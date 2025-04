Šéfka čínské značky založené Mercedesem říká, že její auta jsou 10krát lepší než samy Mercedesy, v Evropě už prodává superrychlý kombík před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Denza

Na co šetřit násobky, že? Zatímco jiným by bylo dost dobré, kdyby auta značek jako Audi, BMW, Mercedes a Porsche vyrovnali či lehce překonali, Číňané vidí svůj vůz jako nejen lepší, ale dokonce 10krát lepší. Je to úsměvné, faktem ovšem je, že na papíře nepůsobí nezajímavě.

Před nějakými dvaceti lety si má někdejší spolubydlící pořídila Hyundai. Korejská automobilka tehdy v Česku začínala a považována tu byla stejně jako ve zbytku Evropy za alternativu ke značkám typu Volkswagen či Ford. Od té doby se prošly její vozy radikální proměnou, stejně jako se změnilo i vnímání publika. Dnes jsou tak Hyundai a Kia vyrovnanými soupeři lidového vozu i modrého oválu. Stále jsou však brány za součást mainstreamového segmentu, načež není až tak překvapivé, že mají problém přesvědčit zákazníky ke koupi modelů za víc než milion korun.

Podobně jako kdysi Korejce dnes evropská klientela vnímá Číňany, hlavně s ohledem na velmi nízké ceny, za jaké se prodávají ve své domovině. Ostatně se jen stačí podívat na BYD Seagull, který tento týden zlevnil na úroveň, z jaké vám bude padat čelist na zem. Číňané si totiž za elektrický hatchback účtují pouze 56 800 yuanů, tedy jen 173 tisíc korun. To jsou tak směšné peníze, že již ani není podstatná délka 3 780 milimetrů či kapacita baterií 30,1 kWh. Vážně tak není divu, že BYD se na mezinárodní scéně posouvá mezi největší automobilky vůbec.

Pokud by Číňané následovali korejského příkladu a Seagull nabídli v Evropě třeba jen o sto tisíc korun dráž, nejspíše by museli objednávkové knihy jen pár hodin po jejich otevření zaklapnout, neboť by měli vyprodáno na léta dopředu. Jenže výrobci z Říše středu se rozhodli, že na starý kontinent zaútočí s poněkud jinou taktikou. Asi nejlépe ji vystihla šéfka evropské divize BYDu Stella Li, která magazínu Car během designového týdne v Milánu, kde byl představen nový model Denza Z9 GT, sdělila, že „tohle auto je desetkrát lepší než konkurence“.

Stylový kombík přitom nejde proti Škodě Octavia či Superb, místo toho si bere na mušku prémiové značky jako Mercedes-Benz. A není to náhoda, Mercedes kdysi Denzu s BYD zakládal, pak ale projekt opustil. Dnes je mu - stejně jako Audi, BMW a dokonce i Porsche - novou konkurencí.

Lze uznat, že po technické stránce novinka zajímavá. Jenže i v Číně ji za méně než 334 800 CNY neboli za asi 1 020 000 Kč nepořídíte. V Evropě pak logicky bude ještě dražší. A jakkoli je pravdou, že Panamera či Taycan startují ještě o poznání výš, značka ze Zuffenhausenu tu má o poznání lepší zvuk než Denza či BYD.

Na druhou stranu, pokud by Číňané přišli se stejnou taktikou jako Korejci, hned tak by se nálepky výrobce levných aut nezbavili. Pokud tedy značka počítá s tím, že nahoru bude šplhat trochu déle, mohla by nakonec dosáhnout úspěchu. Protože ale výsledek jejích snah nebudeme znát dříve než za pár let, budeme se dále věnovat už jen samotné Denze Z9 GT. Ta na délku měří 5,2 metru, přičemž stejně jako ve své domovině bude také v Evropě k mání ve dvou verzích, a to jako plug-in hybrid a ryzí elektromobil. První nabízí 870 a druhý dokonce 965 koní.

V případě plug-in hybridu došlo na spojení dvoulitrového benzinového čtyřválce, tří elektromotorů a baterií o kapacitě 38,5 kWh. S těmi je možné urazit 200 km čistě na elektřinu, celkový dojezd pak činí 1 100 km. Vypočítán je ale dle nerealistického cyklu CLTC, který je ještě velkorysejší než evropská metodika WLTP, která se skutečným světem nemá taktéž pranic společného. Se stovkou za 3,6 sekundy při plné kapacitě ale počítat lze, elektromobil se třemi elektrickými jednotkami, je pak dokonce ještě o dvě desetiny rychlejší.

S čistě bateriovým pohonem je přitom svázán i paket o kapacitě 100,1 kWh, který má vystačit na 630 normovaných kilometrů. Protože tu ale máme takřka třítunový kombík nebo možná spíš shooting brake, znovu je třeba počítat s daleko nižším reálným dojezdem. BYD říká, že díky integraci baterií do podvozku došlo k navýšení torzní tuhosti o 32 procent. 800voltová elektrická architektura pak má umožnit rychlé dobíjení, kdy kapacitu z 30 na 80 procent lze navýšit za 19 minut. Pochopitelně ale pouze tam, kde jsou dostatečně výkonné stojany.

Co se vnitřku týče, není nač si stěžovat, neboť v záplavě kůže klientela již v základu najde gigantickou 17,3palcovou obrazovku multimédií, stejně jako 13,2palcové displeje před řidičem a spolujezdcem. Sedadla pak disponují vyhříváním, ventilací i masážní funkcí, přičemž ta přední se dočkala rovněž aktivních bočních, které se dofukují dle toho, jak reaguje vzduchový podvozek vozu. Majitelé tedy mohou počítat s působivým komfortem, stejně jako jim vůz umožní „krabí chůzi“ či pomalé „parkovací drifty“.

Za dané peníze toho Denza zkrátka nabídne hodně, lze tak souhlasit s evropskou šéfkou BYDu, že působí líp než konkurence - zda ale desetkrát, toť otázka. Prodej má nicméně odstartovat někdy na přelomu tohoto a příštího roku. Na prvotní zájem jsme pak opravdu zvědavi, neboť cokoli jiného než kusové objednávky jen potvrdí, že Číňané dokázali hned na úvod překonat předsudky, s nimiž Korejci bojovali více než dekádu.

Denza Z9 GT je superrychlý kombík, který dorazí i do Evropy, a to jako plug-in hybrid... Foto: Denza



...či ryzí elektromobil. Foto: Denza



Konkurenci má překonávat i díky vývoji, kdy byl poměřován s Porsche a Ferrari. Foto: Denza

Zdroj: BYD/Denza, Car

Petr Prokopec

