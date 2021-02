Sen o nové značce aut s převratnými interiéry se rozplynul, šéf prchá před policií před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Byton

Byli už hodně daleko, světlo světa uzřel i funkční prototyp a na konec loňského roku bylo plánování odhalení produkční verze. Nestalo se to a nestane, kanceláře jsou vyklizené a bývalý manažer BMW prchl před německým zatykačem do Asie.

Řekli jsme to už mnohokrát a zřejmě to ještě mnohokrát zopakujeme. Výroba aut je extrémně náročný, až nevděčný byznys. Troufneme si dokonce říci, že je tím nejnáročnějším vůbec, neboť jako jediný spojuje extrémní kapitálovou náročnost s minimálními maržemi, vyžaduje neméně extrémní technickou vyspělost a potřebu špičkových marketingových schopností pramenící z nutnosti pracovat s miliardami jednotlivých zákazníků.

Existují jiné obory, které zahrnují alespoň dvojí z výše zmíněného, ne však všechno. Pokud například chcete vyrábět letadla, potřebujete kapitál i schopné techniky, stroje ale prodáváte pár velkým firmám či státům, nepracujete s masami - kdy jste viděli reklamu na Boeing? Pokud chcete vyrábět například spotřební elektroniku, musíte být znovu hardwarově i softwarově na výši a musíte znovu oslovovat miliardy lidí, ale není to tak kapitálově náročné a můžete pomýšlet na nesrovnatelně vyšší marže. Však se podívejte, kolik peněz se „válí na účtech” Applu. A takto bychom mohli pokračovat donekonečna.

Proto také existuje ve výsledku tak málo velkých či alespoň světoznámých automobilek a staré harcovníky za poslední dekády rozšířilo jen pár jmen. Přes tato známá rizika, která ožebračila nejednoho bohatého člověka, jež zkusili s auty uspět, se do tohoto oboru ženou další a další. Je to do jisté míry pochopitelné, neboť každý věří ve své schopnosti a pokud překročíte Rubikon, můžete získat pohádkové jmění. Jenže naprostá většina takových pokusů končí nezdarem a dnes můžeme zmínit další.

Jde o značku Byton, která vám nemusí být známá jménem, její první model M-Byte s obřím displejem přes celý interiér ale svého času vzbudil rozruch. Byton chtěl změnit svět aut právě převratnými, nebývale elektronizovanými interiéry (odtud také jméno Byton - bytes on wheels - bajty na kolech) a nedá se říci, že by pro to neměl předpoklady. Šlo o čínskou firmu, která si najala špičkové techniky a designéry, zejména pak Němce. Šéfem společnosti se stal Daniel Kirchert, bývalý manažer BMW, o design se staral Benoit Jacob, autor BMW i3 a i8, Číňané pak přinesli hlavně peníze a levné výrobní kapacity.

Vývoj zašel daleko, M-Byte se dostal až do fáze pojízdných prototypů, které firma půjčovala novinářům, odhalení sériového modelu pak bylo naplánováno na loňský podzim. To se ale nestalo a už ani nestane. Bytonu došly peníze a byť se situaci pokoušel řešit do poslední chvíle, neuspěl.

Podle informací Bildu měl sám doktor Kirchert investovat do Bytonu své osobní jmění, ale ani to nepomohlo. Strunu přetahoval v průběhu loňského roku příliš dlouho - firma neplatila za nájem svých dnes už vyklizených kanceláří, měsíce neplatila svým zaměstnancům, až se doktor K. dostal do hledáčku úřadů. Nyní je na něj vydán zatykač kvůli odkládání bankrotu, kterým měl ublížit některým věřitelům. Daniel Kirchert proto uprchl z Německa a dnes se má před policií skrývat u rodiny své manželky v Hong Kongu.

Bankrot firma nevyhlásila dodnes, fakticky ale nevyvíjí žádnou aktivitu. Dr. Kichert se nechce vyjadřovat pro média, aby si neublížil v trestním řízení a byť šance na to, že někdo v určitý moment zbytky Bytonu převezme a značku se pokusí vzkřísit, existují, v záplavě podobných start-upů bychom na to příliš nesázeli. Spíše čekejme další podobné zprávy - proniknout z ničeho do hájemství zkušených automobilek ovládajících procenta světového trhu není a nebude jednoduché, zvlášť za okolností, které jme popsali zkraje.

Byton chtěl změnit svět aut převratnými interiéry, už to ale stěží svede. Firma je v rozkladu a na jejího šéfa je vydán zatykač kvůli zacházení s ní průběhu finančních problémů. Foto: Byton

Zdroj: Bild

Petr Miler