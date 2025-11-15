Shořelou obří dopravní loď skutečně celou zapálil elektromobil, ukázalo vyšetřování, úřady jeho výsledky do poslední chvíle tajily
Petr MilerNení to poprvé, co elektrické auto podobnou loď s velkou pravděpodobností zapálilo a někdy i potopilo, vůbec poprvé ale vyšetřování ukázalo na konkrétní auta jako na příčinu celé události. Proč úřady bránily zveřejnění závěrečné zprávy, je mimo naše chápání.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Shořelou obří dopravní loď skutečně celou zapálil elektromobil, ukázalo vyšetřování, úřady jeho výsledky do poslední chvíle tajily
15.11.2025 | Petr Miler
Není to poprvé, co elektrické auto podobnou loď s velkou pravděpodobností zapálilo a někdy i potopilo, vůbec poprvé ale vyšetřování ukázalo na konkrétní auta jako na příčinu celé události. Proč úřady bránily zveřejnění závěrečné zprávy, je mimo naše chápání.
Kdekdo má dnes ústa plná boje proti dezinformacím. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby se dotyční snažili - aspoň upřímně snažili - být nestranní a skutečně bránili tomu, aby někdo překrucoval zjevná fakta, šířil nepravdivé informace nebo naopak nešířil informace, které veřejnost má vědět. Čest výjimkám, z „boje proti dezinformacím” se ale vesměs stalo jen upravování optiky, již veřejnost hledí na to, co se skutečně stalo.
Jsou prostě události, v jejichž případě určitým zájmovým skupinám vyhovuje, když se o nich ví, popř. jim vyhovuje, když se o nich neví. V druhém případě je pod pláštíkem svatého boje omezováno šíření jakkoli nepokřivených odrazů reality buď pod záminkou nevýznamných nepřesností nebo dokonce bez jakéhokoli důvodu. Informace o sebeobjektivněji zdokumentovaných nevýhodách elektrických aut patří mezi ně - protože přece není možné dovolit, aby tak svatá věc byla špiněna, i kdyby náhodou byla ještě víc špinavá sama od sebe.
Můžete to označit za spekulaci, kdyby tomu tak ale nebylo, viděli bychom - když už nic jiného - aspoň různé bojovníky „za pravdu” aktivně vystupovat také proti těm, kteří popírají šíření oněch nehodících se informací. Média by tak dnes měla být plná informací o závěrech vyšetřování předloni mocně propíraného požáru lodi Fremantle Highway, která po této události výjimečně nešla ke dnu, ale „jen” totálně zničená skončila v přístavu. Protože svého času bylo dost zpochybňováno, když - přes veškeré obrazové důkazy - někdo byť jen naznačoval, že požár celé lodi velmi pravděpodobně vznikl vinou elektrického nebo hybridního auta. Naopak nyní, když dokonce závěry vyšetřování ukázaly právě to, bychom se měli ze všech „ověřoven” dozvídat, jak někdo aktivně bránil tomu, aby pravda vyšla najevo. Nic takového se ale neděje - naznačovat velmi pravděpodobnou realitu je dezinformování, zatímco zastírat už odborným závěrem potvrzené totéž není nic.
Je skutečně až trochu surreální, že Panamský námořní úřad - neboť Fremantle Highway plula pod panamskou vlajkou - si nechal v rámci vyšetřování, jehož provedení mu ukládají mezinárodní dohody, vypracovat zprávu o příčině požáru, kterou skutečně dostal a zpracoval. Pak ji ale označil za tajnou a odmítal ji zveřejnit, dokud se kolegové z Dagblad van het Noorden - neboť loď shořela u nizozemských břehů a skončila v nizozemském přístavu - právní cestou nedomohli jejího zveřejnění právě tak, že mezinárodní smlouvy, kterými je Panamský námořní úřad vázán, vyžadují zveřejnění takových závěrů pro transparentnost celého procesu. Jen díky tomu o výsledcích víme, jinak by je úřad prostě zatajil a tváři se, jako by nic. A proč? Pro co? Našli bychom vůbec jakýkoli jiný případ, kdy to udělal? A proč to tedy udělal tentokrát?
„Hořelo svaté zboží” a „není dobré šířit paniku”, to jsou jediné důvody. Kde jsou nyní všichni ti bojovníci za dobro, kteří by se v tomto případě měli jasně ohradit proti tomu, že někdo aktivně dezinformuje vědomým a cíleným zatajováním klíčové informace? Nejsou nikde, neboť se to dotýká i jejich svatých zájmů. Kdyby někdo udělal pravý opak, tedy dezinformoval vědomým a cíleným šíření informace o tom samém, kterou si vycucal z prstu, okamžitě by povstali jako jeden muž. Přitom kde je principiální rozdíl? Obojí je úplně to samé překrucování či zastírání skutečnosti.
