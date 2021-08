Situace ve Velké Británii ukazuje, jak zle je teď ve světě aut, hůř nebylo od roku 1956 před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tlačit zrovna v této době na rozmach rozmarných elektromobilů je až neuvěřitelně pomýlené. Už tak mizernou situaci to zhoršuje do té míry, že za horšími výsledky se musíme vrátit zpět o dlouhých 65 let.

Nejspíše nikomu neuniklo, že Britové se po odchodu z Evropské unie rozhodli zezelenat více než Brusel se všemi svými europoslanci. Ostrovní království počítá s tím, že v roce 2030 zakáže prodej benzinových a dieselových aut a o pět let později pošle k ledu i plug-in hybridy. To je extrémně ambiciózní plán, o jehož realističnosti jsme vždy pochybovali. Pochybnosti máme stále, jedna cesta ale byla možná vždy a nyní se zrovna ve Velké Británii rýsuje jako docela schůdná - stačí se smířit s tím, že celkové prodeje aut dramaticky poklesnou a přijmout za své i ekonomické dopady téhož.

Na světě jsou totiž data týkající se červencové výroby aut právě za kanálem La Manche. Ta i ve srovnání s loňskem klesla o razantních 37,6 procenta na pouhých 53 438 vozů. Z toho 8 238 aut (-38,7 %) zamířilo na domácí trh, zatímco 45 205 exemplářů (-37,4 %) bylo určeno na export. Dle Sdružení automobilových výrobců a prodejců SMMT zde tak máme nejhorší výsledek od roku 1956, což je skutečně tristní. Na to pak ostatně navazují prodeje, v červenci bylo totiž registrováno jen 123 296 nových aut (-30 %). Hůře tak naposledy bylo před rokem 1998.

Vraťme se ale zpátky k výrobě, jenž se za prvních sedm letošních měsíců vyšplhala na 552 361 vozů. To je sice ve srovnání s loňskem vzestup, nicméně minulý rok byl zvláště ve své první půli výrazně ovlivněn příchodem koronaviru. Do hry je tedy třeba zasadit rok 2019, kdy bylo vyrobeno 774 760 vozů, tedy o 28,7 procenta více. Pád je tedy jednoznačný, ještě patrnější je ale opět hlavně v souvislosti s prodeji. Během prvních sedm měsíců roku 2019 bylo totiž registrováno 1 426 443 aut, letos jde ale jen o 1 033 269 kusů.

Celková výroba a prodeje se tak propadají o desítky procent, zájem o elektrifikovaná auta ovšem relativně narůstá. V červenci měly na výrobě 26procentní podíl, na prodeji pak 28,9procentní. SMMT nerozlišuje elektrická, plug-in hybridní a hybridní auta, čili do této kategorie se vejde kde co, přesto je to značný posun oproti roku 2015, kdy elektrifikovaný pohon mělo pouze jedno ze dvou set prodaných aut. V roce 2019 nicméně již šlo o jedno z třiceti a loni o jedno z deseti. V tomto ohledu je tak pro změnu jasně patrný vzestupný trend. Ovšem jak jsme již zmínili, politici by z toho dobré spaní mít neměli.

Ukazuje se totiž, že onen tlak na elektrifikaci zvlášť v těchto časech sráží britskou ekonomiku do kolen. Možná by tak nebylo od věci zmíněný plán přehodnotit, jinak by se mohl splnit. Ale jen tak, že celkové britské prodeje klesnou z někdejších 2,4 milionů aut za rok na zlomek tohoto čísla se vším, co s tím bude souviset.

Samozřejmě, aktuální situace má více příčin, mimo jiné nedostatek komponentů, zejména pak čipů. Právě těch je ale na výrobu elektromobilů třeba daleko více než na vozy se spalovacím ústrojím a je to další důvod, proč na umělý tlak na rozmach elektromobily není vhodná doba a proč dnes více škodí než pomáhá. Není tak překvapivé, že i SMMT volá po přehodnocení ekologických záměrů, pochybujeme ale, že bude vyslyšena.

Červencové prodeje Jaguaru jsou o 53,1 procenta horší než loni. Automobilka navíc počítá s tím, že v důsledku nedostatku čipů bude minimálně do září vyrábět o 50 procent méně vozů, než původně plánovala. To jsou obrovské propady z už tak nepřesvědčivých čísel. Foto: Jaguar

