Sen o ruském Volkswagenu žije dál, značku levných aut koupila i u nás známá banka před 4 hodinami | Petr Prokopec

Docela překvapivý vývoj nabral příběh, který Rusové píší od roku 2010. Už několikrát oživlá automobilky se dočkala záchrany od banky, je to ale tak trochu polibek smrti - kupec touží jen po aktivech.

V roce 2010 odstartovala pohádka o „ruském Volkswagenu“, tak alespoň projekt vozu určeného širokým masám za relativně mrzký peníz označovaly firmy Yarovit a Onexim. První se přitom zabývala výrobou nákladních vozů cizích značek, zatímco druhá byla investiční skupinou. Jejich stroje značky Ë-Auto, což je třeba číst jako „jo-auto”, počítaly s kompozitní karoserií, pod kterou by se nastěhoval hybridní, benzin-elektrický pohon schopný případně obsloužit i všechna kola.

Rusové původně počítali s tím, že výrobu odstartují druhé půli roku 2012, už v roce 2011 se ale objevily problémy. Začaly tak narůstat pochybnosti, zda nová auta vůbec kdy dorazí do běžného prodeje. Ona firma Yarovit byla a je pouhou montovnou, kde dochází pouze na sesazení dílů, jenž byly vyrobeny a navrženy někým jiným a někde jinde. Stejně tak neměli pochopitelně zkušenosti s vývojem a produkcí automobilů ani finančníci z Oneximu v čele s Michailem Prochorovem.

Sen o ruském hybridu se tak pozvolna začal rozpadat, načež byla nakonec firma v roce 2014 prodána za pouhé jedno euro, tedy za nějakých 26 korun, prodána státnímu institutu NAMI. Proč přitom ten značku odkoupil, není dodnes jasné. Do konce roku 2017 totiž v jejím zájmu nevyvinul jedinou aktivitu, alespoň takovou, která by byla veřejně známa. Místo toho došlo v půlce roku 2018 na rozprodej firemních prototypů v různé fázi rozpracovanosti.

Zdálo se přitom, že pohádka tím definitivně končí, nicméně zvonec evidentně ještě nezazvonil. Jakkoliv veškeré další pokračování se již bude obsaženo v knize se zcela novým názvem. Značku totiž od institutu NAMI odkoupila banka Sberbank, což zní docela zvláštně. Je nicméně třeba dodat, že Ë-Auto se nově stává jen velmi malým kolečkem v opravdu rozsáhlém ústrojí.

Ruská banka totiž loni v září představila svou novou divizi Sberbank Automotive, která se pochopitelně bude věnovat automobilovému segmentu. A primárně se chce zaměřit na vývoj nových platforem pro autonomní vozy, stejně jako na technologie zvyšující komfort.

Tentokráte přitom nezůstalo jen u slibů, ještě před koncem loňského roku totiž vyrazily do ulic Moskvy přepracované Kie Ceed s různými asistenčními systémy. Letos bude testování pochopitelně pokračovat, přičemž do něj již promluví inženýři kdysi pracující na ruském lidovém hybridu. Ti jsou totiž ve výsledku vlastně jediným aktivem, které firmě zbylo. Ruská banka tak zřejmě ani neměla zájem o Ë-Auto, nýbrž jen o jeho tvůrce a některá vyvinutá řešení a nepředpokládáme, že by auta jako taková chtěla ještě dostat do výroby.

Takto se různé verze „ruského Volkswagenu“ představily na první prezentaci už v roce 2010, dodnes se ale do výroby nedostaly. Nyní všechna aktiva Ë-Auto koupila Sberbank, zřejmě touží jen po jejích aktivech. Foto: Ë-Auto

Zdroj: Drom.ru, Sberbank

