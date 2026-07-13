Sen se stal skutečností, nejbrutálnější Bugatti s akcelerací z 0 na 500 km/h za 20 sekund teď může na silnice
Petr MilerVypadalo to zprvu jako bláhová touha jednoho z hrstky miliardářů, kteří se k tomuto vozu dostali, nakonec je to ale holá skutečnost. Ať se tento stroj někde objeví na silnici, v asfaltu se začnou objevovat trhliny, už když bude stát na místě na volnoběh.
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Sen se stal skutečností, nejbrutálnější Bugatti s akcelerací z 0 na 500 km/h za 20 sekund teď může na silnice
před 4 hodinami | Petr Miler
Vypadalo to zprvu jako bláhová touha jednoho z hrstky miliardářů, kteří se k tomuto vozu dostali, nakonec je to ale holá skutečnost. Ať se tento stroj někde objeví na silnici, v asfaltu se začnou objevovat trhliny, už když bude stát na místě na volnoběh.
Svět v posledních letech nepoznal mnoho bláznivějších projektů slavných automobilek, než je Bugatti Bolide. Francouzská značka, která si jinak potrpí si na luxusu a noblese, si vzpomněla také na své závodní kořeny, vzala si do parády model Chiron, zbavila jej všeho „zbytečného” předělala jej na brutální okruhový stroj kombinující výkon 1 600 koní s hmotností jen asi 1 400 kg. Výsledkem byl vůz, jaký svět nepoznal, ostatně projektované zrychlení na 500 km/h za 20 sekund (nikdo ho ovšem nikdy nikde reálně nevyzkoušel) hovoří samo za sebe.
Tohle auto zdánlivě nemá chybu, tedy až na jednu drobnost - nesmí na silnice. Maximální dynamice šlo zkrátka stranou tolik věcí, že zachování silniční homologace nebylo reálné. Že auto nemá věci funkční světla (LED pásky ve tvaru X jsou opravdu jen pásky), by nebyl až takový problém, nemá ale ani integrované chlazení nezbytné pro stání na místě - potřebujete tým, který vám na okruhu vůz připraví pro jízdu a po posledním kole vám jej zase připraví pro dočasné odstavení. Většina majitelů auto s tímto koupila a nemají problém, když se s ním párkrát za rok vydají na okruh s nezbytnou podporou. Jiní se s tím ale nesmířili.
Nejméně dva z 40 majitelů Bolidu na celém světě se tak obrátili na britskou firmu Lanzante, zda by jim auto nepředělala na silniční. U Lanzante jsou na tohle experti, o silniční konverze se postarali už u hrstky původně jen okruhových aut, Bolide byl ale přece jen tvrdší oříšek. Ne snad, že by firma dřív nic takového neudělala, obvykle ale bylo jejím úkolem vrátit silniční schopnosti vozu, který byl ze silničního na okruhový upraven. Bolide není z tohoto ranku, byl od začátku vyvinut jako „nesilniční”, jak vyplývá už z řečeného.
Firma přesto loni v létě oznámila, že do toho jde. A podle slov šéfa Deana Lanzanteho společnost přesně věděla, do čeho jde: „Okruhové speciály dříve bývaly silničními vozy, u kterých kvůli okruhovému využití došlo na výrazné úpravy. V současné době je ale spousta těchto okruhových speciálů skutečnými závoďáky. Některé potřebují předehřát, jiné mají po nějakých třech startech vybitou baterii. Bereme si je na dílnu, podíváme se jim na zoubek a rozhodneme, zda na konverzi dojde či ne,“ uvedl Lanzante. Tady to zjevně šlo. A světe div se, dnes už mají Britové hotovo.
Firma ukázala nejen obrázky z příprav, ale také odhalila výsledek na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, od kterého sídlí jen kousek. Detailní popis úprav zatím chybí, z fotek je ale zřejmé, že Bolide od Lanzante byl mj. vybaven světlomety, které se nachází ve spodním výklenku písmene X s oněmi pásky. Vidíme také mírně odlišná kola s se silničními pneu místo slicků, patrné je také drobné zvýšení světlé výšky, které souvisí s použitím jemněji naladěného podvozku, který si poradí i s britskými silnicemi. Zjevné jsou také decentní úpravy zádi, které mj. souvisí s novým řešením chlazení, které Lanzante vyvinulo ve spolupráci s firmou PRW Advanced Cooling Technology.
Pikantní je, že v souvislosti s autem se hovoří o výkonu 1 825 koní, i když sériová verze jich má „jen” 1 600. Buď je to omyl, nebo vozu byl dokonce přidán nějaký výkon navíc, aby vykompenzoval nepochybný nárůst hmotnosti oproti standardnímu provedení. Tohle je vážně brutalita svého druhu a je otázkou, kolik dalších ze zbývajících 38 majitelů po ní sáhne. Stejně jako to, kolik taková legrace stojí. V tomto případě ale opravdu platí, že pokud se na cenu musíte ptát, na úpravu nemáte. Ostatně v tu chvíli nejspíš nebudete mít ani sériový Bolide...
Silniční Bugatti Bolide vznikalo skoro na operačnim sále... Foto: Lanzante
...a tohle je výsledek. Zkuste nebýt ohromeni. Foto: Lanzante
Zdroj: Lanzante
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