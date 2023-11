Šéfové automobilek konečně zjišťují, že elektromobily nefungují, zákazníci jim rychle došli před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Každý student techniky nebo ekonomie v tom měl dávno jasno, popravdě řečeno na to stačilo i zapojení zdravého rozumu a trochy zkušeností. Špičkově placeným manažerům automobilek to ale došlo až teď - prvotní vlna zájmu o elektrická auta odezněla, další neexistuje a široké masy je s díky odmítají.

„Každýmu z nich jsem tady na tý točně říkal, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.“ Slovy fiktivního vedoucího autoservisu, pana Karfíka, ze snímku Jáchyme, hoď ho do stroje, lze asi nejlépe uvést prozření pomalu všech špiček automobilového průmyslu. Jeden manažer po druhém totiž začíná přiznávat, že elektrická revoluce ani nemůže proběhnout tak, jak si roky malovali. Že by z toho ale kdokoli vyvodil osobní odpovědnost a vrátil výplatu za posledních pár let, se pochopitelně nestane.

Asi největší prozření je patrné u značek, které za elektromobilitu dosud kopali nejvíc. Beverly Goodman, šéfka kanadské divize Fordu, uvedla, že první vlna zájmu odezněla, a další se neformuje ani na velmi vzdáleném obzoru. „Před rokem a půl jsme elektromobilů měli nedostatek. Nyní se nám ovšem u některých modelů začínají kupit skladové zásoby a často se také stává, že máme špatné skladové zásoby na špatných místech,“ říká dnes ve stínu vývoje, který připomíná někdejší fungování Mototechny. I proto už Ford zavelel k zastavení stamiliardových investic do nechtěných elektromobilů.

Nejde pochopitelně jen o modrý ovál, ale rovněž o dalšího člena tzv. detroitské trojky, tedy koncern General Motors. Jeho šéfka Mary Barra totiž během prezentace výsledků za třetí letošní kvartál oznámila, že během druhého pololetí rozhodně nevznikne 100 tisíc elektrických aut, jak bylo původně plánováno. A mimo hru je i cíl pro první pololetí roku příštího, a sice produkce 400 tisíc aut. „Čím dál se v přechodu na elektromobilitu dostáváme, tím je cesta trnitější,“ uvedla Barra.

„Je to neskutečně brutální místo,“ uvedl k současnému trhu s elektromobily finanční šéf Mercedesu Harald Wilhelm. A připustil myšlenku, kterou zmiňujeme již od chvíle, kdy politici přišli s nápadem, že elektromobily vnutí všem. I dle zástupce třícípé hvězdy totiž bateriový pohon nemusí být to pravé pro každého. Problémem pro samotné výrobce je ale nyní hlavně to, že lidé si elektromobily nemohou dovolit ani ve chvíli, kdy automobilky značnou část kupní ceny berou na svá bedra.

Právě tato skutečnost nakonec vedla šéfa Hondy Toshihira Mibeho k odpískání projektu elektromobilu startujícího pod 700 tisíci korunami, na kterém Japonci spolupracovali s GM. „Po ročním studiu jsme se rozhodli, že takový byznys je náročný, pročež pro tuto chvíli končíme s vývojem dostupného bateriového vozu,“ uvedl Mibe. Jeho slova přitom ani v nejmenším nepřekvapila šéfa Toyoty Akio Toyodu. „Lidé konečně začínají vidět realitu,“ poznamenal minulý týden lakonicky.

Nedá se říci, že nás něco takového překvapuje. V údivu jsme byli spíše ve chvílích, kdy jeden výrobce za druhým představoval své odvážné elektrické plány. Bylo totiž jasné, že žádné nedojdou naplnění, neboť zkrátka nereflektovali příjmy zákazníků. A také jejich stále vyšší životní náklady. Letošek je tedy pro automobilky spojen s tvrdým nárazem, jen zatím ne do zdi. Zda bude stačit k tomu, aby se probrali, ukáže až čas.

Honda e je obrovský propadák, za šílené peníze totiž nenabízí skoro nic. I proti Japonci přistoupili s koncernem GM ke společnému vývoji dostupného elektrického vozu. Po roce studia ovšem zjistili, že něco takového je neuskutečnitelné. Na prozření ovšem dochází napříč celým segmentem. Foto: Honda

Zdroje: Business Insider, Auto News

Petr Prokopec

