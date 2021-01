Situace v Nizozemsku připomíná, k čemu vede živelný tlak na rozšíření elektromobilů před 5 hodinami | Petr Miler

Někteří politici mají přes historické důkazy o opaku pocit, že mohou poručit větru dešti, popřít fyzikální zákony i tržní zákonitosti a přimět svět fungovat podle svého. Nizozemské prodeje aut opět ukazují, že to není tak snadné.

Asi není skloňovanějšího automobilového tématu posledních let, než jsou elektrické vozy. Být to tak, že někdo v jejich případě přišel s něčím převratně novým, jako byl třeba kdysi iPhone, nabídl dříve nevídanou efektivitu, ekologičnost, praktičnost, nízké provozní náklady, dlouhověkost a to vše za adekvátní cenu či alespoň výměnou za vysoké zachování hodnoty, neřekneme popel. Jenže tak to není.

Žádný takový nápad bohužel nepřišel, elektrická auta začal někdo nařizovat, třebaže nejsou výrazně efektivnější, a tedy ani ekologičtější. Samotný elektromotor efektivní je, pokud jím ale musíte pohybovat auto o stovky kilogramů těžší, pro nějž většina energie stejně vzniká z uhlí a na počátku máte mnohem náročnější výrobu samotného auta, nemusí se ekonomicky a ekologicky vyplatit nikdy ani v Německu, natož pak jinde.

Jejich praktičnost je značně limitovaná velmi omezeným dojezdem dále výrazně klesajícím s teplotou, který není možné rychle prodloužit. Nižší provozní náklady jsou už vyvrácený mýtus kvůli hmotnosti a použitým brzdám či pneumatikám, o pořizovací ceně nemá smysl hovořit a o dlouhověkosti či zachování hodnoty nemůže být řeč v momentě, kdy někteří majitelé - a opravdu ne jen jeden - mají v podstatě neřešitelné problémy s akumulátory po jednotkách let.

Nejde tu o předsudek nebo iracionální odpor, jde prostě o to, že je nám najednou nuceno řešení, které nabízí více za méně. Elektrická auta jsme si zkusili mnohokrát a říkáme, že v jejich současné podobě o ně zkrátka nestojíme, neboť neřeší naše životní potřeby. Jistě nejsme sami, ale koho to zajímá? Politici se rozhodli nařídit je všem, třebaže racionální přístup k věci velí, že pro každého je ideálem něco jiného.

Bylo by ale naivní si myslet, že když vezmete peníze jedněch a dáte je druhým, popřete logiku, fyziku a přirozené lidské preference, uspějete. Většina lidí nejsou ovce a situace v Nizozemsku, kde na rozvoj elektromobility začali tlačit dříve a intenzivněji než ve většině jiných zemí, to názorně ilustruje. Mluvili jsme o tom vícekrát a data o prodejích ojetých aut za celý rok 2020 to připomínají.

Zatímco odbyt nových vozů, mezi nimiž jsou ty elektrické dotovány a ty se spalovacími motory zatěžovány dodatečnými daněmi a dalšími poplatky, už léta klesá a spolu s „přispěním” koronavirové pandemie by letos mohl dosáhnout nejnižší hodnoty od roku 1968 (finální číslo za celý rok zatím není k dispozici, ale za 11 měsíců se v Nizozemsku prodalo 315 tisíc aut, a vše tedy směřuje ke zmíněnému), prodeje ojetin bují. A právě čísla o jejich odbytu za celých 12 měsíců máme nyní k dispozici.

Loni se tedy v Nizozemsku prodalo 2 025 309 ojetých vozů, což je absolutní historický rekord a první pokoření hranice 2 milionů prodaných ojetin za jediný rok. Děje se tak v době, kdy trh s novými vozy strádá (více jak -20 % z roku na rok, nejnižší čísla za 50 a více let) a po část roku nešlo ani ojetinu reálně koupit kvůli omezením obchodu přísnějším než u nás. Přesto je trh tak vysoko.

Tento kontrast je v Evropě ojedinělý a není nemístné si domýšlet, že je způsoben právě výše zmíněným. Pokud lidem začnete tlačit auta, která nechtějí, část si je kvůli dotacím či jiným zvýhodněním koupí, část ale nikoli. I kdybyste se udotovali k smrti, nikdy nezastřete, že někomu vnucujete řešení, které je pro něj nevhodné. Lidé, kteří jezdí třeba za prací do Německa stovky kilometrů po tamních dálnicích, ani nemohou mít elektromobil, protože by nikdy do práce nedojeli. A to je jeden extrémní případ z mnoha - existuje tisíc a jeden důvod, proč je pro některé lidi vyhovujícím řešením něco úplně jiného.

Že to je v prvé řadě „elektrický” a nikoli ekonomický problém, dosvědčuje i struktura prodaných ojetin v Nizozemsku. I když se tam elektromobily prodávají ve vysokých počtech už roky a na trhu ojetých vozů musí fluktuovat ve stále větším množství, z loni prodaných 2 025 309 „occassions” (tak se tam říká ojetinám) mělo elektrický pohon pouhých 14 tisíc aut. To je 6,9 promile celého trhu. A to prosím v situaci, kdy i na elektrické ojetiny jsou dávány dotace a kdy i jejich provoz je osvobozen od řady poplatků spojených s vlastnictvím vozu.

Děje se tak jen to, co jsme nejen my naznačovali mnohokrát. V reakci na živelný tlak na rozšíření elektromobilů se podstatná část (v Nizozemsku jasná většina) lidí začne novým autům vyhýbat a budou si déle nechávat či nově kupovat ojetiny více vyhovující jejich představám. K čemu je to ve výsledku dobré, nevíme - kdyby lidé šli za novými, stále efektivnějšími, a tady ekologičtějšími novými auty se spalovacími motory, prospělo by to světu více, než se jim marně pokoušet vnutit něco, co nemohou či nechtějí používat.

Tlak Nizozemců na rozmach elektromobilů má v prvé řadě docela jiné dopady - v zemi se prodává bezprecedentní množství ojetých aut, z nichž elektrický pohon nemá skoro žádné, zatímco prodeje nových vozů atakují historická minima.

