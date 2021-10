Šéfdesignér Lady promluvil o vzhledu nové Nivy, za zády měl její prototyp před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nová Niva bude radikálně jiná než ta stávající, proto jsme velmi zvědavi na to, jak bude vypadat. Právě o tom nyní řekl víc Jean-Philippe Salard a překvapil informací, jak daleko Lada s vývojem je.

Jakkoliv je to neuvěřitelné, Lada Niva boduje dlouhých čtyřiačtyřicet let po své premiéře jako nikdy dříve. Ve své domovině byla zvolena off-roadem roku, v Německu se pak prodává lépe než celé portfolio několika automobilek. A to přesto, že soupeři mají v zemích EU své oficiální zastoupení, zatímco Niva bojuje na vlastní triko individuálním dovozem. Vůbec bychom se tedy nedivili ruskému AvtoVAZu, kdyby složil ruce v klín a začal si užívat zasloužené odměny. K nečinnosti má ale tento moloch velmi daleko, neboť pracuje na nové generaci.

O novince se aktuálně rozpovídal nový šéfdesignér značky Jean-Philippe Salard, který na počátku letošního roku nahradil veterána Steva Mattina. Snad více než jeho slova nás však zaujalo pozadí rozhovoru. Za dlouholetým zaměstnancem Renaultu se totiž nacházel pod plachtou přikrytý vůz, který je zcela prototypem příští Lady Niva. Zda ovšem Rusové již mají design definitivně hotový, není jisté. Ostatně do prodeje má novinka zamířit až za dlouhá tři léta.

„Naším úkolem je vyvinout novou generaci Nivy, která bude postavena na platformě skupiny Renault. Na tomto projektu pracujeme se specialisty z Moskvy i Toljatti. Jsme již velmi blízko tomu, abychom přišli s něčím opravdu skvělým, pracuje na tom celý tým. Mým cílem je vytvořit excelentní design Lady, mocný a silný, a jsem si jistý, že se vám bude líbit,“ uvedl Salard. Na odhalení vzhledu si tedy budeme muset počkat, jakkoli první prototyp má být odhalen už brzy. Technika nicméně tajemstvím není vůbec.

Nová Niva totiž přepřáhne na platformu CMF-B, která se stane základem i pro další novinky Lady stejně jako Dacia. Méně výkonné verze přitom bude pohánět atmosférický 1,8litrový motor z produkce AvtoVAZu, jenž bude možné spárovat s manuální i automatickou převodovkou. Nad něj se pak postaví 1,3litrové čtyřválcové turbo, jenž Renault vyvinul společně s Nissanem a Mercedesem a pro který standardem bude automat CVT.

S přechodem na novou platformu bude spojena i změna v rámci systému 4x4, zadní kola totiž bude připojovat elektromagnetická spojka. Tedy v případě „městské“ verze, mimo ni ovšem Lada počítá také s off-roadovým provedením, které se dočká ortodoxnější techniky. Spojena s ní pak bude i světlá výška 240 milimetrů, ve druhém případě podvozek klesne více k zemi. Mimo to pak Niva dorazí v krátké a prodloužené verzi.

Nová Lada Niva se zatím ukázala pouze na ilustracích. Jak ovšem zjistíte v závěru níže přiloženého videa, ruská automobilka již má hotový prototyp, který má odhalit relativně brzy. Foto: AvtoVAZ

