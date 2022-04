Situace je vážná, když už to vzdává i největší automobilka, právě odpískala výrobu statisíců aut před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Vypadá to, že už je jedno, jak se kdo na složité časy připravil a co ještě před pár měsíci plánoval, problémy nakonec dříve nebo později doženou všechny. Výjimkou tak už není ani Toyota, která pro letošek plánovala rekordní výrobu aut. Už ji neplánuje.

Když automobilky mluví o krizi způsobené nedostatkem dílů a následky konfliktu na Ukrajině, mají někteří pocit, že přehánějí. Nebudeme to šmahem odmítat, mnohé firmy se rády stylizují do role obětí, volají po státní pomoci a pak vykážou multimiliardové zisky. Nic to ale nemění na tom, že situace je složitá, výroba aut vázne a ke zlepšení nedochází.

Ne na každou firmu ale dopadl dosavadní vývoj stejně, taková Toyota - navzdory své velikosti - dokázala s nedostatkem čipů bojovat řádnou přípravou. Japonci se poučili zejména z následků ničivého zemětřesení v roce 2011 a upravili své vztahy s dodavateli tak, aby i tak dramatický výpadek výroby dokázali napodruhé ustát. Každé záložní řešení ale jednou selže a přesně to se v případě Toyoty stalo.

Japonci přitom byli loni velmi úspěšní, stali se největšími výrobci aut na světě. A ještě nedávno hýřili optimismem, když plánovali vyrobit rekordní množství aut. To se ale ještě nebojovalo na Ukrajině a Čínu nesvíraly lockdowny. Jen měsíc a půl staré plány tak rázem neplatí. Toyota dnes oznámila, že jen v květnu vyrobí v domácích fabrikách asi o 200 tisíc aut méně, v těch zahraničních pak bude výroba omezena přibližně o 100 tisíc vozů. Bavíme se tedy o stovkách tisíc aut, která nevzniknou. A to je jediný měsíc roku, do konce letoška může jít klidně o miliony vozů.

Důvody jsme naznačili - přetrvávající nedostatek některých dílů, zejména pak čipů, následky konfliktu na Ukrajině a nová omezení zavedená v Číně. Stačilo tedy velmi málo a z nevídaného optimismu je nebývalý smysl pro realitu až pesimismus. Právě tento obrat nejlépe vykresluje rozsah současné krize. Pokud ani největší automobilka světa nedokáže precizně plánovat výrobu na pár měsíců dopředu, kdo by měl?

Bez zajímavosti není, že na zmíněných číslech se podílí i problémy v Rusku, kde Toyota zastavila výrobu 4. března kvůli narušení dodavatelských řetězců. Pro Japonce je to další významný trh, v Rusku prodávají statisíce aut za rok, na rozdíl od jiných to tam ale nebalí, jen řeší, kudy do země dostat potřebné díly. A jaké vůbec. „Dodávky nových aut budou obnoveny, jakmile dojde k napravení dodavatelských řetězců. Situaci nadále pečlivě monitorujeme,” říká k vývoji v Rusku Toyota.

Jen pár nových událostí se tedy postaralo o to, aby se automobilový svět dostal do ještě většího chaosu, než v jakém byl předtím. Skončí tohle někdy? Zatím tomu bohužel nic nenaznačuje.

Výroba aut Toyoty měla být letos rekordní, ale nebude, jen v květnu nevzniknou statisíce aut. A nikde není psáno, že červen, červenec nebo srpen budou lepší. Foto: Toyota

Zdroje: Nikkei, Toyota

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.