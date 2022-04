Škoda s VW v Rusku skončit prý nechtějí, tamní výrobu aut mají znovu rozjet kličkou přes východ před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pochopitelně nikdo neví, co nakonec bude nutné udělat, nedalo se ale čekat, že by Škoda a Volkswagen opustily Rusko jen tak - na to tam investovaly moc peněz a daří se jim tam moc dobře. Na stole je tak plán, jak výrobu obnovit, informují Vedomosti.

Konflikt na Ukrajině zpřetrhal většinu obchodních vazeb Ruska na západní země, a tak není překvapivé, že měl ničivý dopad i na tamní aktivity zahraničních automobilek. Některé méně významné se z Ruska prostě stáhly a byť snad nikdo neřekl této zemi definitivní sbohem, část výrobců to příliš netrápí. Škoda a Volkswagen ale mezi takové nepatří.

Jejich tamní aktivity jsou rozsáhlé, relativně to platí zejména v případě Škody. Ta v Rusku prodala loni přes 90 tisíc aut a je to její druhý největší světový trh po Německu, který se stará o více jak desetinu jejího odbytu. Spolu s VW tam navíc provozuje dvě továrny - jednu v Kaluze (tu vlastní přímo skupina VW) a jednu v Nižném Novgorodu (tu provozuje ve spolupráci s GAZem), které se loni postaraly o výrobu více jak 170 tisíc Volkswagenů Tiguan, Polo a Taos a Škod Kodiaq, Karoq, Octavia a Rapid. Tohle prostě nechcete nechat ladem.

Sám šéf koncernu VW se dříve nechal slyšet, že i něco takového se může stát nevyhnutelným, aktivně rezignovat na Rusko ale česko-německé duo nemíní. Samy automobilky situaci odmítly komentovat, ruské Vedomosti s odvoláním na své zdroje uvnitř Volkswagen Group Rus (sic) informují o tom, že Škoda s VW plánují obnovit výrobu v Rusku letos v létě.

Fakt, že 3. března zastavily produkci nových aut a v tuto chvíli nepočítají s jejím obnovením dříve než 12. května (zaměstnanci jsou doma s dvoutřetinovými mzdami), není podle zdrojů z firmy dáno ani tak tím, že by sám VW Group v Rusku pokračovat nechtěl, ale proto, že nemůže. Dodávky dílů obvykle mířící přes Ukrajinu nejsou technicky možné. A i kdyby byly, Polsko je blokuje. VW se Škodou tak chtějí tento problém obejít dodávkami přes moře, Turecko a Gruzii, které se k sankcím proti Rusku nepřipojily. Něco takového by mělo být realizovatelné do června či července.

V tuto chvíli pochopitelně nikdo nemůže říci, zda to tak dopadne - v červnu může být dávno po válce a ve společnosti může panovat docela jiná atmosféra, stejně tak se situace může zkomplikovat a výše zmíněné se stane jednoduše neuskutečnitelným. V tuto chvíli ale nemáme důvod nevěřit tomu, že popsaný plán je na stole. Ostatně, kdyby VW nemínil být konstruktivní, zaměstnance továren by nedržel doma s dvoutřetinovými mzdami.

Škoda v Rusku vyrábí celou řadu modelů, mj. Karoq a Kodiaq. Právě jejich výroba se může znovu rozjet už v červnu, pokud se věci budou vyvíjet alespoň trochu pozitivně. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Vedomosti

Petr Miler

