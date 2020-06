Situace na trhu ojetin v USA naznačuje, co lze v dohledné době čekat i u nás před 2 hodinami | Petr Prokopec

V době ekonomické nejistoty by leckdo čekal sníženou poptávku po autech všeho druhu, a tedy plošný pokles cen. Jenže tak to není. Lidé místo nových aut kupují ta ojetá, a jejich ceny tak rychle rostou, vše se ale může otočit.

Není žádným tajemstvím, že koronavirus na mnoho týdnů uzavřel jak showroomy, tak i továrny. Až dosud jsme na tuto situaci pohlíželi zejména očima výrobců aut, kteří se po miliardových investicích do elektromobility náhle ocitli bez příjmů. Díky online prodejům a faktu, že celý svět nebyl pandemií zasažen současně, sice nikdy neklesli na úplnou nulu, ovšem ani tak nedošlo prakticky nikde na otevírání šampaňského. Zvláště když ve světě zavládla šílená nejistota, která je dána i tím, že nikdo neví, zda se pandemie nevrátí v druhé, třetí nebo čtvrté vlně. Analytici proto již naznačili, že lidé se sice do showroomů vrátí, ovšem nikoliv v takové míře jako před koronavirem.

Nyní nastal čas zadívat se na celý problém také z trochu jiného úhlu pohledu. Odstávka výroby, stejně jako ekonomická nejistota, totiž řádně míchají také trhem s ojetinami. Ve výsledku je to logické, neboť pokud si lidé nejsou jisti tím, zda budou mít na podzim práci, pro nové auto se nepoženou. V případě nutnosti si nanejvýš pořídí nějaké mladší nebo jiné než to, které používají, a to je přivede do autobazaru. A právě v těch poptávka začíná převyšovat nabídku.

Prodejci ve Spojených státech tak uvedli, že během května a černa se výkupní ceny ojetin začaly výrazným způsobem zvedat. Podle společnosti J.D. Power se průměr vyšplhal dokonce nad 4 procenta oproti předkoronavirovým odhadům. Nasir Uddin, viceprezident společnosti Prime Automotive, který má na starosti ojetiny, tak již oznámil, že hodlá najmout dva lidi na plný úvazek, jejichž prací nebude nic jiného než monitoring různých online aukcí. Cílem je vyhledat auta, která se prodávají relativně levně a naplnit jimi sklady.

Otázkou nicméně je, zda je něco takového v nejbližší době reálné. Laura Wehunt, viceprezidenta společnosti Black Book, která se zabývá hodnotou vozidel na trhu, uvedla, že aukce stále ještě nejedou na takové úrovni jako před pandemií. Kvůli tomu některá auta nestíhají být ani prověřena, nafocena a nabídnuta k prodeji. Místo toho je lidé vykupují s neskutečnou rychlostí, a to za vyšší než reálnou hodnotu. Stále totiž ve výsledku utratí méně peněz než za nákup zcela nových aut.

Dle řady expertů je ovšem tato situace dočasná a může se i zcela otočit. Zmíněná firma J.D. Power již v květnu naznačila, že na trh s ojetinami by mělo v příštích měsících dorazit zhruba 865 tisíc aut. Jednat se má o vozové parky zkrachovalých autopůjčoven, stejně jako o ukončené leasingy či zkonfiskovaná auta, jejichž majitelé již neměli na splátky. Jakmile se tak stane, měla by průměrná cena ojetin dle společnosti Black Book klesnout o 15 procent pod předkoronavirovou úroveň.

Právě tato fluktuace a nejednoznačné odhady pro nadcházející období nejlépe ukazují, že těžké časy destabilizující jinak vcelku vyzpytatelnou situaci jsou tady. A u nás zřejmě nelze do budoucna čekat nic jiného - americký trh v tomto případě na situaci díky pružnějšímu trhu práce reaguje rychleji přesto, že koronavirová omezení dorazila do Ameriky později.

Ceny ojetin ve Státech prudce rostou, autobazary totiž přestávají mít co prodávat, do budoucna se ale může stát i pravý opak. Situace v České republice by výhledově nemusela být odlišná

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec