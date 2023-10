Sen o rozmachu elektromobilů v USA se rozplynul, naprostá většina lidí je vůbec nechce, zákazy spalovacích aut striktně odmítá před 7 hodinami | Petr Miler

Nejen u nás, ale i za oceánem žijí politici ve svých bublinách, ve kterých ignorují realitu života kolem sebe. Plánem jsou 50procentní prodeje elektroaut v roce 2030. Jak se to ale stane, když je jim nakloněno jen pár procent kupujících a naprostá většina odmítá i dobíjecí hybridy?

Také Spojené státy zasáhla vlna „zeleného optimismu” spojená s automobily, která má s realitou společné přesně jedno - nic. Bílý dům plánuje, že elektrické vozy do roku 2030 dosáhnou 50% podílu na trhu osobních a lehkých užitkových aut, někteří analytici jsou dokonce ještě optimističtější. Průzkum Yahoo Finance provedený ve spolupráci se společností Ipsos ale zjistil, že jde o očekávání vycucaná z prstu. Realita na trhu ničemu takovému nenahrává ani v nejmenším.

Průzkum provedený mezi 29. zářím a 1. říjnem zkoumal, kolik lidí je dnes ochotno si koupit plně elektrický vůz nebo alespoň plug-in hybrid. Níže zmíněná čísla tedy zahrnují i dobíjecí hybridy, které v zásadě nepředstavují problém z hlediska využitelnosti, neboť jsou to stále dominantně spalovací vozy. Ani to ale nestačilo k tomu, aby výsledky byly pro elektrifikované automobily jakkoli pozitivní.

Plných 57 procent respondentů totiž uvedlo, že si při příštím nákupu nového vozu elektromobil nebo plug-in hybrid pravděpodobně nekoupí, opak za velmi pravděpodobný označilo jen 7 procent lidí. Dalších 17 procent to označilo za možné, zbytek neví nebo jinak není rozhodnutý. Ještě zajímavější je pak odpor k zákazům spalovacích aut - tomu odporuje 61 procent lidí, znovu jen 7 procent jej silně podporuje. Čísla se zásadně neliší mezi různými socioekonomickými skupinami, jakkoli u bohatších lidí je patrný menší odpor k elektromobilům, výrazný rozdíl pak panuje pouze mezi voliči Republikánů a Demokratů. Z těch prvních nechce o elektromobilech slyšet 76 procent lidí, z těch druhých k nim alespoň nějak inklinuje 41 % potenciálních kupců.

Na otázku, co lidi nejvíce odrazuje od nákupu elektrického vozidla, se 70 % respondentů v průzkumu obávalo celkových nákladů, 73 % se obávalo dojezdu a 77 % uvedlo nedostatek nabíjecích stanic na silnici nebo doma. To jsou všechno relevantní faktory. Pikantní je, že velmi malá alespoň částečná náklonnost k elektromobilům je spojena s americkými automobilkami GM (15 %) a Ford (14 %), přitom zrovna chtějí co nejdříve nabízet jen ty. Znovu jde o neuvěřitelné odtržení od reality.

Z čísel je patrné, že v USA je „elektrická revoluce” uskutečnitelná ještě méně než v Evropě, ostatně o zákazy spalovacích aut na federální úrovni se tam nikdo ani nepokouší. Proč a s jakými skutečnými záměry tyto vozy někdo tlačí, nám obzvlášť v Americe uniká. Ostatně i 60 procent tamních respondentů se obává dopadu vlastní volby elektromobilu na životní prostředí, o žádné ztělesnění ideálu environmentální čistoty rozhodně nejde.

Je zřejmé, že míra přirozeného zájmu o elektrická auta mezi Američany je velmi malá, poloviční podíl na prodejích už za 6 let a 1,5 měsíce se zdá být utopií. Grafika: Yahoo Finance/Ipsos, tiskové materiály



Plány automobilek plně elektrifikovat značky jako Cadillac (na fotkách model Lyriq) se zdají být zcela nedomyšlené. Foto: Cadillac

Zdroj: Yahoo Finance/Ipsos

