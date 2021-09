Silniční F1 Mercedesu trápí další a další problémy, výroba nezačne ani tři roky po termínu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud se Mercedes řadí mezi automobilky, které chtějí konkurovat Tesle, pak v tomto s ní může směle soupeřit. Auto, které se představilo před čtyřmi a mělo začít prodávat před třemi roky, se pořád nevyrábí.

V roce 2017 představil Mercedes-Benz na autosalonu ve Frankfurtu silniční Formuli 1. Tedy model One, který pod kapotou skutečně hostil upravenou turbohybridní jednotku z monopostu stříbrného šípu. Něco takového pochopitelně vzbudilo nejen obrovský ohlas, ale také nemalý zájem. Ač tedy základní cena byla stanovena na 2,72 milionu dolarů (dnes cca 58,3 mil. Kč), automobilka záhy evidovala více než tisíc objednávek. Její vedení proto muselo přistoupit k náročnému eliminačnímu procesu, neboť do prodeje mělo zamířit jen 275 vozů.

Mercedes již v době premiéry konceptu oznámil, že produkční verze se nebude příliš lišit. A co bylo podstatnější, dorazit měla v roce 2018. To se ovšem nestalo, místo toho automobilka musela začít řešit mnohé problémy. Většina z nich nepřekvapivě souvisela s instalací závodního motoru do silničního vozu, což má řadu úskalí, která jsme kdysi detailně probírali a která činí přímé použití agregátu z Formule 1 nemožným.

Třícípá hvězda tak musela přistoupit k úpravám, mimo jiné snížit volnoběžné otáčky z pěti tisíc na dva. To napomohlo také zlepšit ovladatelnost, problémy ale neskončily. Samotný 1,6litrový šestiválec je totiž součástí velmi komplikovaného ústrojí, které dále čítá čtyři elektromotory. Dva z nich přitom neslouží pouze k roztáčení předních kol, ale rovněž k couvání, neboť osmistupňová převodovka počítá pouze s jízdou vpřed.

Právě toto ústrojí opět převzaté z ef-jedniček způsobil Mercedesu další komplikace, a tedy i průtahy. A jakkoliv se vše již zdálo být překonané, dle informací ze zákulisí měl vyvstat nový problém. AMG One se totiž nevejde do evropských norem upravujících míru hluku, za čímž stojí právě závodní agregát, který na závodních okruzích nepotřebuje ani tlumicí materiál, ani filtr pevných částic.

Implementace obojího má navíc stát za další prodlevou, neboť tyto prvky mají negativně ovlivňovat nejen výkon, ale dokonce i pohodlí. Ač se tedy tedy technici v srpnu 2019 žádali automobilku o dvouletý odklad uvedení do výroby, už je jasné, že ani ten nestačil. A ač prý Němci nadále doufají alespoň v letošní premiéru produkční verze, s předávkou aut se počítat nedá.

Můžeme tak už jen dodat, že jakmile novinka s lehce upraveným závodním motorem dorazí, měla by její pohonná jednotka zvládnout 50 tisíc kilometrů bez nutnosti repase. Ta pak rozhodně nebude levná, nicméně předpokládáme, že na ni nejspíše nikdy nedojde. Z celé série bude totiž ve větší míře používáno nanejvýš pár aut, zbytek zamíří do klimatizovaných garáží navyšovat svou hodnotu. Což je vlastně na celé věci ta vůbec nejsmutnější zpráva.

Ještě v květnu se zdálo, že AMG One konečně zamíří za zákazníky. Nově se ovšem mluví o dalších problémech, které začátek výroby znovu odsouvají. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec