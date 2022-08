Elektromobily zdražují ještě mnohem víc než auta na benzin a naftu, sen o jejich zlevnění se tragikomicky rozplynul před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Že je očekávání zlevnění elektrických aut na úroveň vozů se spalovacími motory nesmysl, bylo jasné od začátku. Že se ale v době, kdy se měla blížit cenová parita, bude dít pravý opak, je jen další tragikomický dopad politických snah řídit neřiditelné.

Elektrická auta jsou nám už léta předkládána jako jediné možné řešení individuální dopravy. I když pomineme všechny jejich ostatní problémy, šlo proti nim velmi snadno namítat, že jsou neúměrně drahá svým schopnostem, právě to ale jejich zastánci označovali právě za motivaci k jejich nařízení. Prý že s jejich rozšířením přijde zlevňování díky rychlejšímu rozšíření, které by bez jejich vnucování nenastalo.

Z povrchního pohledu to může dávat smysl, pokud ale začnete zkoumat, co činí elektrická auta drahými (a jaké existují alternativy při řešení celého problému), dojdete k přesně opačnému závěru. Úspory z rozsahu jsou tu spíše marginálním faktorem, klíčovým se stala uměle vyvolaná poptávka po nedostupných drahých kovech a dalších materiálech, jejichž ceny míří rychle nahoru. Podobně jako v případě elektřiny, jak dnes nepříjemně bezprostředně vidíme, tedy zelené tlaky způsobily pravý opak, jen další zdražování už tak drahého.

Není to jen pocit, jak ukazuje analýza vývoje cen aut magazínu Handelsblatt za poslední rok v sousedním Německu, které do značné míry kopírují ty české. Ceny 15 nejpopulárnějších elektrických aut tam od loňského srpna vyletěly o 14,5 procenta neboli 5 385 Eur (132 800 Kč). A v některých konkrétních případech došlo k ještě razantnějšímu zdražení. Třeba Tesla si za základní Model 3 účtuje o 7 000 Eur (172 600 Kč) více, u Fordu Mustang Mach-E jde dokonce o 9 000 Eur (221 900 Kč). Nahoru šly nicméně i elektromobily Audi či Porsche.

Mnohá elektrická auta tak již nezapadají do schématu vládních dotací, což koncové ceny pro spotřebitele dále zvýší. A stane se to i s nimi. Od příštího roku totiž dochází na snížení dotací, stejné to pak má být i v následujícím období. Jak nicméně experti naznačují, celkový balík ke výši 2,5 miliardy Eur (61,63 mld. Kč) má být žadateli rozebrán již někdy na podzim 2023. Vládní podpora tak neoficiálně skončí dříve než v původně plánovaném roce 2025, přičemž následně si zájemci rovnou budou moci přičíst k cenám zhruba 4 000 Eur (98 650 Kč).

Ke zdražování nepřekvapivě dochází i u spalovacích vozů, ceny ale přes veškeré jejich umělé zdražování meziročně vzrostly „jen“ o 12,5 procenta neboli o 3 531 Eur (87 050 Kč). Představují tedy paradoxně ještě dostupnější volbu než loni. A dokud je politici nezatíží dalšími a dalšími daněmi, nůžky se budou jen rozevírat.

Situace v Česku skutečně není zásadně jiná, elektromobily se z velmi drahých stávají ještě dražšími. Když přišel na trh Volkswagen ID.3, stála jeho základní verze s bateriemi o kapacitě 58 kWh 1 014 900 Kč. Následně pak tuzemské zastoupení vyrukovalo s verzí disponující 150 koňmi a 45 kWh, jež startovala na 895 900 Kč. Ta je však již minulostí, za oněch 58 kWh pak dáte 1 228 900 Kč, 21 % navíc

Stejně velkým paketem baterií disponuje i základní Škoda Enyaq, za kterou dáte minimálně 1 179 900 Kč. Když nicméně elektrické SUV vstupovalo v roce 2020 na trh, potřebovali jste o 120 tisíc korun méně. Nejenže tedy nedochází na zlevňování, to se beztak nedalo čekat, ceny elektromobilů a spalovacích se k sobě ani neblíží v době, kdy ceny aut na benzin a naftu míří bezprecedentním tempem vzhůru. Skutečně tragikomické.

Mustang Mach-E je meziročně dražší o téměř čtvrt milionu korun. V česku tak za 269 koní a udávaný dojezd 440 km musíte dát 1 522 900 Kč. Podobně velká a beztak absurdně drahá Škoda Kodiaq stojí skoro polovinu a s dojezdem problémy rozhodně nemá. Foto: Ford

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

