Sen Němců o elektromobilu poháněném sluncem skončil krachem, od začátku byl velmi naivní | Petr Prokopec

/ Foto: Sono Motors

Firmě muselo být už před dvěma měsíci jasné, že revoluční projekt nemůže dotáhnout do konce, přesto z lidí tahala další peníze. Ty jim nyní chce vracet dva roky. Nedivili bychom se, kdyby ani z toho nezbylo nic.

Na počátku měsíce se krachu přiblížila společnost Lightyear, která hodlala poslat na trh elektromobily posázené solárními panely. Ty měly během slunečného dne vygenerovat energii na 70 kilometrů, což je pro spoustu motoristů dostačující. Nizozemci by se tak pomalu přiblížili autu, které není třeba tankovat, dobíjet, ani nic podobného. Firma po další finanční injekci žije dál, její vyhlídky na další existenci jsou přesto nejasné.

Naděje spojené s jakousi solární elektromobilitou tak zůstávaly na bedrech německého start-upu Sono Motors. I ten nicméně již před měsícem nebyl zrovna v záviděníhodné situaci. Firma totiž již v prosinci přišla s videem, na kterém její zakladatelé Jona Christians a Laurin Hahn přiznávají, že „selhali“. Aby to ovšem nemuseli vzdát a poslat zhruba 70 procent zaměstnanců na pracovní úřad, požádali fanoušky o dodatečné financování. Vybrat přitom chtěli něco přes 42 milionů korun, což je v automobilové branži částka, která vám stačí tak na vývoj klik od dveří.

Němci tuto sumu chtěli vybrat do konce ledna. Ovšem jelikož jim většina lidí spíše radila, aby se místo ošidného projektu zaměřili jen na produkci solárních panelů, byla kampaň prodloužena do zítřejšího dne, tedy do 28. února. Společnost zmiňovala, že „jednání s potenciálními investory pokročila“, celý projekt nakonec ale zkrachoval už ve chvíli, kdy do finálního termínu zbývají ještě dny.

„Bylo to opravdu obtížné rozhodnutí. Ale navzdory více než 45 tisícům rezervací a předobjednávek modelu Sion jsme byli donuceni zareagovat na nestabilitu finančního trhu a zefektivnit náš byznys,“ uvedl Hahn. Firma tedy propustí zhruba 300 lidí a zaměří se pouze na solární panely. Těmi chce osazovat nákladní vozy a autobusy, a to jak nové, tak již existující. V současné době přitom Němci pracují na nové generaci panelů, která by měla navýšit efektivitu. Aby ji však mohli poslat do prodeje, potřebují nejprve získat peníze prodejem stávající fotovoltaiky.

Sono Motors se tak hodlá zaměřit na spolupráci se značkami jako Mitsubishi, Scania nebo MAN. A jakmile se její pokladna začne znovu plnit, začne vracet peníze všem, kteří si předobjednali Sion či přispěli na jeho další vývoj. Do konce letošního května by zájemcům mělo na účtu přistát 30 procent jejich původního vkladu, zatímco dalších 40 procent mohou očekávat do června 2024 a posledních 30 procent do ledna 2025. Němci si tak vlastně ze svých fanoušků udělali bezúročnou záložnu. A jakkoli je hezké, že ony peníze hodlají vrátit, nikde není psáno, že se to stane - jejich snaha může dopadnout stejně jako zrod vozu.

Takový konec se přitom zdál být od začátku nevyhnutelný. Němci totiž zmiňovaný Sion hodlali prodávat za zhruba 730 tisíc korun, což je dnes částka spojená spíše s konvenčním spalovacím hatchbackem. V tomto případě ale mělo dojít na spojení 456 fotovoltaických panelů a lithium-železito-fosfátových baterií o kapacitě 54 kWh. Již za tyto prvky přitom utratíte více, než kolik značka za solární auto požadovala. Opravdu se tedy nelze divit, že taková nabídka zlákala velké množství zájemců. A stejně tak není překvapivé, že těm prozatím zůstávají jen oči pro pláč.

Solární panely modelu Sion měly každý týden vygenerovat energii na 112 až 245 kilometrů jízdy. Projekt ale skončil krachem, což se zdálo od počátku nevyhnutelné. Místo toho se Němci hodlají zaměřit pouze na fotovoltaiku. Foto: Sono Motors

Zdroj: Sono Motors

Petr Prokopec

