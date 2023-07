Sen Němců o silnicích plných elektromobilů se hroutí, už v druhé polovině roku mají prodeje zkolabovat před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Také letošním prodejům někteří věštili zkázu po omezení německých dotací, jenže ty pořád zůstávají vysoké a plně k dispozici také pro firmy. Právě to se od září změní a snu německých politiků zasadí podle analytiků těžkou ránu.

15 milionů. Tolik elektromobilů má nejpozději do 2030 jezdit po německých silnicích podle plánů současné německé vládnoucí koalice. Už pohled na současné prodeje elektrických aut po stovkách tisíc za rok naznačuje, že bude těžké něčeho takového dosáhnout, to pravé vystřízlivění má ale teprve přijít.

Problém je v tom, že současný odbyt elektrických aut v Německu je opřen hlavně o nákupy firem. Proč je vůbec kupují, když je jejich pořízení tak ekonomicky nesmyslné? Je to prosté - dotace a daňové výhody. To druhé zůstane zachováno, to první ne. Od 1. září letošního roku nebudou firemní zákazníci v Německu dostávat ani cent dotací na nákup bateriových aut. To samé vedlo u plug-in hybridů k totálnímu kolapsu jejich prodejů a je krajně nepravděpodobné, že by u elektromobilů nastalo něco jiného.

O situaci informují kolegové z německého Automobilwoche, kteří konstatují, že elektromobily se většině fleetových zákazníkům po zrušení dotací od září prostě nevyplatí. Citují Benjamina Kibiese z analytické firmy Dataforce, podle nějž si zatím elektromobily užívají jakousi druhou party a ještě v létě bude jejich odbyt růst, jak se firmy budou snažit dostat k posledním zbytkům dotací. Pak přijde pád. „Předpokládáme, že prodeje bateriových aut se v červenci a v srpnu prudce zvýší, ale v září a prosinci klesnou o víc než 50 procent,” uvádí analytik. Celková letošní bilance pak má být ve výsledku prakticky stejná jako loni, i když dosud odbyt meziročně roste o 63 %.

Podíl nových registrací elektrických aut v Německu ve výši 18 procent tak má rychle padnout ke dnu. Za první letošní půlrok se v Německu prodalo asi 220 tisíc elektromobilů, jenže dvě třetiny z nich nakoupily firmy. Pokud jejich zájem uvadne, celý trh se prakticky zhroutí přesně tak, jak uměle byl vytvořen. Však už léta říkáme, že lidé ani firmy nekupují elektrická auta, „kupují” mnohasettisícové dotace. Otázkou tak nyní zůstává spíše to, zda je německá vláda po očekávaném propadu nevrátí do hry.

Dataforce uvádí, že už za první polovinu roku 2023 je patrný prudký pokles prodejů některých levnějších elektromobilů ze strany firem po omezení dotací, neboť tato auta dávají nejmenším smysl a snížení subvencí má na jejich finální cenu nejvyšší relativní vliv. Modely jako Fiat 500e nebo Renault Zoe tak optikou firemních nákupů padly ke dnu. Větší modely stále frčí, ale jak dlouho tao tak ještě bude? Jeden měsíc a dvanáct dnů?

Pokud letošní prodeje elektrických aut v Německu stěží překročí půlmilionovou metu, zdá se sedmiletý plán německé vlády na 15 milionů elektromobilů jezdících po tamních silnicích v roce 2030 jako sen, který se prostě nemůže stát skutečností. Vyžadoval by multimilionové prodeje každý rok. Ty se pochopitelně mohou odehrát i později, jenže ani trend tímto směrem zdaleka nemíří.

Auta jako VW ID.Buch, pardon Buzz nedávají z hlediska firemních nákupů smysl, pokud nejsou spojena s „penězi odjinud”. Právě ty už nebudou pro fleetové elektromobily od v Německu od září k dispozici, což má celý trh poslat razantně dolů, nikoli nahoru, jak si politici malují. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.