Situace v automobilovém průmyslu je vážná, kapituluje už i největší automobilka světa před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Zdá se, že začíná být jedno, jak se kdo na složité časy připravil, problémy nakonec dříve nebo později doženou úplně všechny. Výjimkou tak už není ani Toyota, i té dochází čipy.

Legrace skončila, teď už jde o vážnou věc. Přesně těmito slovy by se dala shrnout současná krize v automobilovém průmyslu pramenící z nedostatku čipů. S daným problémem totiž dosud dokázala bojovat víceméně jen Toyota, která se poučila zejména v rámci následků ničivého zemětřesení v roce 2011. Následně pak upravila své vztahy s dodavateli tak, aby i tak dramatický výpadek dokázala podruhé ustát. A to se jí dosud dařilo i v případě čipů, ovšem jelikož daný problém odstartoval již loni na podzim, musela také japonská automobilka nakonec kapitulovat.

Toyota proto nyní oznámila, že musí zastavit výrobu hned ve dvou podnicích. V továrně v Iwatě se tak od 7. června zastaví výrobní linka modelu C-HR, a to nejméně na osm dní, stejně jako linka, ze které sjíždí Yaris a Yaris Cross. Kromě toho bude ještě jedna produkční linka pozastavena v továrně v prefektuře Miyagi. Také tam se vyrábí Yaris Cross. Automobilka pak dodává, že díky odstávce nevyrobí zhruba 20 tisíc aut, která by jinak vznikla.

Právě zmíněná čísla plně vykreslují velikost současné krize. Pro Toyotu je totiž tato odstávka způsobená nedostatkem čipů vůbec první, přičemž oproti konkurenci nemusí zavírat celé továrny, nýbrž pouze některé linky. Přesto jí to bude stát nejméně 20 tisíc vyrobených aut. Nelze se tedy divit stále horším prognózám. Třeba dle agentury AlixPartners již nemají automobilky přijít na obratu o 61 mld. dolarů, ale rovnou o 110 mld. USD (cca 1,3 bilionu korun, respektive 2,3 bilionu korun).

Krize spojená s čipy tedy nakonec zasáhne branži ještě více než samotný koronavirus, neboť globální produkce bude ve srovnání s rokem 2019 nižší o takřka čtyři miliony aut. Navíc je otázkou, kdy vůbec skončí. Třeba Glen O'Donnell, viceprezident výzkumu poradenské společnosti Forrester, naznačuje, že problémy se přenesou nejen do příštího, ale dokonce i do přespříštího roku. To potvzuje Patrick Armstrong z Plurimi Investment, dle nějž nedostatek čipů potrvá ještě 18 měsíců.

Cristiano Amon, šéf společnosti Qualcomm, která je největším světovým výrobcem čipů, je pak sice optimističtější, ani on však pro automobilky nemá dobré zprávy. Dle něj se totiž situace zlepší až před koncem letošního roku, neboť v důsledku rozvolňování a návratu starých pořádků začíná klesat prodej počítačů. I on sám ale naznačuje, že je třeba razantních investic i změn v dodavatelských řetězcích, neboť spotřeba čipů v důsledku digitalizace jen narůstá.

Nejde ale jen o čipy, automobilkám začíná docházet také plastový granulát či pneumatiky. Za vším přitom stojí koronavirová pandemie, která nejprve zavřela továrny a razantně snížila poptávku nakupujících. Jakmile ale opadla první vlna, zájem narostl více, než kdokoliv čekal. Suma sumárum tak stačilo jen pár měsíců na to, aby se svět ocitl na prahu chaosu. A to lze koronavirus charakterizovat spíše jen jako mírný. Vskutku je tedy třeba přijmout opatření, aby následky příští pandemie nebyly ještě horší.

Toyota ohlásila zastavení výroby na několika montážních linkách. Důvodem je nedostatek čipů, který má dle prognóz trápit automobilky až do roku 2023. Foto: Toyota

Zdroj: Nikkei Asia

