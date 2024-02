Skladové zásoby nových aut po letech znovu bují a ceny klesají, do hry se ve velkém vrátily slevy před 3 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky věřily tomu, že se takové časy už nevrátí a dál si budou diktovat ceny z pozice subjektu majícího vládu nad nabídkou. Byla to ale od počátku naivní představa. Karta se nyní obrátila a přinejmenším v USA musí dealeři slevovat procento týdně, aby vůbec vyprodali stále napěchovanější sklady.

Pro automobilky byla uplynulá tři léta doslova žněmi, i když to na první pohled vypadalo spíš opačně. Na počátku roku 2020 totiž celý svět zasáhl koronavirus, který zavřel továrny i showroomy. Když už došlo na jejich otevření, lidé se do nakupování aut příliš nehrnuli, neboť nikdo si nebyl jist tím, co se v následujících měsících odehraje. Vln koronavirové pandemie ale bylo několik, což v prvé řadě zanechalo trhliny v dodavatelských řetězcích. Když se pak lidé do showroomů vrátili, namísto skladových aut mohli počítat pouze s informací prodejců, že jimi objednané auto dorazí možná za šest měsíců, možná za rok a možná za ještě delší dobu.

Přemíra poptávky pak výrobcům umožnila dříve nepředstavitelné - získali moc nad cenami a slevy, s jakými se auta obvykle prodávala, byly rázem minulostí. Zdražovalo se tedy jako na běžícím páse. Zatímco tedy v roce 2020 začínaly ceny Škody Octavia na 493 900 Kč, dnes je třeba si na liftback připravit skoro o 130 tisíc korun víc. Část z tohoto nárůstu sice kompenzuje motor, ovšem i při jeho zanedbání se bavíme o skoro 70 tisících korunách. Právě toto zdražení ovšem část kupujících odehnalo.

Nejde však jen o růst cen aut, ke zdražení došlo prakticky ve všech oblastech. Jenže zatímco bez takové elektřiny či jídla a pití se zkrátka neobejdeme, v rámci vozového parku se oběti dělají snadněji. Při pohledu na stále horší bilanci svého rozpočtu si totiž náhle člověk uvědomí, že vážně nepotřebuje nové auto každé tři roky. Pokud by tak učinil jeden zákazník, nestane se naprosto nic. Jenže klientela mizí ze showroomů ve velkém. Zatímco tedy dříve dealerům v očích svítily ikonky dolarů, dnes jim zůstala kukadla pomalu jen pro pláč.

Podle tiskové zprávy společnosti Cox Auto jsou skladové zásoby nových aut ve Státech vůbec nejvyšší od června 2020. V průměru přitom nakoupené vozy dealerům stačí na 80 dní, tedy necelé tři měsíce. To vážně není málo, ke slovu tak začínají přicházet slevy. Ceny přitom klesají v průměru o 1 procento týdně, přičemž v lednu byly o 3,5 procenta nižší než ve stejném měsíci loňského roku. Únor je poté spojován s dalšími propady, průměrné ceny totiž klesly z lednových 47 401 USD (cca 1 120 000 Kč) na 47 142 USD (1 114 000 Kč).

Zajímavé je, že klesá hlavně zájem o luxusní vozy, jejichž průměrná cena klesla z prosincových 62 834 USD (1 485 000 Kč) na lednových 60 978 USD (1 441 000 Kč). Takhle nízko laťka nebyla od léta roku 2021, slevy spojené s těmito auty jsou tak ještě vyšší než v případě mainstreamu. Přičemž jistotou dávno není ani elektromobilita, v tomto ohledu platí opak. Vozy Tesly se totiž momentálně prodávají o neskutečných 20,6 procenta levněji než loni touto dobou, Polestar si pak pohoršil o 9,3 procenta.

Oproti tomu Toyota si dokonce mohla dovolit zdražovat, ceny jejích aut jsou v průměru o 2,9 procenta výše než loni. Nicméně jsou i nadále neskutečně žádaná, ať již pro spolehlivost či skutečné benefity spalovacího či hybridního pohonu. V důsledku toho má japonská automobilka skladové zásoby jen na pouhých 36 dní, což ji v této oblasti tlačí na trůn. Podobně je na tom i Mazda, která zdražila dokonce o 5 procent - skladové zásoby jsou však u ní 59denní.

Ani Toyota, ani Mazda se za elektromobilitou až tak moc neženou, místo toho se nadále snaží nabízet zákazníkům veškeré možné pohony - a nechávají jim tak na výběr, po čem jejich srdce touží a co peněženka může zaplatit. To je evidentně ten správný přístup, který zatím některým pořád nedocvaknul. Přitom je to jedno z nejzákladnějších ekonomických pravidel.

Skladové zásoby začínají narůstat, třeba prodejci Ramu pomalu nemusí nakupovat takřka půl roku. Je to překvapivé, neboť jde o značku zaměřenou hlavně na pick-upy, jenž Američané milují. Na druhé straně, taková Toyota má zásoby jen na 36 dní i přesto, že své portfolio zdražila. Grafika: Cox Auto, tiskové materiály

Zdroj: Cox Auto

