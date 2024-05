Sen Němců o milionech elektromobilů na jejich silnicích se rozplynul. Reálně své cíle nemusí splnit ani z třetiny před 5 hodinami | Petr Miler

Za absurdní a nesplnitelné označujeme německé záměry už déle než 10 let, Němci déle přesto déle než 10 let tvrdí, že je naplní. Teď už sami kapitulovali. Realita zůstává tristní a za 5 let, 6 měsíců, 1 týden a 4 dny už ani nemá šanci se dramaticky změnit.

Milion elektromobilů na silnicích do roku 2020 a 15 milionů takových aut tamtéž do roku 2030, tak zněly postupné cíle Německa ohledně elektrifikace osobní automobilové dopravy definované postupně už od roku 2009. Celou tu dobu je označujeme za nereálné a z prstu vycucané, což se opakovaně ukázalo při každém porovnávání reality s původními záměry. Němci - a s nimi i mnohá tamní média - přesto dlouho věřili, že když už nevyšel cíl spojený s rokem 2020 (reálně se 1 milion elektrických aut objevil na německých silnicích o 3 roky později), ten spojený s rokem 2030 určitě klapne. No, neklapne.

Němci jeli podle starého dobrého rčení o tom, že by člověk neměl nikdy přeceňovat to, co může zvládnout za rok, ale nikdy by neměl podceňovat to, co můžete zvládnout za deset let. Je to prostě tak daleký termín, že s ním můžete spojit skoro jakoukoli vizi a přesto se roky tvářit, že jste realisté. Bohužel pro ně i v tomto ohledu platí, že se každý časový termín jednou přiblíží dost na to, aby začal vystavovat vašim plánům účet. A přesně to se nyní děje.

Jak rekapituluje Automobilwoche, v současnosti po Německu jezdí ani ne 1,5 milionu elektromobilů a do prvního dne léta páně 2030 zbývá už jen pět a půl roku. K dosažení zmíněného cíle je tedy třeba prodal za toto období 13,5 milionu elektromobilů (a žádný nevyřadit z provozu, což bude také oříšek), na celém trhu se ale má za tu dobu prodat necelých 21 milionů aut. Pokud by jich přes 13,5 milionu mělo být elektrických, musela by mít na trhu podíl přesahující 65 procent. Letos v dubnu toto číslo činilo 12,2 procenta...

Navíc je třeba říci, že i tohoto podílu bylo dosaženo díky masivním snahám automobilek taková auta prodávat leckdy i za dumpingové ceny, o neskutečném kolotoči přerozdělování a dalších umělých podporách na pozadí na úrovni Evropy i Německa ani nemluvě. Přesto je podíl elektrických aut takto malý a navíc klesá. Například v březnu 2024 se prodeje elektromobilů v Německu v březnu meziročně zhroutily o 28,9 procenta v době, kdy měly pomalu začít vládnout trhu.

Automobilwoche uvádí, že v nejlepším případě by do roku 2030 mohlo být na silnicích 8,65 milionu elektrických vozů, ale to je pořád ohromný optimismus. Umírněnější scénář počítá s cílem 6,15 milionu, ten skeptický pak s počtem 4,71 milionu aut v provozu. To by znamenalo, že cíl nebude splněn ani z jedné třetiny.

Co k tomu dodat? A je po letech opakování stejných argumentů popírajících vůbec technicko-ekonomickou možnost, že by se elektromobily v tak velké zemi dočkaly takového zastání, vůbec třeba něco dodávat? Dokud budou elektrická auta představovat zásadně horší nabídku z hlediska praktické použitelnosti a dlouhodobého fungování, navíc za podstatně vyšší cenu, nemají podobné plány ani zbla šance dočkat se svého naplnění bez pokřivení trhu za hranici únosnosti.

