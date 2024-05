Situace v Tesle musí být zlá, když o práci přišla i personální šéfka, stopku dostalo též lisování aut jedním tahem dnes | Petr Miler

Nový den, nové projevy až extrémních úsporných opatření, tak nějak lze shrnout aktuální situaci v Tesle. Automobilka se zřetelně snaží udržet v černých číslech za každou cenu a imunní vůči propouštění zjevně nejsou ani ti, kteří by o něm měli sami rozhodovat.

Upřímně řečeno jsem si velké firmy s vertikálně složitými personálními strukturami nikdy neoblíbil, bývá těžké v nich narazit na někoho, kdo si primárně nekryje záda místo toho, aby konal. Je to ale nakonec negativní projev něčeho, co lze označit za v principu pozitivní - nikdo, ani sebevýše postavený manažer, pakliže současně není majitelem společnosti s většinou hlasovacích práv, si nikdy nemůže být ničím jistý.

Zkrátka vždy je nad každým někdo další, kdo může říci, že ten či onen člověk není nedotknutelný - i nad provozním ředitelem je generální ředitel, i nad generálním ředitelem je představenstvo, i nad představenstvem je dozorčí rada, i nad dozorčí radou je valná hromada. A pokud neexistuje jeden dominantní majitel, není ve výsledku nikdo nad nikým - libovolná většina menších akcionářů se v jakémkoli momentu může rozhodnout, že ten či onen člověk představuje pro společnost spíš přítěž než prospěch. Právě celý tento mechanismus, jakási „samovolně” se napravující struktura dovoluje velkým firmám přežít - je to mlýn, který mele pomalu, dříve nebo později se zbaví kohokoli, kdo je pro další existenci společnosti hrozbou.

V tomto kontextu vlastně ani nepřekvapí, že se Tesla v rámci velmi tvrdých úsporných opatření v personální rovině zbavila i někoho, kdo měl právě o personálních věcech rozhodovat, nikoli se stát jejich obětí. Personální šéf je jistě vysoko postavený manažer, obvykle jeden z několika mála jednotek těch úplně nejdůležitějších lidí ve firmě, pokud se ale překážkou úspěchu nemůže stát ani generální ředitel a předseda představenstva, pak šéf „HR” teprve ne. A právě člověk odpovědný za lidské zdroje, jmenovitě dáma, která si říká Allie Arebalo, ve firmě skončila, jak informuje Bloomberg.

Není zřejmé, zda odešla z rozhodnutí svého či někoho jiného, ale to nakonec není důležité - je zřejmé, že firmu opouští po interní rozepři nad jejím dalším personálním směřováním. Allie Arebalo pracovala pro Teslu déle jak 6 let a po záplavě jiných špičkových manažerů je dalším člověkem, který s mnohaletými zkušenostmi s jejím řízením náhle končí.

Opatření vedoucí ke snížení nákladů po mizerném prvním kvartállu tak jedou dál a u propouštění se nezastaví, jak zjistili pro změnu lidé z Reuters. Automobilka má podle zdrojů zevnitř firmy upouštět i od dalšího rozvoje tzv. gigacastingu, tedy ražení velkých částí vozidel v jednom kuse, protože si žádá příliš velké prvotní investice, jejichž umořením si firma za současné situace není jista.

Tesla původně plánovala vyrábět celou spodní část nového Modelu 2 z jednoho kusu železa, což mělo dovolit snížit jeho základní cenu až někam k 25 000 dolarům (cca 585 tisíc Kč). Nyní ale bude muset jít jinou cestou znamenající menší prvotní investice, neboť peníze se zkrátka šetří na všech úrovních. Z této změny přístupu pramenily původní zprávy o údajném zrušení vývoje celého malého Modelu 2, to ale Elon Musk popřel - vývoj zřejmě jen kráčí jiným směrem.

Situace v Tesle je tak zjevně zlá, podobné věci neděláte v momentě, kdy alespoň nemáte pocit, že by vám brzy mohlo téci do bot. Kroky je ale třeba vnímat konstruktivně - společnost jistě dělá maximum proto, aby jí do bot téci nezačalo.

U Tesly se dál osekávají náklady, jak to jen jde, nejnověji to odnesla personální šéfka a další rozvoj tzv. gigacastingu. Foto: Tesla

