Šéfka EU navrhla nové řešení pro evropské výrobce aut, lidé v sále zůstali sedět v němém úžasu
Petr MilerUrsula von der Leyen vyjela ze své bruselské jeskyně jako Magika von Čáry a v Turíně vytáhla nový plán, se kterým nikdo nepočítal. Odtržení současného vedení Evropské unie od reality už snad nemůže být větší.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéfka EU navrhla nové řešení pro evropské výrobce aut, lidé v sále zůstali sedět v němém úžasu
9.10.2025 | Petr Miler
Ursula von der Leyen vyjela ze své bruselské jeskyně jako Magika von Čáry a v Turíně vytáhla nový plán, se kterým nikdo nepočítal. Odtržení současného vedení Evropské unie od reality už snad nemůže být větší.
Pokud někdo odmítá obavu, že se evropský automobilový průmysl dostává do krize, jakou ještě nezažil, zavírá oči před skutečností. Evropa si sama na sebe upletla obrovský zelený bič s nápisem „Ideologie”, který je stejně nebezpečný jako všechny ideologické nápady před ním.
Pod tíhou jakéhosi náboženského závazku k jedinému cíli jsme přestali přemýšlet, nekoukáme vpravo vlevo a minimálně v ekonomickém smyslu slova kráčíme přes mrtvoly. Všechny ostatní aspekty ustoupily stranou, cílem je ubít emise CO2 na minimum. Takový cíl nakonec může být splněn, byť výměnou za devastaci spousty věcí, které jsou nám milé. A pak co? Snížíme tak světové emise CO2 o pár promile? Je to absurdní, na miskách vah nejsou ani trochu srovnatelné hodnoty.
Navzdory jasně pojmenovatelným příčinám i následkům nastalé situace, které automobilové firmy pociťují už velmi zřetelně, se přesto nebojuje proti těm, kteří tento absurdní chaos pomohli způsobit. Naopak je k těm samým lidem vzhlíženo jako k možným strůjcům řešení - to je jako žádat člověka, který vás okrádá, o finanční výpomoc. Přesto se to děje - evropští výrobci aut už měsíce jako by se snažili přesvědčit EU, aby jim pomohla vypořádat se s problémy, za které do značné míry sama může. Dosud to nevedlo k žádnému konkrétnímu plánu, který by cokoli řešil, šéfka EU Ursula von der Leyen má ale vždy nějakého králíka v klobouku. A toho posledního vytáhla na Italském technologickém týdnu v Turíně.
Jistě by to bylo dobré místo, kde by mohla jako Igor Hnízdo vzít do rukou ten absurdní bič, přeříznout jej napůl a říci, že od zítra budeme zase dělat byznys. Ne, tohle ona neumí, místo toho vytáhla docela novou politiku: Závazek EU k autonomním vozidlům. Doslova řekla, že „naléhá na své kolegy z EU, aby přijali strategii AI-first” ve všech odvětvích, osobní mobilitu nevyjímaje. Tak to tu máme, náš automobilový průmysl spasí AI, která se postará o samořiditelné vozy.
„Autonomní vozidla jsou již realitou ve Spojených státech a Číně. Totéž by mělo platit i zde v Evropě,” řekla von der Leyen. A dodala, že AI-first „znamená také bezpečnost na prvním místě”, jak jinak. Podle ní jsou systémy autonomního řízení pro automobilky finančně výhodné, takže jim v těžkých časech pomohou. A samozřejmě, jsou tu i další výhody pro všechny - vedle přínosu pro bezpečnost silničního provozu mohou chytrá auta omezit dopravní zácpy a propojit i odlehlé oblasti s veřejnou dopravou.
Plácnutí do vody? Kdeže. Von der Leyen už má i představu o tom, jak to všechno bude fungovat. Pro začátek navrhuje síť měst v EU, kde se autonomní auta budou moci volně testovat. K dispozici budou výhradně pro evropské značky, což konečně nakopne celý průmysl. „Budoucnost aut - a auta budoucnosti - se musí vyrábět v Evropě. Udělejme to,” prohlásila budovatelsky von der Leyenová.
Pokud nyní zaražení kontrolujete kalendář, zda jste se náhodou neprobudili o 1. dubnu, nejste sami, i posluchači v sále vesměs zůstávali sedět v němém úžasu. Snad ještě nikdy nebylo patrnější, jak odtržené od reality současné vedení Evropské unie je. Kdo jí takovou věc poradil? Podívala se snad na Elona Muska a jeho „net worth”, zkoumala jeho podstatu a zjistila, že o hodnotu Tesly se stará hlavně sázka na tyto technologie? Pro Teslu, Muska a další akcionáře víra v něco takového pro tuto chvíli funguje. Zdráhali bychom se tvrdit, že to je dlouhodobé řešení pro samotou Teslu, neboť autonomní systémy jsou složitě rozlousknutelný oříšek a mnozí si od nich slibují něco, co v jakkoli dohledné době nemohou rozlousknout. Především je to ale naprosto nulové řešení pro evropské výrobce aut.
Ti nemají šanci nyní vsadit další miliardy na dalšího kulhavého koně (do kterého jich stejně cpali roky nespočet a kdo co komerčně použitelného nabídl?), potřebují napravit vybudované jádro svého existujícího byznysu ukočírováním globálně nekonkurenceschopných výrobních nákladů na straně jedné a vrátit svou nabídku do podoby žádané zákazníky na straně druhé. Tohle pomůže. A pomůže to prakticky hned, šéfka EU ale o ničem takovém ani neuvažuje. Místo toho volá po další chiméře, které se se současnou efektivitou vlastního fungování většina evropských výrobců ani nedožije.
Teta Uršula to zkrátka má v rukou, může něčemu opravdu pomoci, ona ale přiletí do Turína ze své bruselské jeskyně a jako Magika von Čáry dělá za pultíkem své abrakadabra s dalším nehorázným nesmyslem. Snad i Milouš Jakeš na Červeném Hrádku působil v roce 1989 seriózněji, tohle je jen výsměch a trapnost.
I dědici Fiatu a šéfovi firmy ovládající Stellantis nezbyl po projevu Ursuly von der Leyen v Turíně víc než křečovitý úsměv. Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály
Zdroj: European Commission
Bleskovky
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
před 5 hodinami
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
- Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
9.10.2025
Nejnovější články
- S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně
před 2 hodinami
- Německý softwarový gigant už nedovolí zaměstnancům jiná auta než elektromobily, tolik k racionálnímu jednání firem
před 3 hodinami
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
před 5 hodinami
- Německo a Itálie pod tíhou zkázy už otevřeně oponují plánům EU: Je třeba zahodit ideologii Green Dealu a začít něco dělat
včera
- Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer
včera
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 10.11. 10:29 - Snowman000
- Lampárna (stěžovatelna) 10.10. 23:07 - petr_riha
- Policejní kontroly a měření 10.10. 21:00 - mafel
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.10. 19:03 - řidičBOB
- BMW Divize 10.10. 16:24 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.10. 14:51 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 10.09. 12:54 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.09. 12:38 - Eda