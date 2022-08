Situace ve Velké Británii ukazuje EU, že živelný tlak na rozšíření elektromobilů nikam nevede před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Britové vystoupili z EU, aby mohli být ještě bruselštější než Brusel, příkladem hodným následováním ale nejsou. I když chtějí zakázat spalovací auta už za 7 let a 5 měsíců, zájem o elektromobily už po prodeji pár set tisíc aut a při 11% podílu na trhu mohutně klesá.

Již nějakou chvíli naznačujeme, že za vzrůstajícími prodeji elektromobilů stojí především všemožné dotace, úlevy a jiné formy přerozdělování, nikoli přirozená touha zákazníků po takových autech. Ačkoli cílem EU - a nejen EU - je stoprocentní elektromobilita v co nejdřívějším termínu, otázkou zůstává, kolik lidí je vůbec ochotno takové auto používat bez ohledu na okolnosti. Nejčastěji se hovoří o 10 až 20 procentech motoristů, čemuž nasvědčují i čísla z Německa, podle nichž 85 procent lidí elektromobily odmítá. A zájem o ně začíná klesat i tam, kde chtějí zakázat spalovací auta ještě o 5 let dříve než Brusel, ve Velké Británii.

Podle studie britské společnosti CarGurus lidé už do bateriových vozů nejsou tak žhaví, jako tomu bylo před rokem, i když jejich penetrace pohledem celé flotily aut je zanedbatelná (477 tisíc aut z asi 40 milionů vozů celkem) a podíl na trhu v případě prodejů nových aut se pohybuje okolo 11 %. Lidí ochotných koupit si elektromobil už za tohoto stavu ubývá, což jistě bude mít spojitost i s tím, že v ostrovním království došlo k redukci dotací na bateriové vozy.

Průzkum CarGurus odhalil, že v případě lidí ve věku 18 až 26 let klesla touha pořídit v příštích deseti letech elektromobil ze 74 procent na 56. V případě generace Z pak pokles činí 26 procentních bodů. To jsou obrovské poklesy, pouze u rodičů posledně jmenovaných došlo na vzestup o 7 procentních bodů. To může zarazit, neboť pro elektromobilitu se tradičně vyslovují spíše mladí lidé, důvody spojené s jejím odmítáním jsou ale bez ohledu na věk stejné.

Takřka polovina respondentů (49 %) totiž uvedla, že jejich zájem by nakopl větší počet dobíjecích stanic. Pro 47 procent pak bylo podstatné zlepšení technologií, zejména pak prodloužení dojezdu a zkrácení doby dobíjení, zatímco 43 procent touží po cenové shodě se spalovacími vozy. Právě z toho důvodu lidé přiznali, že dotace jsou jedním z klíčových motivů ke koupi. Jelikož však vládní kasy vysychají (ony tedy dávno vyschly, jen levně půjčovat už si nejde), nelze s nimi dále počítat v dosavadní míře.

Zajímavé přitom je, že počet dobíjecích stanic ve Velké Británii meziročně vzrostl o 35 procent na aktuálních 33 281 bodů instalovaných v 20 336 lokalitách. K tomu je navíc třeba připočíst ještě více než 400 tisíc dobíječek, které mají lidé k dispozici doma či v zaměstnání. Elektrická infrastruktura tak čistě početně loni výrazně překonávala počet klasických čerpacích stanic. Takto ale nabíječky s čerpacími stanicemi srovnávat nelze, pohledem přenášeného množství energie vydá jedna benzinka za nespočet dobíjecích stanic, to je úplně jiný svět.

Kromě toho je nutné poznamenat, že hned třetina veškerých veřejných bodů je alokována v Londýně a jeho nejbližším okolí. Čím dále od této metropole se tedy Britové vydají, tím větší nesnáze musí řešit. I ti s nejzelenějšími brýlemi na očích si tak evidentně dovedou spočítat, že ačkoliv dobíjecí stanice rostou rapidním tempem, stále to nestačí. A čím více bude vláda tlačit na zákaz prodeje spalovacích aut, tím větší potíže lze při dobíjení očekávat.

Pozoruhodné jsou přitom změny, ke kterým došlo u jednotlivých značek. Na čele zájmu se totiž ocitl Ford, jenž si meziročně připisuje dokonce jednoprocentní zlepšení - to asi proto, že brzy nic jiného prodávat nechce. U druhého Audi a třetího BMW ovšem již došlo na 14procentní a 15procentní propad. Pátá Tesla pak má na kontě o 7 procent nižší zájem než loni, zatímco u jedenáctého Mercedesu došlo na 15procentní zhoršení. Žebříček pak uzavírá Volvo, u kterého je zájem stejně jako loni 13procentní.

I u čtyř kruhů, třícípé hvězdy či Švédů se přitom za pár let počítá s naprostou elektrifikací. Pokud tedy tito výrobci hodlají bateriová auta dále tlačit přes pilu, zjevně se musí připravit na opravdu razantní propad prodejů. Toho si musí být dávno dobře vědomi, očividně je to ale netrápí. A netrápí to ani EU, který může i z tohoto vidět, že živelný tlak na rozšíření drahých a hůře použitelných aut s nejasným vývojem budoucí hodnoty nikam nevede, způsobí leda ještě více problémů, kterých má Evropa už dnes dost.

Zájem o elektromobily v Británii mohutně poklesl, i když je rozmach tohoto druhu aut v plenkách. Alespoň u některých značek mohou hovořit o drobném růstu, propady u těch zbylých jsou ale výražně větší. Foto: CarGurus, tiskové materiály



Jednou ze značek, které se mohou těšit rostoucímu zájmu o elektromobily, je Ford. Jeho klíčový Mustang Mach-E (na snímcích) přitom v podstatě nemá čím zaujmout. Foto: Ford

CarGurus

