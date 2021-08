Čínský sen o vládě světu aut končí krutým vystřízlivěním, vše se změnilo za pár měsíců před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hengchi

Ve světě se proslavila jako firma, která převzala zbytky Saabu, zejména její vlastní aktivity ale její hodnotu vyhnaly na skoro 2 biliony - skutečně tisíce miliard - korun. To všechno je teď pryč.

O čínské společnosti Evergrande Group jste nejspíše zaslechli, přinejmenším pak v souvislosti s jejím převzetím firmy NEVS, která pro změnu odkoupila Saab. Původně ovšem v roce 1996 vznikla jako developer nemovitostí pro klientelu s vyššími příjmy. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, pouhých dvaadvacet let po svém založení tak byla společnost největší realitní firmou na světě. V mezičase navíc rozšířila svůj záběr jak o zdravotní byznys, který momentálně tvoří páteř jejích příjmů, tak o automobilovou branži.

Ani v tomto ohledu Číňané netroškařili, a nejprve na počátku roku 2019 odkoupili 49 procent výše zmíněné značky NEVS. Díky tomu se dostali do kontaktu s bývalým zájemcem o Saab, švédskou automobilkou Koenigsegg, do které zainvestovali rovněž. Nyní jim tedy patří 20procentní podíl ve firmě vyrábějící jedna z nejrychlejších aut planety. Kromě toho v roce 2020 spustili svou vlastní značku Hengchi a letos odkoupili zbývající podíl v NEVS, již záhy přejmenovali na Evegrande New Energy Vehicle Group.

Automobilka zároveň představila hned devět konceptů, přičemž s pěti dalšími hodlala přijít. Chtěla ovládnout přinejmenším svět elektrických aut, teď je otázkou, zda vůbec bude dále existovat. Rychlý vzestup na vrchol totiž následoval neskutečně tvrdý pád téměř až na dno. Než se k němu ovšem dostaneme, je třeba ještě menší návrat do minulosti. Evergrande totiž loni oznámilo, že ještě do konce roku zamíří na trh 200 tisíc elektrických aut, jež bude letos následovat další milion. Nic z toho se však nestalo, do produkční fáze se zatím nedostal žádný z konceptů.

Ani posunutí plánů o rok, jež bylo ospravedlňováno koronavirovou pandemií, však neodradilo investory. Evergrande tak vydávalo nové a nové akcie jak na běžícím pásu, přičemž s ohledem na výše zmíněné akvizice a ambiciózní cíle jejich hodnota neskutečně rostla. V polovině dubna tak tržní kapitalizace elektrické divize Evergrande vyšplhala na 87 miliard dolarů (cca 1,9 bilionu korun), což je zhruba o polovinu vyšší hodnota, než jakou má Ford a přibližně osminásobek ceny Renaultu.

Pokud vás v tuto chvíli napadá cosi o nafouknuté finanční bublině, máte pravdu. Začala splaskávat již v květnu, kdy Evergrande přišlo s dalším úpisem akcií, který ale již nelze hodnotit jako úspěšný. Od dubnové rekordní hodnoty se pak cena akcií firmy propadla o neskutečných 92 procent. Jde tak o vůbec nejhorší výkon, jaký byl kdy zaznamenán agenturou Bloomberg a nejspíše i jeden z nejhorších v celé historii.

„Je očividné, že Evergrande chybí peníze. A jelikož mateřská společnost má nyní problémy s likviditou, je nemožné, aby firma dosáhla svých předchozích produkčních cílů,“ potvrdil očekávané Castor Pang, šéf průzkumu trhu u společnosti Core Pacific-Yamaichi International. To je však dost možná to poslední, nač vedení Evergrande myslí. Proti firmě je totiž aktuálně veden rekordní počet soudních pří, neboť výše jejích dluhů po pádu akcií narostla na 100 miliard dolarů (2,17 bil. Kč).

Čínská média tak již zcela nepokrytě mluví o konci jednoho snu, zatímco Evergrande zmiňuje jednání s „mnoha nezávislými třetími stranami“, mezi které by byla podstatná část impéria rozprodána. Co z něj zbude a jak tomu bude v případě Koenigseggu, je v tuto chvíli nejasné. Jisté je pouze tolik, že čínská automobilka se rozhodně nestane vládcem světa elektrických aut, jak ještě letos na jaře zamýšlela.

Evergrande představilo pod značkou Hengchi hned několik konceptů, jejichž výroba měla odstartovat již loni. Nakonec se tak nestane ani letos, a při současném pádu hodnoty akcií firmy je otázkou, zda k tomu vůbec dojde. Foto: Hengchi

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec