Petr MilerNechceme mu v žádném případě upírat jeho zásluhy, má za sebou pozoruhodnou kariéru plnou hitů. V poslední době se ale stal strojem na propadáky a zjevně ztratil kontakt s tržní realitou. Jestli jeho náhrada přinese zlepšení, je ovšem velkou otázkou.
Šéfdesignér Mercedesu dostal padáka. Už bylo načase
před 5 hodinami | Petr Miler
Nechceme mu v žádném případě upírat jeho zásluhy, má za sebou pozoruhodnou kariéru plnou hitů. V poslední době se ale stal strojem na propadáky a zjevně ztratil kontakt s tržní realitou. Jestli jeho náhrada přinese zlepšení, je ovšem velkou otázkou.
Pokud byste pár náhodně vybraným nadšencům položili otázku, které automobily řadí mezi vůbec nejpůsobivější stroje posledních dekád, jsme si skoro jisti, že by hned několikrát padly věty obsahující slova McLaren, Mercedes a SLR. Všechna patří k označení jediného auta, na němž se podíleli dva velcí muži skoro stejného jména - za McLaren to byl Gordon a za Mercedes Gorden.
Vedle Gordona Murrayho to byl Gorden Wagener, německý designér, který si na Mercedesu SLR McLaren před víc jak 20 roky udělal jméno. Od té doby jeho hvězda stoupala jen vzhůru a po nějaký čas zářila stejně intenzivně jako ta v logu Mercedesu. Ale stejně jako rostoucí stromy jednoho dne čeká pád, i Wagener se toho svého právě dočkal.
Přišel včera, netvařme se ale, že přišel znenadání. Wagener sice u Mercedesu strávil 28 let, z čehož 17 let zastával roli šéfdesignéra ve formálně různě nazvaných rolích, a postaral se vedle SLR o řadu atraktivních modelů, které pomohly přetvořit Mercedes ze značky pro kolotočáře a důchodce ve značku pro kolotočáře a kohokoli jiného. V posledních letech ale ztratil „drive” a schválil designy, které na trhu jednoznačně selhávají. A nebyl schopen si z toho vzít ponaučení.
I pokud pomineme prakticky celou řadu EQ, která se stala totálním propadákem, pak i nové modely typu GLC jsou velmi kontroverzními stroji jak zvenčí, tak zevnitř. Neházejme vinu jen na Wagenera, jsem si osobně skoro jistý, že by pořád dokázal víc, podstata nových stuttgartských strojů je ale tak problematická, že kolem ní atraktivní auto vytvoříte jen stěží. Wagener se tak po Gerrym McGovernovi stává další významnou figurou automobilového designu posledních dekád, která se do zpráv dostává pro všemožné špatné důvody.
Mercedes zkrátka potřeboval svěří závan vzduchu, a tak se Wagenerem rozloučil. Lidé v jeho pozicích obvykle neodchází tak, že by jim ve firmě před nosem zavřeli dveře, oficiální komunikace tak hovoří o tom, že se „obě strany na odchodu vzájemně dohodly” a inciativa přišla dokonce z Wagenerovy strany. Ale víte, jak to v těchto případech chodí, je to jako ve vztazích dvou lidí - nejdříve se vyčerpá, než se formálně ukončí. A žádost o rozvod obvykle nepřichází jako překvapení, je pouze formálním vyvrcholením trvajícího nesouladu. Tak to nepochybně bylo i zde už kvůli množství negativních reakcí, které Wagenerova poslední díla dokola vyvolávala. A ona „vzájemná dohoda” nejspíš proběhla ve stylu: „Ty řekneš, že odcházíš, a my řekneme, že jsme tě nevyhodili...”
Buď jak buď je po Gordenovi a máme pocit, že už bylo načase, některé tenze nelze urovnat jinak než rozchodem. Otázkou ovšem je, jestli si Mercedes někam pomůže. Na Wagenerovo místo totiž po jeho formálním odchodu k 31. lednu 2026 usedne Bastian Baudy, který v současnosti vede design divize AMG. A těžko odstraní svůj zpod nemastných a neslaných nesmyslů typu AMG GT XX. Tohle může být snadno přesun z deště pod okap, ale dejme Baudymu šanci ukázat, co v něm je.
Na „White Parties” by se vyjímal, u Mercedesu už ho nechtějí. Gorden Wagener jako šéfdesignér automobilky po sérii přehmatů končí. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
