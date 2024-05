Sexy Cadillac, který měl konečně prorazit v Evropě, dorazil. Zdražil ale tak moc, že to bude jen další propadák před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Je sympatické, že to Cadillac na starém kontinentu odmítá přestat zkoušet, to ale asi tak vše pozitivní, co lze říci o jeho obchodních záměrech. Nový Lyriq je atraktivní, ale s cenou o tři čtvrtě milionu vyšší než v USA tu snad ani nemá šanci.

Pokusy Cadillacu prorazit v Evropě jsou staré skoro jako Cadillac sám. Luxusní americká značka se ve své hrdosti nikdy nevzdala představy, že by na starém kontinentu měla být v kursu, opravdový úspěch si ale nepřipsala nikdy. A když se přece jen alespoň trochu prosadila, mělo to vždy krátkého trvání. Tento stav trvá dodnes, však když jej nezachránil ani Béda Trávníček s kolem štěstí, nezdá se, že už by se to někdy mohlo změnit.

Značka je tu ale pořád aktivní, byť zdaleka ne na všech trzích. A mateřský GM s Evropou dál počítá, byť tentokrát jen s elektrickými modely. Jestli tento záměr po zrušení plánů na přechod jen na elektromobily platí dál, nevíme, první velký vlaštovka s logem Cadillacu, která chce v Evropě konečně prorazit, ale elektrická je. A obáváme se, že už proto jsou její šance na úspěch velmi malé.

Jde o model Lyriq, jednu z novinek značky s hloupými jmény ve stylu Škody, která vizuálně dokáže zaujmout. Technicky to bude horší, hlavní problém je ale ještě jinde, je to cena. Cesta přes oceán totiž tohle SUV výrazně zdražila, neboť místo 58 590 dolarů (cca 1 364 000 Kč) v USA je třeba v Evropě sáhnout do peněženky pro 80 500 Eur (asi 2 010 000 Kč). Je pak sice pravdou, že v zámoří za své peníze dostáváte základní zadokolku, zatímco v Evropě se jedná o čtyřkolku ve vyšší výbavě Luxury, ovšem i ta je ve Státech o poznání levnější - Cadillac si za ni účtuje 66 190 USD (cca 1 540 000 Kč).

Nejde tu nicméně jen o citelné zdražení, ale i to, co za své peníze dostáváte. Třeba semi-autonomní systém Super Cruise jako takový do Evropy vůbec nedorazil. Místo toho si majitelé budou muset vystačit pouze s některými asistenčními systémy, jako je třeba monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či automatické brzdy. V případě techniky za ony dva miliony korun dostáváte dva elektromotory naladěné na 528 koní, což pochopitelně není málo, jenž je třeba si uvědomit, že řeč je o 5 005 milimetrů dlouhém a 2 774 kilogramů těžkém elektromobilu. S dynamikou problém nebude, stovka za 5,3 sekundy je v bezproblémový údaj, dojezd 530 km dle cyklu WLTP ale bude po pár výraznějších akceleracích reálně sotva poloviční.

Je třeba si uvědomit, že baterie o kapacitě 102 kWh odpovídají 26litrové nádrži na naftu, rázem má člověk poměrně jasno, že o moc víc jak 250 až 300 km na nabití s tak těžkým SUV nedojede, ani když se bude snažit. Když se k tomu přidá tradiční trápení s dobíjením... Lyriq je zkrátka dalším prémiovým elektrickým SUV z mnoha. A při uvadajícím zájmu o bateriový pohon si nedovedeme představit, co by jakkoli větší množství lidí poslalo do showroomů Cadillacu. Design stačit nebude.

Je vlastně jedno, jak Lyriq vypadá, s jeho technikou a cenou je skoro odsouzen do role dalšího propadáku. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.