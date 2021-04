Škoda asi zapomněla, v jaké době žije. Její novinka není elektrická, hybridní, má velký benzin před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když se podíváme, s jakými motory přichází na trh konkurenční auta podobného ražení, je to skoro absurdní. Ale je to tak - Škoda místo hybridizace či downsizingu vsadila u poslední novinky ryze na klasiku.

O modernizaci vrcholného českého SUV jsme vcelku podrobně mluvili před pár dny, když automobilka vypustila její oficiální ilustrace. Zároveň dala do placu i několik málo informací, o motorech se ale nezmínila. V souvislosti s aktuálním děním, kdy poslední SUV Renaultu nabízí jako vrcholný motor hybrid s maximálkou 172 km/h, jsme nečekali nic pozitivního, premiéra ale překvapila. Škoda jako by zapomněla, v jaké době a na jakém kontinentu žije a Kodiaq bude do konce jeho životního cyklu, který přijde někdy kolem roku 2025, nabízet bez jediné elektrifikované jednotky.

Tento krok je překvapivý, neboť Škoda v poslední době elektrifikaci prosazuje horem dolem. U svého vrcholného SUV ale zůstává jen u dvou turbodieselů a tří benzinových jednotek. A co více, do hry vrací i variantu RS, která sází na motor, který v dnešní době můžeme označit jako velký benzin. Pod kapotou totiž už nenajdeme jednotku 2,0 TDI, nýbrž 2,0 TSI. Ta nabídne 245 koní, pročež se evidentně jedná o stejný agregát, jaký dostala i Škoda Octavia RS čtvrté generace.

Benzinový Kodiaq RS tedy oproti dieselovému provedení nabral 5 koní, zásadnější je nicméně pokles hmotnosti o 60 kg, o které navíc přijdete na přídi. Vůz bude nepřekvapivě k mání pouze s automatem DSG, který ovšem Škoda taktéž zrevidovala. Převodovka je tak o 5,2 kila lehčí než předchozí jednotka, přičemž i ona se nachází vpředu. Je tak skoro jisté, že sportovní derivát nabídne lepší jízdní vlastnosti a nebude již tak náchylný k nedotáčivosti.

O jízdní dynamice zatím nepadlo ani slovo, ostatně inovovaný Kodiaq dorazí na trh až v červenci. Známy tedy nejsou ani ceny. Oproti současnému stavu lze nicméně očekávat zdražení, neboť všechny dostupné agregáty již spadají do nové rodiny EVO. Produkovat tak mají mnohem méně emisí CO2 i NOx. Základem je pak 1,5 TSI se 150 koňmi, který doplňuje manuál a pohon předních kol. Stejný výkon pak nabízí i slabší 2,0 TDI, u nějž je už standardem automat DSG.

V případě výkonnějšího turbodieselu tu již máme 200 koní, které jsou přenášeny na všechna čtyři kola. Pohon 4x4 je pak ostatně standardem i pro benzinový dvoulitr se 190 koňmi, stejně jako pro výše zmíněnou variantu RS. Tím jsou nicméně zásadní technické změny nejspíše u konce, neboť o podvozku se Škoda vůbec nezmiňuje. Dá se tedy předpokládat, že byl jen lehce poladěn v souvislosti se zmiňovanými motorickými novinkami.

Přesunout se tedy můžeme k vizuálním novinkám, jenž souvisí hlavně s příchodem nových světel. Škoda přitom mluví o „čtyřokém“ designu, jakkoliv dvojice lamp na každé straně byla Kodiaqu vlastní už dříve. Ovšem nově bylo vrchní patro zmenšeno a spodní zvětšeno, neboť již neslouží pouze mlhovkám, ale i potkávacím světlům. Standardem jsou nyní LEDky, připlatit si ovšem budete moci i za matricové diody.

V návaznosti na to byla přepracována čelní maska a jiný je i nárazník. V tom zadním pak nechybí výrazný difuzor, mimo to ovšem dorazil i výraznější střešní spoiler a také zde došlo na úpravu světel. Opomenout pak nesmíme ani modifikovaný design litých kol, které jsou k mání v 17- až 20palcovém designu. V případě verze RS pak Škoda dodává ráfky s plastovými aerodynamickými kryty, které lze sundat.

Co se interiéru týče, novinek je spíše již poskrovnu. Dle očekávání dorazila nová multimédia a digitální přístrojový štít, mimoto jsou k dispozici i sedadla s vyhříváním, chlazením a masážním strojkem. Dále ovšem již jde jen o tradiční faceliftové prvky, jako jsou nové dekory a čalounění. Škoda pak ještě upozorňuje na nové volanty, s těmi ovšem bylo možné koupit Kodiaq již před faceliftem.

Dodat už lze jen tolik, že Škoda představila jak standardní provedení, tak varianty Laurin a Klement, Sportline a RS. V tiskové zprávě se nicméně vůbec nevyskytuje provedení Scout, které tak nejspíše skončilo bez nástupce. Zájem o toto provedení tedy evidentně nebyl příliš velký, pročež značka za jeho inovaci ani nechtěla utrácet. Dá se přitom předpokládat, že podobně smýšlela i u hybridů.

Vizuální proměna faceliftované Škody Kodiaq není příliš dramatická, což ostatně platí také o inovacích v kabině.



Skutečným překvapením je nicméně čistě benzinová varianta RS a absence elektrifikovaných pohonů vůbec. Kromě ní značka nabídne i provedení Sportline a Laurin a Klement, Scout se však nejspíše již do nabídky nevrátí.

