vysoce unikátní“. Podobně na tom má být také exteriér, v jehož rámci budou u rodiny RS jednotícími prvky klenuté blatníky a svalnaté boky. Tedy to, co je „hluboce zakořeněno v DNA Audi“. Protože se však i u sportovních modelů půjde elektrickým směrem, bude mnohem větší důraz kladen na elektromobilitu.

Je ale opravdu nač se těšit? Na to si odpovězte sami. Stávající RS6 totiž disponuje čtyřlitrovým osmiválcem, který za všech okolností dodává na všechna čtyři kola 600 koní. Respektive dokonce 630 u verze Performance. Platforma PPE má nicméně umožnit maximální výkon 612 koní. Ten pak bude klesat postupně s napětím, jedinou stálicí tak v tomto případě bude vysoká hmotnost. A pochopitelně i vyšší cena. Inu, Vorsprung durch Technik jako vyšitý.

I proto bychom se nedivili, kdyby elektromobilita nebyla zejména u verzí RS přijata zdaleka tak pozitivně, jak si Audi maluje. Ostatně elektrické revoluci padnou za oběť dva čistokrevné sporťáky značky, tedy TT a R8, což spalovacím RS přihraje více kupců. Jen blbec ale nemění své názory, říká klasik. Kdy myslíte, že ten svůj na elektrická auta a čistě elektrické modely změní Audi?

Šéfdesignér čtyř kruhů Marc Lichte prozradil víc o plánech značky. Ta hodlá používat dvě platformy, z toho jednu pro spalovací a druhou pro elektrické vozy, i proto se bude moci snadno vrátit ke spalovacím autům, která nyní navrhuje. O budoucnosti ostatně i zde rozhodnou hlavně zákazníci. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.