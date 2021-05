Šéftechnik Tesly si dovolil oficiálně říci, že „Elonovy tweety jsou mimo realitu”, práci zatím má před 3 hodinami | Petr Miler

Dotyčný věděl, že tohle vyjádření mu může zlomit vaz, a tak požádal úřad, aby jej z veřejně publikovaných materiálů odstranil. Úřad to ale udělal tak nešikovně, že vše jen zviditelnil.

Je celkem jedno, co si myslíte o Elonu Muskovi a Tesle, ale o tom, že její aktivity na poli autopilotů nemíří k brzkému nasazení plně autonomního řízení úrovně SAE5, už nemůže být sporu. Sama Tesla v březnu přiznala, kde skutečně je a jak moc je realita vzdálena od toho, co zejména na Twitteru hlásá Musk. Potvrdilo se tím jen to, co všichni lidé orientující se v této oblasti dávno věděli a co nejtrefněji o dva měsíce dříve shrnul tehdejší šéf autopilotů Googlu.

Vyjádření Tesly pro kalifornské DMV, řekněme úřadu pro motorová vozidla, ale mělo svou dohru. V návaznosti na vyměněná písemná vyjádření proběhla schůzka, na které úřadu odpovídal na otázky přímo CJ Morre, šéf techniků vyvíjejících Autopilot Tesla. Jeho titul nyní dokonce zní „Ředitel pro Autopilot” a vzhledem ke svému zaměření a zkušenostem je to nepochybně ten nejpovolanější člověk, které Tesla přes systémy autonomního řízení má. Proto také na DMV šel on.

Moore byl v debatě překvapivě otevřený, patrně ho ani nenapadlo, že osobní diskuze se zástupci DMV není soukromá. Jenže není, byl to úřední akt a takový je vždy zaznamenávaný a veřejnost o záznam na základě zákona o svobodném přístupu k informacím velmi podobném tomu našemu může požádat. To udělali lidé z webu PlainSite a nestačili se divit.

Ona už výchozí podoba záznamu je zajímavá. CJ Moore v reakcích mimo jiné říká, že Tesla je teď na úrovni SAE2. A že poměr nezbytných zásahů řidiče by se musel dostat na úroveň jednoho zásahu na 1 až 2 miliony najetých mil, by bylo možné se posunout na vyšší úrovně autonomie. To je samo o sobě jasnou ukázkou toho, jak daleko vyšší úrovně jsou, autonomní systémy Tesly dnes ve městě potřebují spíše tak 2 zásahy na kilometr než 1 zásah na miliony kilometrů.

Moore dále říká, že Elon Musk přehání s tím, kam se firma posouvá, když hovoří o autonomním řízení SAE5 a nedokáže říci, zda jej automobilka dosáhne letos. To už je docela ostré vyjádření proti vlastnímu šéfovi, to ale pořád není to nejlepší.

Když se podíváte na screeny z dokumentů uvolněných DMV dole, v citované pasáži je takové podivné odřádkování, jako by tam věta chyběla. DMV přiznalo, že dokument je redigovaný tak, aby neobsahoval osobní či jinak citlivé údaje, což je v pořádku, na to má úřad ze zákona právo. V tomto případě to ale vypadá, jako by na žádost Moora redigovalo pasáž, která mu může nadělat hodně nepříjemností v práci a není ničím než odrazem reality - není na ní nic, co by jinak mělo být redigováno.

Jak to víme? Už lidé z PlainSite si všimli, že DMV k Moorově smůle redigoval větu tak, že z černého písma udělal bílé. A když něco takového vyexportujete do PDF, ono to nezmizí, jen to není vidět. Sami si tedy na zdrojovém odkazu můžete zkopírovat odstavec do clipboardu nebo pasáž označit v té správné čtečce a uvidíte to sami. Moore doslova říká, že: „Elonovy tweety nekorespondují s technickou realitou.”

Každý technicky znalý člověk to ví i bez Moora, ale je přece jen něco jiného to tvrdit z naší pozice či z pozice konkurence a něco jiného to slyšet přímo od ředitele pro Autopilot v Tesle, který strávil celý život vývojem takových systémů a především ví, co má nyní Tesla v ruce. Má systém SAE2 jako všichni ostatní, který se rád tváří, že umí více. Ale neumí a zjevně hned tak umět nebude.

To samo o sobě stojí za zmínku, pozoruhodná je ale pozdější reakce DMV na tuto debatu. Úřad doslova píše: „DMV vybízí Teslu, aby používala směrem k zákazníkům, kupujícím a široké veřejnosti jasnou a účinnou komunikaci. (...) Jak si je Tesla jistě vědoma, nepochopení limitů technologie veřejností a její zneužití může mít tragické následky.”

Amen, chce se dodat, o nic jiného tu nejde. Jen aby Tesla - a sám Musk - prezentovala věci tak, jak skutečně jsou. Muskův marketing je na jednu stranu obdivuhodný, na tu druhou ale stejně zavrženíhodný, pokud vede ke zbytečným nehodám, kdy umírají lidé v domnění, že Autopilot zvládne řídit jejich auto.

Jinou věcí je, zda tuto patálii CJ Moore ustojí ve své pozici. Podívali jsme se na jeho LinkedIn a jako šéftechnik přes Autopilot se tituluje dál. Málokdo ale nyní věří tomu, že to tak bude věčně, toto je velký faux-pas.

Vyjádření šéftechnika Tesly pro DMV ohledně Autopilotu a FSD je zajímavé už ve zprvu zveřejněné podobě. Zdroj: DMV



Ale co když teprve odkryjete, co chtěl úřad zredigovat? Zdroj: DMV

Zdroj: PlainSite přes Jalopnik

