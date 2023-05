Šéfdesignér BMW přiznal, že značka s designem novinek přetáhla strunu, bude reflektovat stesky lidí před 4 hodinami | Petr Miler

Už pomalu nepamatujeme novinku BMW, který by nevzbudila vášnivé debaty okolo jejího designu, i relativně decentně střižené nové řadě 5 se to povedlo. Lidé z designu značky mohou působit dojmem, že nářky lidí ignorují, ale není to tak úplně pravda.

Asi bychom nebyli ti správní automobiloví nadšenci, kdybychom neměli jistou slabost pro BMW a za svůj život nevlastnili přinejmenším jeden vůz této značky. I proto je pro nás každé představení nějaké bavorské novinky trochu emotivní záležitostí. Není to tím, že bychom se stali oběťmi marketingu, to vážně ne. Důvod tkví v tom, že se mnichovská značka přinejmenším svého času dostala na vrchol toho, co může být pořád relativně dostupné a naprosto běžně využitelné auto, které přesto dokáže ohromit nadšeného řidiče. A něco takového jako fanoušci čtyř kol dostanete z hlavy jen těžko.

Bývalý viceprezident značky a do jisté míry strůjce toho, že se BMW stalo právě výše popsaným, říká, že dnes už je to ej minulost a automobilka žije jen ze své aury. Sami posuďte, jak moc pravdivý tento výrok je, za nás bychom řekli, že byť BMW z výše popsaného přístupu značně slevilo, pořád je přinejmenším jednookým mezi slepými. Možná větším problémem je, že ruku v ruce s touto změnou začalo sázet na divoký design, který se stal nechtěným symbolem odklonu od jakéhosi konzervativismu.

Když si totiž nějaká značka vybuduje silnou zákaznickou základnu, která hodlá její auta bez většího rozmyslu kupovat dokola kolem, logicky očekává určitou úroveň konzistence. Vývoj pochopitelně nezastavíte, ať už pod taktovkou čehokoli, takže i konzervativní zákazníci jsou nakonec ochotno přijmout, že BMW M3 G80 a BMW M3 E30 mají společný tak znak na přední kapotě. Mnohem snáze by ale tento vývoj přijímala, kdyby firma zůstávala konzistentní i na poli toho, co je na první pohled patrné, ted ydesignu. A to nezůstává.

Jistě tak dokáže oslovit novou klientelu, ale tím nejcennějším je pro každou automobilku ta tradiční - nemusíte ji oslovovat marketingem, nemusíte se moc bát o její ztrátu, prostě jí dokonale něco prodáváte a prodáváte s nulovými akvizičními náklady. Tohle ale funguje jen do chvíle, kdy ji vytočíte tak, že už s vámi nechce nic mít. Z vlastní zkušenosti pak víme, že v případě některých velmi tradičních kupců se přesně tohle BMW „povedlo”. A design s tím měl hodně co do činění.

Z dosavadního postupu značky ve stylu „nic není svaté” by se mohlo zdát, že automobilka stesky zákazníků ignoruje, ale není to úplně pravda. Sám šéfdesignér Adrian van Hooydonk, který v BMW začínal pod vedením Chrise Bangla, v rozhovoru pro Top Gear uvedl, že nepřehlíží to, co se o novinkách značky říká. A naznačuje, že budoucí bavoráky dostanou čistší vzhled a možná také masky chladiče, ze kterých vás nebudou bolet oči.

To ale neznamená, že by potápěl to, co dělal dosud: „Cítíme, že naší prací je přidávat nové designové prvky, nemůžeme nestále opakovat to, co už máme. Někdy musíme dosavadní přístup opustit a dělat nové věci. Důvodem je, že chceme mít úspěch i za 10 let,” řekl van Hooydonk a s tím, že jeho tým má docela jasnou představu o tom, co dělá. A že to není tak, že by s kolegy jen experimentovali a čekali, co lidé řeknou na nesmysly, které na auta nalepí. „Je to velmi promyšlený proces,” uvádí.

Pokud jde o masku chladiče, šéf designu si nemyslí, že by značka udělala nějakou chybu. Prý v minulosti použila prakticky vše od svislé a velmi úzké až po širokou a nízkou, takže si může v podstatě dělat cokoli, co uzná za vhodné. Přesto můžeme od dalších novinek očekávat o trochu čistší design, jak říká: „Myslím, že v budoucnu bude důležité, že náš design bude čistší. Mřížku navrhneme podle proporcí k celkovému vozidlu nebo podle výrazu, který jí chceme dát.”

Asi bychom si nedělali iluze, že se BMW vrátí k nadčasové eleganci přelomu milénia, jisté přiznání toho, že tvary bavorských novinek jsou příliš komplikované a automobilka na tomto poli přetáhla strunu, je z van Hooydonkových slov patrné. Jestli to přinese aspoň podstatné zmínění či znovu adekvátnější masky chladiče, ukáže jen čas.

Od BMW jsme se v posledních letech dočkali řady podivností jako je model XM, zde ještě v formě o něco divočejšího konceptu. Šéfdesignér značky nyní slibuje, že aspoň trochu ubere, nářky fanoušků a zákazníků prý nemíní zcela ignorovat. Foto: BMW

