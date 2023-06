Šéfka GM přiznala, že firma na každém dostupnějším elektromobilu prodělává statisíce, nic se na tom nezmění 10 let před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Možná je načase ukázat záda podobným firmám i přesto, že si od nich žádná elektrická auta nekupujete. Pořízením pro ně ziskového spalovacího vozu se jen nedobrovolně podílíte na další formě přerozdělování ve prospěch něčeho, co nechcete.

V minulosti jsem už na našich stránkách vzpomenul na jednoho dobrého známého, který býval velmi dobrým zákazníkem Audi, mezi soukromými kupci jistě jedním z těch nejlepších v celém Česku. Už před dekádami začal kupovat hlavně modely S a RS v momentě, kdy se jich u nás prodávaly jednotky za rok, a tato vášeň mu vydržela až do loňska. Tehdy ale řekl konec, všechna svá Audi prodal a o čtyř kruzích je ochoten se bavit leda jako o 80procentním vyobrazení symbolu olympijských her.

Důvod? Posedlost Audi elektromobily. Dotyčný elektrická auta nechce a uráží ho, s jakou vehemencí mu je Audi vnucuje a naprosto ignoruje jeho preference jiných druhů pohonu. Nejde ale jen o jakýsi morální odpor, vadí mu i ekonomické pozadí takového přístupu - Audi šponuje marže na žádaných spalovacích modelech, jejichž dostupnost uměle omezuje, aby mohlo sypat peníze do ztrátových elektrických typů, kterých je naopak všude přehršel. Jiný známý byl nedávno udiven, když mu v Porsche na Proseku půjčili jako náhradní auto za pár šupů elektrický Taycan, když to dříve býval Passat. Dealerství zjevně neví, co si počít s povinnými odběry elektromobilů, a tak auta využívá tímto způsobem.

Někteří teď možná řeknou, že to jsou povídačky naší Kačky, ale ne, je to realita, kterou právě potvrdila jiná žena, Mařena - řečeno stejným tónem. Jde o Marry Barra, šéfku koncernu GM, která na konferenci Sanford Bernstein v podstatě přiznala, že její sny o krásné elektrické budoucnosti firmy se začaly hroutit dříve, než se pořádně stihly zhmotnit. Tato dáma byla k elektromobilům velmi optimistická, chtěla být jejich největším výrobcem na světě, pak aspoň v USA, pak jich vyrábět aspoň 1 milion za rok, pak je učinit ziskovými do roku 2025... Nic z toho se nestane.

Barra podle agentury Reuters přiznala, že firma prodělává na každém elektromobilu prodávaném za cenu pod 40 000 dolarů, tedy asi 880 tisíc Kč. Tak je bude prodávat dráž, ne? No ne, třeba nový Equinox na fotkách níže chce posílat do světa za cenu od 30 000 dolarů. A učiní tak. Je tedy předem smířena s tím, že na každém prodaném autě bude tratit až 10 000 USD, tedy skoro 220 tisíc Kč. Kdo to asi firmě vykompenzuje?

Ale jasně, krátkodobá ztrátovost by u nového produktu byla přijatelná, tady se ovšem nebavíme o ani trochu krátkém období. Barra říká, že tento stav bude trvat následující dekádu, možná i trochu déle. Elektromobily tedy budou pro firmu prodělečné ještě řadu let, za cenu spalovacích vozů pak budou k mání „někdy v 30. letech” tohoto století, upřesňuje Barra. To je sakramentsky daleko a je to pořád založené jen na slepé víře, stejně jako všechna předchozí, dnes už odvolaná očekávání této dámy. Kdo říká, že za pár měsíců nepřijdou ještě pesimističtější odhady?

Známému s Audi tedy rozumím. Pokud si někdo chce koupit elektromobil, prosím, je to jeho věc, ale ať tak nečiní za vaše peníze. Že tak bude činit stejně kvůli tisícům přerozdělovacích mechanismů definovaných EU či jednotlivými státy, je smutný fakt, se kterým asi nejde než se smířit. Ale abyste elektrické modely takto nepřímo subvencovali i v obchodní rovině na svůj vlastní úkor skrze samotnou automobilku? To je skutečně drzá představa. Možná je vážně načase ukázat podobným firmám záda. Jak je jinak přimět znovu používat zdravý rozum a začít se řídit přáními zákazníků, kteří jsou těmi jedinými, kdo je kdy živil a živit bude?

Nový Chevrolet Equinox je elektrický a bude relativně levný. Ale jen za cenu toho, že jeho prodeje bude Chevy subvencovat maržemi z prodejů spalovacích aut. Už je to oficiální, vážně se na tom chcete podílet? Foto: Chevrolet

Zdroj: Reuters

