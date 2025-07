Šéftechnik zodpovědný za vývoj Corvette bez špetky diplomacie zareagoval na zvěsti o tom, že se chystá její elektrická verze včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Kolem podobných zpráv dnes kdekdo tančí jako kolem posvátné krávy, Američané si ale na podobné způsoby moc nepotrpí. A tak se od Tonyho Romy dozvídáme, jak se věci skutečně mají, bez nejmenších okolků.

Na počátku dubna se koncern General Motors pochlubil konceptem, který na jedné straně publikum nadchnul, na druhé však vzbudil i menší paniku. Šlo o předzvěst Chevroletu Corvette deváté generace, která by měla debutovat za tři nebo čtyři roky. V případě designu koncept takřka trefil desítku, neboť umně skládá poctu někdejším ikonickým verzím jako Mako Shark z roku 1965, v případě techniky ale byl blízko nule. Auto totiž pracuje s elektrickým pohonem.

Po takovém ani v tomto případě nikdo nevolal, načež se klientela začala obávat toho, že GM v touze po urychlené elektrifikaci překročí všechny meze. Na nic z toho ovšem nedojde, neboť Corvette C9 bude dál počítat se spalovací technikou. Kolegům z Autocaru to potvrdil Tony Roma, hlavní technik GM, který je za vývoj tohoto ikonického sporťáku zodpovědný.

Britským kolegům totiž řekl, že elektrické provedení „je ryzím sci-fi“. A co více Chevrolet prý o neuvažuje ani o plug-in hybridní technice. „Nemyslím si, že hmotnost navíc, cena a složitost za to stojí,“ uvedl. Za hlavami cestujících se tak i do budoucna dostane osmiválec, který maximálně doprovodí elektromotory na přední nápravě jako u současné verze E-Ray.

„Nechci na nikoho ukazovat, ale někteří naši konkurenti jsou kritizováni za hry nutné k tomu, abyste vůz dostali do správného režimu, jaký dobíjecí mód hodláte aktivovat a tak podobně. Když ovšem řídíte E-Ray, jednoduše na to šlápnete a jedete. Je to klasický hybrid, který za vás dobíjí baterie. Dělá všechno. A pokud mu chcete být nadřazeni a manuálně dobít baterie rychleji, je tu na to tlačítko. Mimo to v autě už nic nenajdete, chtěli jsme to ponechat jednoduché a použitelné,“ uvedl Roma.

Podle něj je totiž Corvette jistým závazkem, kterému je třeba dostát. „Když si kupujete takové auto, jaký je váš důvod? Chcete něco zvláštního. Chcete být zapojeni do řízení. Až přijdeme na to, jak toho dosáhnout, navýšíme úroveň elektrifikace, ale nepřijdeme s elektrickou verzí jen tak pro nic za nic. To by popíralo veškerou podstatu Corvette,“ dodal dále Roma s tím, že jednou nejspíše čistě bateriové provedení vznikne. Ovšem za rohem není ani v nejmenším.

GM přitom neurychlí vývoj ani kvůli Evropě, kde má v roce 2035 přijít omezení výfukových emisí na nulu, tedy v podstatě zákaz prodeje nových spalovacích aut. „Nepřijdeme s takovým vozem jen kvůli regulacím. Neudělám elektromobil a nenalepím na něj znak Corvette, pokud takové auto nebude odpovídat více než 70leté historii. Nic takového nikdo nechce. Je mi líto, ale za tím si pevně stojím. Ten znak pro lidi něco znamená,“ uvedl jistě i v reakci na Ford Mustang Mach-E bez obalu.

Ve své brutální upřímnosti pak ostatně Roma pokračoval, když zmínil, že „naše auta budou elektrická ve chvíli, kdy elektromobilita bude na vyšší úrovni, než na jaké jsme nyní. Ale do té doby budeme pokračovat v tom, co děláme. Řídil jsem totiž hodně elektrických aut, ale většina z nich vás nedokáže emocionálně zapojit, protože většinu práce dělá počítač. Když chci ale jen v sobotu ráno na projížďku, chci nastartovat motor a slyšet veškerý hluk,“ dodal očividný nadšenec.

My už jen můžeme zmínit slova Michaela Simcoe, viceprezidenta GM pro globální design. Ten totiž v úvodu zmiňovaný koncept popsal jen jako poctu minulým generacím, než aby cokoli odrážel z chystaného produkčního modelu deváté generace. Dost možná tak Chevrolet půjde jen cestou evoluce stávajícího provedení. To má ovšem v mezičase ještě nabrat na výkonu, neboť dle Romy je nedávno odhalená verze ZR1X s 1 267 koňmi jen „další, nikoli poslední kapitola“.

Nová Corvette C9 nebude ani elektrická, ani plug-in hybridní. Letos odhalený koncept byl totiž pouze poctou minulým generacím, nikoli předzvěstí té deváté. Foto: Chevrolet

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.