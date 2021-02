Šéftechnik Mercedesu se pokusil vysvětlit, proč třída C přišla o všechny lepší motory před 5 hodinami | Petr Miler

Ona by na vysvětlení stačila dvě slova, ale takto otevřeně se z manažerů automobilek vyjadřuje málokdo. Christian Früh se tak pokusil najít technické důvody, chytil se ale do pasti vlastních vysvětlení.

Mercedes minulý týden poprvé ukázal novou generaci třídy C a zklamal snad každého, pro koho auta znamenají více než alternativu k hromadné dopravě. Automobilka totiž oficiálně potvrdila to, čeho jsme se už delší dobu obávali - že vůz naráz připraví o všechny zajímavější motory a ponechá mu jen čtyřválcové pohonné jednotky. Zatímco dnes je tedy Céčko posledním mohykánem střední třídy, který nabízí nejen řadu šestiválců, ale dokonce i osmiválce, v nové generaci bude i provedení AMG čtyřválcovým hybridem.

Tak nám zabili Šestinanda, chce se nám říci po švejkovsku. A Osminanda vzali s ním, dodali bychom. Je to jistě odvážný krok, neboť konkurenční BMW i Audi se drží u výkonnějších provedení řady 3 a modelu A4 šestiválců a třída C nebude dosahovat jejich úrovně. Důvod, proč Mercedes tímto směrem míří, je jasný - dobrovolně by to určitě neudělal, enormní tlak EU na minimalizaci papírových emisí CO2 ale nutí výrobce ke kompromisům. Stačí pak relativně málo, větší motory prostě odstřelí a pokusí se zákazníky přesvědčit, že je to pro ně vlastně dobře.

Přesně touto cestou nyní míří Mercedes, jehož šéftechnika třídy C Christiana Früha v rozhovoru vyzpovídal německý Automobilwoche. A pochopitelně se nemohl nezeptat, proč Céčko přijde jedním tahem o šesti- i osmiválcové motory. Pan Früh mohl říci: „Evropská unie,” ale to by vypadalo jako kapitulace. A tak vše zkusil podat tak, že s tím Mercedes z technických důvodů přišel z vlastní vůle.

Automobilka sice má zbrusu nové řadové šestiválce na benzin i naftu, na jejichž nasazení do třídy C se těšil kde kdo, podle něj by ale bylo jejich použití přílišným kompromisem. Na jednu stranu chápeme, Céčko dosud pracovalo s vidlicovými motory, a tak mohlo mít relativně krátkou příď, která by kvůli řadové šestce musela být o něco prodloužena (Früh hovoří o 5 cm), ale „přílišný kompromis”? Použití čistě čtyřválcových motorů místo palety šesti- a osmiválců je přílišný kompromis, ne lehká úprava auta tak, aby pojalo řadové šestiválce.

Další argument je ještě absurdnější, prý by větší motory příliš zatížily přední osu, což by mělo negativní dopad na jízdní vlastnosti. Obecně vzato ano, ale tentýž vůz měl dosud i osmiválec a použití R6 by najednou mělo negativní dopad? Německý technik dále tvrdí, že výkonové výhody šestiválců jsou přeceňované, Mercedes prý i ze čtyřválců dostane výkonu dost a dost.

Tomu věříme, asi by to zvládl i v případě tříválce, ale výkon přece není vše. Jde tu i o jeho průběh, rychlost reakcí motoru, jeho kultivovanost, zvukový projev... To všechno jsou výhody víceválcových motorů, kterých si je Mercedes nepochybně vědom a přesně kvůli nim dával po léta větším agregátům přednost. A najednou nic neznamenají?

Vůbec nejvíce tragikomický argument ale teprve přijde. Současně s výše zmíněným Früh řekl, že nová generace třídy C nedostane elektrický pohon, protože by to „zdevastovalo DNA třídy C”. A co jiného je eliminace motorů V6 a V8? Úplně to samé, Céčko bylo vyhlášené i použitím objemnějších motorů, než na jaké sázela konkurence a najednou mezi nimi nabídne ze všech nejméně.

Jsou to zbytečná slova, Mercedes to udělal kvůli tlaku evropsko-unijních regulací emisí CO2 a to je celý příběh. Jistě svou roli mohlo hrát, že kvůli řadovým motorům by musel vůz o něco více mezigeneračně upravit, primární důvod to ale rozhodně nebyl. Tvrdit cokoli jiného je marketing a pokusit se složitými cestami popsat docela jednoduchou realitu.

Mercedes-Benz už poslal do světa snímky částečně odhalené nové třídy C. Šestiválce a osmiválce už nedostane ani jako AMG a pokusy vysvětlit to jinak než coby následek tlaku Evropské unie na minimalizaci udávaných emisí CO2 jsou trapné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler