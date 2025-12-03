Šéfdesignéra Jaguaru na hodinu vyhodili, z firmy ho vyvedla eskorta. Stál za absurdní proměnou značky
Petr Prokopec
Těžko si představit spektakulárnější konec „kreativního ředitele" po 21 letech ve firmě. Těžko si ale také představit spektakulárnější pokus o absurdní změnu image Jaguaru a jeho zaměření. Souvisí oba kroky?
Šéfdesignéra Jaguaru na hodinu vyhodili, z firmy ho vyvedla eskorta. Stál za absurdní proměnou značky
včera | Petr Prokopec
Těžko si představit spektakulárnější konec „kreativního ředitele” po 21 letech ve firmě. Těžko si ale také představit spektakulárnější pokus o absurdní změnu image Jaguaru a jeho zaměření. Souvisí oba kroky?
Prakticky přesně před rokem Jaguar odhalil koncept Type 00, který měl být počátkem nové éry britské značky. Ta se rozhodla, že udělá tlustou čáru za svou spalovací minulostí, kdy se snažila konkurovat Audi, BMW a Mercedesu. Její nová auta tak měla dostat elektrický pohon a současně na trhu poskočit o pár pater výše. Britové by si za ně pak účtovali podobné sumy, jaké máme spojené s Bentley či Porsche.
Lze jistě souhlasit s tím, že Jaguar nějaký impuls potřeboval. Nicméně ani v nejmenším takový, na jaký došlo, ten od začátku působil spíš jako rána z milosti. S elektrickým pohonem se ani zmíněným dvěma značkám nedaří prosadit, tak o jaké zákazníky vůbec chce Jaguar bojovat? Je to revoluce postavená okolo neexistující poptávky, navíc byla spojena s děsivou novou firemní identitou. Tohle nemohlo a nemůže fungovat.
Britové si něco takového částečně uvědomovali, když přiznali, že tyto kroky povedou k odchodu 85 až 90 procent dosavadní klientely. Zároveň ale plni sebevědomí naznačovali, že ten zbytek je snadno udrží nad vodou. To už znovu zavánělo naivitou - klientů by ztratili téměř 100 procent a musel by se stát zázrak, aby neskončili hluboce v červených číslech.
Nebyli jsme tak překvapeni, když před pár týdny totiž vyšlo najevo, že letošní premiéru sériové verze Jaguaru Type 00 automobilka odpískala. Tehdy vše prezentovala jako odklad, sami jsme se ale ptali, jestli to není odklad navždy. A možná jsme trefili hřebíček na hlavičku, neboť ve firmě došlo k pořádnému zemětřesení.
Indický Autocar, tedy mutace britského magazínu působící v zemi mateřského koncernu Jaguaru, informuje o tom, že společnost v pondělí požádala šéfdesignéra JLR Gerryho McGoverna, formálně kreativního ředitele značky, aby společnost okamžitě opustil. A neobešlo se to bez dramatických okolností, podle dostupných byl hned ten den „eskortován ze své kanceláře“.
JLR situaci odmítá jakkoli komentovat, nevíme tedy, co se stalo. Je klidně možné, že jej místo stálo nějaké jiné pochybení, nejpravděpodobnější se ale nyní zdá, že nové vedení automobilky konečně pochopilo, do jaké bryndy ji dostal McGovern dostal. A nyní hledá cestu ven, což se u tohoto muže jistě nesetkalo s nadšením.
Podle Autocaru byl McGovern chráněncem Ratana Taty, šéfa indického konglomerátu Tata, pod který JLR spadá. Ovšem ten loni zemřel a firmu začali řídit jiní, kteří prosazují svou vůli. Z pozice šéfa Jaguaru tak už letos odešel Adrian Mardell, který byl před pár týdny nahrazen PB Balajim, bývalým finančním ředitelem Tata Motors. Právě ten může mít o dalším směřování automobilky jiné představy.
A nedivili bychom se. Ostatně už ani EU na čistě elektrickou budoucnost nevěří, v USA elektromobilitě pšenka nekvete už teď. Na Čínu by Type 00 byl příliš drahý a co pak zbývá? Pro takové auto skutečně nevidíme téměř žádný trh. Jaguar to mohl pochopit, McGovern ne. Proto musel jít.
Vše zatím berte pouze jako domněnku, vývoj v následujících dnech a týdnech ukáže víc. Tak jako tak platí, že McGovern je ze hry. Jako kreativní šéf sice Type 00 nenavrhl, tato „pocta“ připadá na Massima Frascellu, který nyní przní design Audi ve stejném stylu, ovšem schválil jej, podobně jako změnu identity značky, kterou prosazoval proti vůli zbytku zaměstnanců. Jakmile tedy ztratil oporu ve vedení... Tohle bude ještě zajímavé.
Gerry McGovern se ještě donedávna snažil každého přesvědčit, že drahé elektromobily nabízené v showroomech připomínajících butiky s kosmetikou a za pomoci symbolů wokismu budou neskutečný úspěch. Nyní může takové pohádky zkusit vykládat úřadu práce. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroj: Autocar India
