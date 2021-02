Šéfdesignér Mercedesu nečekaně setřel moderní náhradu zrcátek, argumentuje logicky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ještě před pěti lety věřil, že cesta vede tímto směrem a jeden z konceptů značky jí osadil. Nyní ale říká, že jde o nesmysl, který neřeší vůbec nic.

Jen idiot nemění svoje názory, řekl prý svého času Winston Churchill a trochu tím nahrál všem, kteří nejsou schopni se nad určitou věcí důkladně zamyslet a konzistentně k ní zachovávat stejný postoj. Nechceme tím ale šmahem odsoudit všechny, kteří názory mění, neboť okolnosti mohou časem vrhnout tu samou věc do jiného světla a stejně ji vnímat zkrátka nelze. Zda lze takto pohlížet i na změnu postoje šefdesignéra Mercedesu Gordena Wagenera k věci, kterou ještě před několika málo lety považoval za pokrok v aerodynamice a nyní ji odsuzuje, posuďte sami.

Wagener je momentálně přesvědčen o nesmyslnosti kamer, které začínají nahrazovat zpětná zrcátka, zvláště pak na elektromobilech. „Tyto kamery ve skutečnosti nejsou zase až tak dobrým nápadem. Zaprvé, zrcátko vám poskytuje okamžitou odezvu. Kamery jsou pak sice aerodynamičtější, nicméně spotřebují mnoho energie na svůj vlastní provoz, což zvláště na elektromobilu z tohoto úhlu pohled nedává žádný smysl,“ uvádí šéfdesignér třícípé hvězdy.

S jeho názorem se lze snadno ztotožnit, ostatně na úskalí moderní náhrady zrcátek poukazujeme již delší dobu. Sami jsme ji mohli poznat v praxi a byť moderní technika dokáže zajistit opravdu dobrý přenos obrazu a umí jej rozšířit i o prvky, které na zrcátko nikdy tak efektivně nepromítnete, vnímání okolí je pořád umělé, zpožděné a na rychlé změny světla a stínu špatně reagující. I když tedy výhody existují, celkový efekt nám přijde záporný.

Když ale Mercedes v roce 2016 představoval vizi dodávky budoucnosti, Wagener se nad kamerami rozplýval. V té době nade vším tkvěla hlavně estetika, neboť klasická zpětná zrcátka by prý kazila čistotu designu. Šéfdesignér třícípé hvězdy mimo to vyzdvihoval i jejich funkčnost, tedy lepší výhled, který navíc mohl být doplněn grafickými prvky, jež by upozorňovaly na přítomnost jiného vozu či člověka.

Dlužno ale dodat, že před pěti lety byli výrobci v případě elektromobility ještě plni optimismu a předpokládali, že letos již budou k dispozici vozy s alternativním pohonem schopné pokořit stovky kilometrů na jedno nabití. Jejich cena navíc měla klesnout na úroveň vozů se spalovacím ústrojím, a to hlavně kvůli zlevnění baterií. Realita je však taková, že dojezd a cena jsou stále největšími problémy.

Některé automobilky se beztak nepochybně cestou kamer místo fyzických zrcátek vydají, Mercedes to ale zkrátka nebude a jistě nezůstane sám. Zdá se tedy, že digitální výhled vzad se normou hned tak nestane, třebaže mu zejména způsoby měření normované spotřeby, a tedy i emisí CO2 nahrávají.

Když Gorden Wagener v roce 2016 představoval koncepční Mercedes-Benz Vision Van, považoval kamery namísto zpětných zrcátek za krok kupředu. Nyní ale digitální výhled vzad shledává nesmyslným. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

