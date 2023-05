Sexy nástupce ikonického praktického sporťáku BMW má šanci na výrobu, bude ale jen pro ty nejbohatší před 8 hodinami | Petr Prokopec

Svého času se mu spousta lidí smála a nadávala mu do klaunské boty, dnes je to ikona, za kterou se platí miliony. Automobilka si je vědoma statutu modelu Z3 M Coupe a dopřála mu nástupce, tentokrát už ale nebude ani pro bohaté, stane se z něj specialita pro ty nejbohatší.

Vůbec první kombíky se objevily v roce 1910. Za jejich výrobou nicméně nestály automobilky, nýbrž specializované karosárny, které plnily přání zákazníků. Těmi pochopitelně nebyli boháči, kteří by potřebovali přesunout půlku svého majetku na jeden zátah z jedné usedlosti na druhou. Místo toho šlo o živnostníky, kteří si nemohli dovolit nebo nepotřebovali plnohodnotný náklaďák. Ony karosárny tak v podstatě vzaly výchozí šasí, které doplnily o nástavbu bez oken. Kapacita zavazadlového prostoru pak ještě byla umocněna odstraněním druhé řady sedadel. Zpočátku používaly kombinaci dřeva a voděodolného plátna, než v roce 1922 došlo poprvé na použití ocelové karoserie.

Přesunout se můžeme do současnosti, a to k poslední novince BMW. Ta se také řadí mezi kombíky, ovšem poněkud svérázné - je to tzv. shooting brake, tedy třívdvéřový kombík, který by leckdo označil jako hatchback nebo kupé. A výše zmíněnému zadání odpovídá jen v jednom bodě - za jeho výrobou nestojí mnichovská automobilka, nýbrž turínská karosárna Superstile. Tu loni v listopadu oslovil designový šéf BMW Adrian von Hooydonk s návrhy v ruce. Italové pak během dvou dnů potvrdili, že studii skutečně zvládnou vyrobit do poloviny května, aby byla včas připravena na exkluzivní Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Poté nicméně von Hooydonk musel zpátky do Mnichova s požadavkem, aby takovou stavbu vůbec schválilo vedení automobilky.

To se stalo, a tak před sebou máme koncept inspirovaný modelem BMW 328 Touring Coupe, který v roce 1940 vyhrál slavný závod Mille Miglia. Většina fanoušků značky v něm ale bude vidět duchovního nástupce kupé Z3 M, které svého času bylo pro mnohým pro smích, stejně jako přezdívka clownshoe, tedy klaunská bota. Tyhle časy jsou ale pryč, dnes je to ikona svého druhu, kterou v dobrém stavu nekoupíte pod 1,5 milionu ani omylem. Byl to svérázný praktický sporťák, který sice měl jen dvě sedadla, ale k nim velmi prostorný a dobře využitelný zavazadelník. Ten má i novinka, kterou vyplňují zakázkové kufry od společnosti Schedoni, která sídlí v Modeně podobně jako Ferrari. Kožené čalounění si pro změnu vzala na starosti společnost Poltrona Frau, která rovněž s Ferrari spolupracuje již od roku 1996, kdy se podepsala pod interiér F355.

Italskou školu doplňuje německá technika, pod kapotu se totiž nastěhoval třílitrový šestiválec B58. Protože pak Touring Coupe sedí na základech BMW Z4, veškerý výkon směruje skrze automat na zadní kola. Konkrétní data nicméně automobilka k dispozici nedala. To se ale pravděpodobně změní. Von Hooydonk totiž naznačil, že koncept má slušnou šanci na sériovou výrobu. Stejně jako v případě BMW 3.0 CSL Hommage bude nicméně striktně limitovaná. Oproti kupé, jenž se jako studie ukázalo v roce 2015, ovšem do výroby přišlo až letos, by klientela již nemusela tolik čekat. Obrovskou sumu peněz si však musí připravit stůj co stůj.

„V současné době se jedná o unikátní exemplář. A nemáme ani žádné konkrétní plány, jenž se týkají sériové výroby. Předtím, než jsme vyrazili k jezeru Como, jsme však uzavřeli dohodu, že pokud zájem bude dostatečný, začneme se produkcí zabývat. Byla by však velmi omezená, jednalo by se jen o 50 vozů či něco podobného,“ uvedl von Hooydonk. Zároveň dodal, že „když jde o limitované množství, musíte jednat chytře. Takový vůz totiž nemůžete protáhnout skrze továrnu. Něco takového je nemožné, nezvládnou se vypořádat s tak malým množstvím“. A právě proto by znovu byla oslovena karosárna Superstile.

Italové by se nicméně stali pouze jedním článkem z řetězce, BMW by totiž oslovilo i řadu dalších dodavatelů kvůli specifickým dílům. V Mnichově by nicméně proběhlo finální doladění, aby se automobilka mohla zaručit za kvalitu dle svých standardů. Takový proces ale pochopitelně není levný. Pokud tedy Touring Coupe do výroby zamíří, a v tuto chvíli je spíše již jen otázkou kdy, neboť první zájemci se přihlásili již na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, dá se předpokládat, že bude stát výrazně přes 10 milionů. Zelináře toužící po rychlém převozu ranní sklizně tak stoprocentně mine, ale to ostatně platilo už v případě předchozí Z3 M Coupe, kterých vzniklo aspoň 6 291 kusů...

Petr Prokopec

