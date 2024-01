Sexy nová Dacia Duster vtrhla do prodeje jako černá ruka, první ceny jsou ještě nižší, než měly být před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Kdo z konkurentů si v tuto chvíli nedrbe hlavu, ten ztratil smysl pro realitu. V momentě, kdy nová Škoda Octavia stojí v úplném základu 620 tisíc Kč, je základní Duster za o 160 tisíc nižší cenu skoro neodolatelnou nabídkou.

Kdokoli se na sklonku loňského roku pokusil přijít s automobilovou novinkou pro „normální lidi”, ten se musel smířit s tím, že mu vítr z plachet sebrala Dacia. Rumunská automobilka na přelomu listopadu a prosince odhalila nový Duster, který ohromil svým vzhledem, modernější kabinou i vesměs zachováním přijatelné techniky. A další odhalované detaily naznačovaly, že spoustu muziky nabídne znovu levně, byť pochopitelně ne tak levně jako dřív.

Sám šéf značky Le Vot avizoval, že cena vozu zůstane pod hranicí 20 000 Eur za základní verzi, takže jsme čekali první cenu v baťovském stylu, něco jako 19 990 Eur. To by znamenalo asi 493 tisíc a s ohledem na to, co všechno vůz nabízí, by to rozhodně nebyla špatná nabídka. Nyní Dacia pustila Duster 2024 do prodeje a ohromila znovu - její cena je ještě nižší.

České ceny zatím nevidíme, Rumuni ale mají ve zvyku svá auta prodávat všude prakticky stejně draho, takže si můžeme o budoucí místní realitě udělat slušný obrázek i z prvních rumunských cen. Tam se nový Duster - podržte se - začíná prodávat už za 18 800 Eur ve výbavě Essential. To je v přepočtu jen o fous víc než 460 tisíc Kč, základní cenu jako 459 900 Kč u nás můžeme očekávat skoro s jistotou. A byť je to absurdně mnoho na poměry ceníků Dacie starých jen pár let, je to směšně málo na tak univerzální nové, už ne úplně malé SUV přicházející na trh v roce 2024.

Je totiž třeba dodat, že byť základní výbava Essential není ohromující, hned v základu dostanete prakticky nejlepší motor - čtyřválec na benzin a plyn se 100 koňmi výkonu. Když sáhnete po silnější 130koňové alternativě, už to bude tříválec a 140koňová hybridní jedna-čtyřka se čtyřstupňovým automatem je už úplný nesmysl, za obojí si navíc musíte dost připlatit. Kdybyste přesto chtěli znát ceny těchto variant, činí 21 600 resp. 25 150 Eur, tedy asi 532 resp. 630 tisíc Kč.

Více vám zatím nepovíme a počkáme si na přesné české specifikace, které se musí objevit každým dnem. Dodat můžeme snad jen tolik, že jako už představený Renault bude nový Duster patrně dražší, vypíchnout pak musíme i srovnání se Škodou, jejíž místo chce Dacia otevřeně zaujmout. Pokud nabízí auto jako Duster o asi 160 tisíc levněji než základní Octavii a o 255 tisíc levněji než základní Karoq, má škodovka nepochybně problém. A počkejte, až Rumuni přijdou přímo se svou Octavií...

Nová Dacia Duster může zklamat, cenami už to ale jistě nebude. S ohledem na to, jak vypadá a co všechno nabízí, zůstává opravdu levná. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.