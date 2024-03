Šéftechnik Mazdy se tvrdě opřel do EU. Nesmyslně týrá dál žádané diesely, vnucuje elektromobily, ignoruje syntetická paliva dnes | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Budeme se divit, pokud tento člověk bude ke konci měsíce dál pracovat u Mazdy, neboť taková otevřenost se v poslední době neodpouští. Neříká ale vlastně nic převratného, jen si dovolil veřejně vyslovit to, co vám naprostá většina techniků řekne jen mezi čtyřma očima.

Jako lidé pohybující se dekády uvnitř automobilového světa nejen z titulu naší mediální práce jsme v dřívějších článcích už mnohokrát zmiňovali, že nejde o tak jednotně smýšlející prostředí, jak by se navenek mohlo zdát. I v rámci jednotlivých automobilek obvykle narazíte na smýšlení technicko-ekonomické, které se pohybuje v intencích toho, co lze vyrobit a prodat, na té druhé je pak jakési marketingově-politické uvažování, které se drží mantinelů definovaných politickým zadáním a tím, co se právě sluší říkat.

Že za delší kus provazu už pěkných pár pátků tahá „parta číslo dvě”, asi nemusíme zdůrazňovat, nebyl by to ale nutně problém, kdyby to první byla podstata a to druhé fasáda. Je to jinak, ono často dogmatické uvažování postavené okolo zbožných přání má dnes takovou sílu, že diktuje faktické fungování automobilových firem, které se odtržené od reality ženou směrem, který je s technickou a ekonomickou realitou jednoduše neslučitelný.

To ale nutně neznamená, že třeba technici ztratili zdravý rozum. Naopak - stačí si sednout s některými z nich u kávy a u dobrých osmdesáti, možná devadesáti procent z nich zjistíte, že o věcech uvažují prakticky stejně jako my. Jen nejsou s to (a obvykle se o to ani nesnaží) své pohledy prosadit a věnují se tomu, čemu se z titulu zadání od výše postavených kolegů věnovat mají. Že o svých skutečných názorech nemluví veřejně, pak nepřekvapí nikoho soudného.

Možná to není správné, ale je to pochopitelné, neboť odpor zejména v záležitostech souvisejících s politikou je dnes tolerován jen velmi málo. O to více nás překvapilo, co si dovolil v rozhovoru s kolegy z Auto Weeku říci Christian Schultze, ředitel technického vývoje v evropské odnoži Mazdy. Ještě bychom to pochopili, kdyby šlo o Japonce, který si z místa vzdáleného asi 10 tisíc kilometrů nemusí dělat hlavu s tím, jak jeho slova vyhodnotí někdo v Bruselu. Ale je to Evropan pracující v Evropě pro evropskou divizi Mazdy, ten musí vědět, jak moc troufalá jeho vyjádření jsou.

Kritický k Evropské unii totiž nebyl jen nepřímo a rozjel se už ve svém komentáři k současné pozici naftových motorů. Jak jsme vás nedávno informovali, Mazda slaví ohromné úspěchy se svým novým 3,3litrovým dieselem, které jsou postupem času jen větší - třeba v lednu si podle čísel SDA koupilo do modelu CX-60 tento motor už plných 79 procent zákazníků. To je síla a není to jen česká anomálie, jak zdůrazňuje právě Schultze.

„Určitě dál věříme v diesely,” říká v reakci na otázku okolo současnosti a buducnosti těchto motorů. „Pokud se podíváme na CX-60, polovina z nich se v Německu stále prodává s diesely. Dieselová technologie je bohužel dál bitá. A to bez jakéhokoli dobrého důvodu, jde tu jen o emoce. Pokud se podíváte na naši řadovou šestku, je to velmi ekonomický motor, který splňuje všechny přísné nové ekologické požadavky týkající se emisí. Nejsou na něj žádné stížnosti. Proto stále vidím budoucnost dieselových aut,” uvedl ve stále primárně technické a obchodní rovině. Pak ale zajel politikům přímo do vlasů.

„Volby do Evropského parlamentu se budou v létě a doufám, že mnoho lidí bude volit a budou volit ‚dobře‘. Současný parlament je ideologicky velmi zelený, někdy bezúčelně. Nebo pouze za účelem dělat něco kvůli tomu, aby se to dělalo. Pro budoucnost musíme pochopit, že elektrifikace je v pořádku, ale myšlenka ‚pouze elektrifikace a nic jiného‘ je zcela nelogická. Pokud opravdu chceme něco udělat pro naše klima, neměli bychom házet všechna ostatní řešení přes palubu,” pustil se Schultze na tenký politický led a už nehodlal ubrat.

„Chcete Příklad? V Německu dnes jezdí asi 2 až 2,5 procenta elektromobilů. Více než 97,5 procenta aut má tedy spalovací motor. Měli bychom celou tuto technologii nechat tak, jak je dnes? Však pokud snížíme emise CO2 současných spalovacích motorů o 20 procent, dosáhneme desetinásobku toho, co nyní dosahují všechny elektromobily dohromady. A to v jen případě, že elektromobily budou jezdit 100procentně na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, což tak není. To je řádově to, o čem se tu bavíme,” uvedl dále a zkritizoval EU i za její přístup k syntetickým palivům.

Podle šéftechnika Mazdy EU nesmýšlí o této alternativě dostatečně seriózně. A pokud, pak leda v případě letadel. „Evropští politici mají zjevně dva cíle: Snížení emisí CO2, což je v pořádku, a energetickou nezávislost. Obojí je však obtížné zkombinovat. Pokud se podíváte například na syntetická paliva, pocházejí z jiných zemí, než jsou jména známá z OPECu. Mezitím se pozornost soustředí hlavně na letectví a SAF (Sustainable Aviation Fuel - pozn. red.). Syntetická paliva pro letadla jsou ale nejméně třikrát tak drahá oproti dnešnímu nezdaněnému kerosinu, ale jsou levnější než cena paliva pro automobily, pokud vezmeme jejich cenu s daněmi. To dělá auta, ne letadla, nejlepším místem pro uplatnění uhlíkově neutrálních syntetických paliv. Vidím v tom skvělou příležitost, ale nikdo mi nedokáže vysvětlit, proč se tomu nevěnuje víc pozornosti,” uzavírá Schultze.

Co k tomu dodat? Jeho slova bychom podepsali od A do Z, je to jen a pouze racionální, technický pohled na věc, který má být slyšen a zvážen. Že si jej dnes naprostá většina kompetentních lidí ani nedovolí vyřknout, je smutné. O to více oceňujeme otevřenost Christiana Schultzeho, hřeje to na srdci už proto, že někteří odmítají uvěřit, že technici uvnitř automobilek pořád takto potichu smýšlí. Na druhou stranu bychom se ale nedivili, kdyby mu taková otevřenost zlomila vaz. Byly tu i větší „šajby”, které odpor k sázce na jednu kartu neustály.

Mazda na úspěchu SUV CX-60 s novým šestiválcovým turbodieselem 3,3 nejlépe vidí, jak moc jde o nejen dobré, ale také na trhu žádané řešení. Přesto dostává od politiků jeden políček za druhým, na opačné straně se pak podpory dostává bateriovým elektromobilům, které jako univerzální technické řešení pro všechny fungovat nemohou. Foto: Mazda

Zdroje: Auto Week, SDA

Petr Miler