Tohle je smutný aspekt celé věci, tím pozitivním budiž, že i když se v posledních letech s pravdou o některých věcech zachází velmi úsporně, nakonec stejně vyjde najevo. Stalo se tomu tak i v tomto případě díky nizozemským kolegům, kteří závěr zprávy dostali ven. A podle něj celou katastrofu způsobil požár baterie elektrického BMW. Je to vůbec poprvé, co vyšetřování požáru na palubě lodi tohoto typu konkrétně identifikuje jako příčinu požáru elektromobil, okolo toho se vždy chodilo po špičkách.
Vyšetřovatelé takovou věc nestřílí od boku. Dospěli k tomu po detailní analýze logu požárních hlásičů, výpovědí svědků a také zkoumání na samotné lodi, která se - jak už padlo - neobvykle nepotopila. Zcela konkrétně tak označují konkrétní auto ze skupiny elektrických BMW, která byla uskladněna na palubě 8 v segmentu číslo 4. Pak už šly věci rychle.
Zpráva neidentifikuje jen příčinu, ale popisuje také nepřipravenost nikoho takovou událost řešit. Posádka ani neměla informace o tom, kde se na palubě nachází 498 elektromobilů z 3 784 aut celkem. A i kdyby je měla, stejně nebyla vybavena ničím rozumným, čím by mohla zasáhnout. Elektromobily byly navíc z důvodu rozložení hmotnost různě rozmístěny po lodi, což podle vyšetřovatelů též komplikovalo řešení - dopad požáru mohl být zmírněn, kdyby byly elektromobily izolovány a zaparkovány v uzavřeném prostoru, uvádí zpráva.
Reálně nemohl dělat v podstatě nikdo nic, a tak posádka zpanikařila kvůli toxickému kouři a plamenům a část se jí rozhodla skočit z 30 metrů (!) vysoké paluby do vody. Ani na to nebyl nikdo připraven. Lidem to ale vyšetřovatelé za zlé nemají - konstatují, že v podstatě všechny současné dopravní lodě tohoto typu jsou pro přepravu elektromobilů nevhodné a je třeba změnit řadu věcí, aby se takové události neopakovaly s takovými následky. Samotným požárům zabránit nelze, neboť - byť riziko požárů elektromobilů není velké -, jejich důsledky jsou ohromné, uvádí zpráva.
To už je ale jiný příběh, nás na věci zaujalo jako to, že zpráva konečně konstatuje zřejmé, tak to, jak s ní bylo naloženo. Proč jsme tohle neměli vědět? Však jen skutečné a nikým nezastírané informace o příčinách podobných neštěstí nám dovolí jim do budoucna předcházet. Platí to obdobně prakticky o všem, bohužel žijeme v době, kdy je s různými informacemi zacházeno různě ze strany těch, kteří si osobují právo nám je předžvýkávat.
Zničující požár lodi Fremantle Highway byl předloni velká věc, závěry vyšetřování jeho příčin jsou ale najednou „žádná věc”, o které jsme se vůbec neměli dozvědět. Protože označily zcela konkrétní skupinu aut jako zjevnou příčinu. Naštěstí se vše provalilo. Foto: Kustwacht Nederland/Rijkswaterstaat, CC0 Public Domain
Zdroj: Dagblad van het Noorden
Bleskovky
- Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
včera
- Číňané zkusili napodobit slavnou reklamu Land Roveru s vlastním off-roadem. Selhali tak, že se teď musí omlouvat celé zemi
14.11.2025
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
13.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Další vítězství motocyklu Aprilia včera 19:30
- Nečekané vítězství pro Izana Guevaru, 14. Salač včera 18:00
- Poslední Moto3 vyhrál Adrian Fernandez včera 17:44
- Alex Marquez vyhrál Sprint ve Valencii 15.11.2025
- Vítězem GP Macau Davey Todd 15.11.2025
Nejnovější články
- Jediný kdy vyráběný sportovní diesel Mercedesu vznikl v pouhých 691 kusech. Dnes je to zapomenutá rarita, tento jde koupit skoro nový
před 18 minutami
- Víc a víc řidičů elektromobilů se vyhýbá ježdění s nimi na dovolenou. Buď nejedou vůbec, nebo si půjčí jiné auto
před hodinou
- Němci postavili proti VW Golf jeho elektrického nástupce. ID.3 nápadně nadržovali, přesto prohrál
včera
- Tuzexový sen Čechoslováků si můžete koupit dodnes nejetý, stačit vám na něj bude míň korun než kdysi bonů
včera
- Nový ambasador Bentley se aspoň věrohodně tváří jako někdo, kdo by auta značky mohl kupovat
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva