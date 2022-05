Situace Fordu ukazuje skutečný stav krize s nedostatkem čipů, slova šéfa výrobce konzolí děsí před 4 hodinami | Petr Prokopec

Z vyjádření některých automobilek není jednoduché udělat si jasný obrázek o tom, co se nyní na poli dodávek čipů skutečně děje a co lze očekávat do budoucna. Činy Fordu ale mluví jasně a slova šéfa Nintenda také.

Za současný nedostatek čipů nemůže pouze koronavirová pandemie, jakkoliv ta tento problém řádně nakopla. Asi nejskloňovanější komponent současnosti nicméně začal docházet ještě před jejím příchodem, za čímž stojí hned několik okolností. Jak si totiž můžete snadno povšimnout třeba ve vlastním bytě, čipy jsou potřeba prakticky všude a v daleko větší míře než dosud. Ostatně přes mobilní aplikaci si snadno můžete dálkově pustit pračku, troubu či třeba klimatizaci.

Komplikovanější ovšem není jen bílá technika, ale pochopitelně také automobily. Platí to pak zejména o těch elektrických, které kupříkladu jen pro své nabíjení potřebují zhruba 50 čipů. To je větší množství, než které jen před pár lety auta potřebovala na všechno, nikoli pouze na jedinou činnost. Bylo by tedy logické, kdyby bateriové vozy byly v případě nedostatku odsouvány na druhou kolej. Děje se ale pravý opak - ekonomická racionalita ustupuje do pořadí a výrobci upřednostňují výrobu aut, která jim pomohou splnit kruté limity emisí CO2 či papírové spotřeby.

A jak se nyní zdá, krize je stále větší, místo aby docházelo k jejímu zmírnění. Stojí za tím nejen válka na Ukrajině, ale také nová vlna koronaviru, jež zachvátila Čínu a vynutila si další kolo restrikcí. Produkce tamních výrobců tak za letošní první čtvrtletí klesla o 4 procenta, což je sice na první pohled málo, ovšem v době, kdy se očekává růst, je každý krok zpátky tragédií. Nepřekvapivě tak dochází na opatření, která byla ještě nedávno nemyslitelná - teď už někteří výrobci nemají čipy už ani pro elektromobily.

Dokládá to situace u Fordu, jemuž se na testovací dráze v Dearbornu začaly hromadit elektrické pick-upy F-150 Lightning. Podle diskuzního fóra Lightning Owners se přitom jejich množství během prvního květnového týdne začalo stabilně zvyšovat. To je v naprostém rozporu s nedávným prohlášením automobilky. Darren Palmer, její viceprezident pro elektrická vozidla, totiž uvedl, že „pick-upy mají nejvyšší prioritu, ale v případě těch elektrických je priorita ještě vyšší“.

Pokud jsou jeho slova pravdivá, pak se nám aktuální velikost krize ukazuje v plné nahotě. Když totiž nejsou čipy ani pro vůz, který Ford tlačí k zákazníkům především, pak zkrátka nejsou ani pro ostatní auta. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby zakrátko začalo docházet k ještě četnějšímu uzavírání továren než dosud. Nyní se ale zdá být jasné, že problém dříve než v roce 2024 neodezní. Dokladují to i slova šéfa Nintenda Shuntara Furukawy, podle nějž v případě nedostatku čipů „konec není v dohlednu” a jednoduše není možné, aby se cokoli pozitivního stalo v jakkoli dohledné době.

Lze pak už jen dodat, že ony odstavené pick-upy vidí jejich majitelé skrze aplikaci jako auta „ve výrobě“. Skutečně to tedy znamená, že modrý ovál čeká na čipy. A pokud Ford F-150 Lightning je pro značku nejvyšší prioritou, znamená to, že je dostane v prvé řadě. Na nekonečná parkoviště modelů jako Bronco tak přijde řada až později, což ovšem také může znamenat, že zájemci o ně, kteří sepsali objednávku již loni, ani letos nebudou mít hezký dárek pod stromečkem.

