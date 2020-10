Šéfdesignér Renaultu vysvětlil, proč je nový Mégane tak vysoký, i když by být nemusel před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Renault ukázal předobraz nového Méganu a potěšil tím, že nějaká nová generace vůbec ještě vznikne. Její pojetí ale mnohé zklamalo svou výškou. Laurens van den Acker řekl, proč je nevyhnutelná.

O Renaultu Mégane se v posledních měsících mluvilo nebývale často, alespoň vzhledem k tomu, že jeho aktuální generace nepřišla s ničím zásadně novým. Nejprve se tradovalo, že nad tímto modelem zachází slunce a že jeho dosavadní iterace bude tou poslední. Pak se ovšem měl do hry vložit šéf automobilky a rozhodnout, že Mégane nikam nezmizí. Ovšem, spíše jako jméno, neboť Luca de Meo si je více než čehokoli jiného vědom marketingového potenciálu označení s „M” na začátku a „e” na konci a byla by škoda se jej jen tak zbavit.

Novinka tak měla být více než klasickým kompaktním hatchbackem jakýmsi crossoverem na půli cesty od něj k SUV. A přesně to se nyní potvrzuje. Renault včera ukázal vizi nového Méganu s tím, že jde z 95 procent o produkční auto. Designově až tak nepřekvapí, je to variace na současný vzhlede, technicky ale může. Francouzi totiž počítají s tím, že půjde jen o elektromobil.

Podle dosud uvolněných dat by auto mělo používat akumulátor o kapacitě 60 kWh a elektromotor s 217 koňmi. Výsledkem by měla být akcelerace na stovku pod 8 sekund, neznámá maximálka a dojezd až 450 km na nabití s možností dobíjení elektrickým výkonem až 130 kW. Proč ne, ale co ta výška? Auto je na poměry Méganu skutečně vysoké a mnohé příznivce to hned praštilo do očí.

Jen snahou držet krok s módou to není. Znalé jistě napadne, že akumulátor vozu si někde musel najít své místo a to obvykle bývá pod podlahou, což auto logicky zvýší, třebaže Renault sází na relativně tenký paket o výšce 11 cm (je prý dokonce nejnižší, ale 11 cm je obecně vzato pořád hodně). Jenže pak jsou tu elektrická auta firem jako Tesla, Lucid nebo Porsche, která jsou přikovaná k zemi. Tak proč Mégane není?

Na to v rozhovoru pro nizozemskou rádiovou stanici BNR odpověděl sám šéfdesignér Renaultu Laurens van den Acker (ano, je to Nizozemec), který řekl: „Existují velmi drahá řešení, která používají výrobci jako Tesla nebo Lucid. Do aut umísťují akumulátory ve tvaru písmene H, s nimiž můžete vytvořit prostor pro nohy a postavit auto nižší. Není to ale efektivní způsob práce. Je vlastně jednodušší udělat jakousi tabulku čokolády, na které sedíte. Ale auto to učiní trochu vyšším,” řekl van den Acker.

Minimálně o 11 cm vyšším, řekli bychom my a výška podle nás autům tohoto ražení nesluší. Van den Ackerovi patří body za upřímnost, ovšem nejsme si jisti, jestli ji někdo ze zákazníků ocení. Slavný designér v podstatě přiznal, že Renault šetřil s vědomím funkčních ústupků vsadil na levnější řešení. Asi to lze u auta typu Mégane pochopit, ale „nožní garáže” Porsche jsou nám zkrátka bližší, vysokých aut je dnes na trhu dost i bez francouzské novinky.

Nový Renault Mégane ukázal svůj vzhled i techniku skrze koncept Vision. Má jít z 95 % o stejné auto, které doputuje do produkce a nemístně vysoké se skutečně zdá být, ne, že ne. Foto: Renault

Zdroje: Renault, BNR

Petr Miler