Škoda aspoň na jednom trhu masivně roste, ovšem jen díky modelu, který jinde neprodává

/ Foto: Škoda Auto

Ze současného chaosu na trhu je složité poznat, kde končí úpadek daný nedostatkem vyrobených aut a kde začíná nezájem o nezřídka předražené modely. Jedno je ale jisté - když někdo má zajímavé auto za zajímavou cenu, prodává se dobře.

Největší česká automobilka dostává v poslední době ránu za ranou, to nemá smysl zastírat. Pro letošek prakticky skončila s výrobou nových vozů, její už současné prodeje padají nejvíc ze všech mainstreamových značek v Evropě, na významných trzích dostává na zadek od nových čínských konkurentů a to ani nemluvíme o tom, jak si vede v samotné Číně. Tam dříve prodávala nejvíce aut na světě, dnes tam neprodává skoro nic.

Není to tak, že bychom hledali jen špatné zprávy, naopak. Jen čekání na ty dobré připomíná Godota, ovšem i toho se zjevně nakonec dočkat lze, jak ukazují čerstvá data o prodejích škodovky v Indii. Tam za letošní září prodala 3 027 aut, což je na tamní relativně malá a hodně roztříštěný trh vysoké číslo. A především to představuje výrazný meziroční růst.

Škodovka v jedné z nejlidnatějších zemí světa prodala o 130,7 procenta aut více než v loňském roce, což zní jako slušný recept na spravení si chuti vedle skoro 50% evropských a více jak 80% čínských propadů. Pravda, nominálně to není zase takový zázrak, jedná se o jednotky tisíc aut navíc vedle desetitisícových ztrát, i to ale v dnešní době potěší.

Zná tedy škodovka pořád recept na úspěch a návrat výše se dá očekávat i jinde? Snad ano, ale tak jednoduché jako v Indii to jinde mít nebude. Když se totiž podíváme na strukturu prodejů, zjistíme, že celý odbyt táhne nahoru jediný nový model - Kushaq, který se začal prodávat teprve v létě. To je ta Škoda, jak si ji představujeme, dostupné a praktické, i v zahraničí chválené auto, které za ceny v přepočtu od asi 305 tisíc Kč zajistí klidně rodinné svezení. Jenže takový a ani podobný model jinde nenabízí.

Abychom byli konkrétní, z oněch 3 027 prodaných škodovek v Indii je 2 158 Kushaqů, bez nich by česká značka i tam padala. To nejlépe ukazuje, že ani dnes není problém na trhu uspět, stačí splnit dva předpoklady - musíte nabízet zajímavé auto za dobré peníze a musíte ho mít. To Kushaq i díky lokální výrobě splňuje, u nás i kdekoli jinde Škoda ale nabízí auta bezprecedentně draho. A ještě je nemá. Dostat se z této situace tak dozajista nebude lehké.

Škoda Kushaq vypadá pohledně, disponuje i moderní technikou, je prostorná a nestojí moc. Vysokým prodejům se nelze divit, u nás ale k mání není. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

